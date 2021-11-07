



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Четвертый месяц Польша переживает миграционный кризис, связанный с попытками беженцев пересечь белорусско-польскую границу, и внешне на этом фронте всё вроде бы без перемен. Польские пограничники раз за разом отражают нашествие одних групп мигрантов и ловят других. Проправительственные польские пропагандисты обвиняют Белоруссию, а заодно и Россию в организации против Польши «гибридной войны» и апеллируют к Европейскому союзу. В ряде приграничных городов и деревень сохраняется чрезвычайное положение, отчего туда не могут попасть оппозиционные политики и журналисты. Наконец, польское правительство распорядилось построить на границе укрепленную стену, чтоб и мышь не пробежала. Но при этом когда группа из 35 стран-членов ОБСЕ по инициативе Великобритании решила задействовать Венский механизм в связи с «серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии», среди этих государств почему-то не оказалось Польши. Что за аномалия?

Андрей Выползов ИА REGNUM Польская граница

На сегодня складывается впечатление, что, вопреки публичной риторике, правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) втайне молится за то, чтобы миграционный кризис в его нынешней форме продлился как можно дольше. Потому что плюсов для себя власти извлекают больше, чем минусов. «Право и Справедливость» получила возможность продемонстрировать полякам, как она оберегает их от «орд с Востока». И ничего, что в страну прорвалось, по самым преувеличенным данным, несколько тысяч мигрантов, которые к тому же рассматривают Польшу как транзитную территорию по пути в более богатую и благополучную Германию. Даже критика западными изданиями правящей коалиции за отказ проявить гуманность к беженцам играет в пользу «сильной руки» имени PiS. Помимо того, миграционный кризис стал сейчас единственной возможностью для Варшавы не сводить всю повестку отношений между Польшей и Евросоюзом лишь к нарушениям польским правительством принципа верховенства права и неприемлемым для Брюсселя судебной реформе и решению Конституционного трибунала Польши о признании приоритета национального законодательства над европейским.

Благодаря Минску «Право и Справедливость» получает также аргументацию для выдвижения требований об укреплении так называемого восточного фланга Североатлантического альянса. Как заявляет бывший командир спецподразделения GROM генерал Роман Полько, на «белорусские провокации» со стороны НАТО и стран — членов альянса должна последовать реакция. «Восточная граница Польши — это восточная граница Североатлантического альянса, которому следует решительно и твердо подчеркнуть, что он не допустит сюда нашествия «зеленых человечков», как в Крыму», — отмечает Полько. По его словам, выражение НАТО своей позиции в этом вопросе тем более необходимо, поскольку многие самолеты с мигрантами прибывают в Белоруссию в том числе с территории Турции, которая сама является членом Североатлантического альянса. Этот тезис является заодно ответом некоторым американским экспертам, заговорившим в последнее время о необходимости принять меры против «авторитарной» Варшавы, в числе которых — рассмотрение Вашингтоном вопросов о выводе военных сил США, размещенных на польской территории, а также об исключении Польши из НАТО.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Свои бонусы из миграционного кризиса получает и Конференция католического епископата Польши, которую обвиняют в близости к правящей коалиции. В 2015—2017 годах, когда ЕС сталкивался с наплывом волн беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, епископы были на стороне «Права и Справедливости», категорически отказавшейся принять мигрантов. Сейчас всё поменялось. Теперь уже Конференция католического епископата просит правительство предоставить возможность благотворительным организациям посетить места сосредоточения мигрантов для оказания им гуманитарной помощи. Помимо того, в минувшие выходные глава Конференции архиепископ Познани Станислав Гондецкий объявил всепольский сбор денег для нуждающихся беженцев, застрявших на польско-белорусской границе. Тем самым епископы не просто показали себя добрыми пастырями. Во-первых, они продемонстрировали лояльность Святому престолу и лично папе Римскому Франциску, который последовательно призывает поддерживать мигрантов и принимать их у себя. Во-вторых, показали, что заявления о союзе Католической церкви в Польше с правящей коалицией, в чём епископов подозревали в Ватикане, немного преувеличены.

Кстати, прямую финансовую выгоду из происходящих событий может извлечь и Минск. Стену на границе польское правительство собирается строить по ускоренной процедуре. Барьер длиной в 187 километров обойдется в 1,65 миллиарда злотых. Его высота составит 5,5 метра, из которых 5 метров — стальные опоры. Государство сможет без судебных разбирательств забирать любую собственность, расположенную возле стены, и выплачивать за нее такую компенсацию, какую сочтет целесообразной. Строительное, водное и экологическое право, а также закон о государственных закупках не будут применяться в данном случае. Учитывая, что на каждую 1000 тонн стали, продаваемой на польском рынке, приходится 800 тонн импортной стали, вполне можно допустить, что прибыль от строительства стены могут получить и белорусские компании, экспортирующие сталь. Так что всё больше и больше появляется оснований задаться вопросом: не подыгрывает ли Минск в миграционном кризисе, сознательно или не сознательно, Варшаве?