На прошлой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023—2024 гг. Одним из ключевых вопросов при обсуждении стала финансовая поддержка регионов. В 2020 г. межбюджетные трансферты общего характера российским субъектам составили 1,3% от ВВП, в 2021 г. — уже 0,9%, а в 2022 г. на межбюджетные трансферты планируется выделить только 0,8%. Таким образом, с 2020 г. произошло снижение расходов по этой статье на 0,5%. Но нельзя исключать, что к этому вопросу депутаты вернутся в ходе последующих чтений. Тем более что многие регионы без финансовой поддержки центра не справятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Долги

Российские парламентарии, и, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, призывают выравнивать финансовые возможности регионов, что может означать некоторое увеличение объёма трансфертов в следующих редакциях бюджета. Впрочем, депутаты отмечают, что субсидирование и иные формы прямой поддержки — не единственный способ решить эту проблему. В качестве возможных вариантов называются также привязка ставки по ипотеке в регионе к средней зарплате в этом субъекте.

Между тем Минфин РФ обновил данные по объёму государственного долга российских субъектов на 1 октября текущего года. Несмотря на предпринимаемые центром усилия, общий объём задолженностей регионов практически не снижается. За последний месяц он сократился лишь на 0,2% и на данный момент составляет 2,6 трлн рублей. Причём значительный уровень долга характерен не только для небогатых субъектов, но и для регионов с высоким уровнем социально-экономического развития (Москва, Московская область, Татария, Башкирия). По мнению экспертов, это связано с тем, что такие субъекты имеют высокие собственные доходы и потому задолженность не является существенной проблемой, а «лишние» привлечённые средства помогают формировать бюджет развития, а не просто затыкать финансовые дыры.

Duma.gov.ru Заседание в Госдуме

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, среди субъектов РФ всё большее распространение получает практика заимствования финансовых средств в коммерческих организациях.

Олег Иванов «Для властей это просто, быстро, не нужно прямо сейчас просить федеральный центр выделить дополнительное финансирование, не нужно готовить изменения в региональный бюджет. С помощью займов регион может оперативно исполнить те обязательства, на которые у него в силу различных причин в настоящий момент не хватает ресурсов «латать дыры в заборе». Конечно, власти рассчитывают с помощью федерального центра полностью и в срок эти займы погасить. Однако не всегда всё идет по плану. Финансовый кризис в стране и в мире, инфляция, экономические санкции, пандемия коронавируса, неэффективное расходование средств региональными властями и многие другие причины приводят к тому, что в ряде субъектов РФ вместо постепенного снижения уровня госдолга наблюдается обратная картина. Есть и «жертвы». Так, в прошлом году официально признана банкротом Ингушетия, а в республике Минфином России введено внешнее финансовое управление».

Москва не бросит?

Несмотря на имеющиеся задолженности, проекты региональных бюджетов на 2022 г., которые рассматриваются в данный момент в субъектах, почти сплошь носят дефицитный характер. Так, в Приволжском федеральном округе (ПФО) только один регион — Марий Эл — представил профицитный вариант бюджета на будущий год. Наибольшая расходная часть бюджета у Татарии (305,7 млрд рублей), Башкирии (243 млрд рублей) и Нижегородской области (223,16 млрд). У остальных субъектов — существенно меньше: 98,9 млрд рублей у Саратовской области, 77,9 млрд у Ульяновской. Меньше чем на 100 млрд рублей планируются расходы также в Кировской и Пензенской областях, в Чувашии и Удмуртии, а самые низкие расходы планируются как раз в Марий Эл — 40,2 млрд рублей. Это может говорить о том, что устойчивые в экономическом плане регионы (Татария, Башкирия, Нижегородская область) ориентированы на принятие бюджетов с большим дефицитом и возможностью в дальнейшем занимать средства в расчете на то, что в дальнейшем последует восстановление экономики, а собственных резервов хватит для того, чтобы справиться с задолженностью. Принятие дефицитных бюджетов позволяет поддерживать в достойном состоянии социальную инфраструктуру и сохранять необходимую поддержку граждан и бизнеса.

В то же время объём госдолга регионов ПФО существенно не снижается. По сравнению с началом года удалось существенно улучшить ситуацию Пермскому краю (снизил долг более чем на 60%) и Нижегородской области (сократили на 13,6 млрд рублей). На 1,5 млрд и 1,2 млрд рублей снизился госдолг соответственно Чувашии и Оренбургской области. У остальных регионов изменения несущественные или вовсе наблюдается рост задолженности.

Parliament.mari.ru Заседание Государственного Собрания Марий Эл

Как отмечает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин со ссылкой на Минфин России, «самый большой госдолг среди регионов Поволжья имеют Татарстан (97,2 млрд), Нижегородская область (71,9 млрд) и Удмуртия (63,5 млрд)».

Антон Чаблин «При этом, однако, я бы хотел особенно выделить Марий Эл, где более трети госдолга приходится на банковские кредиты. В Кировской, Пензенской, Саратовской областях на долю банковских кредитов приходится примерно четверть госдолга. Думаю, вопросы могут возникнуть именно к этим территориям, ведь отказ от банковских кредитов — это стратегический приоритет, который задается в госпрограмме «Развитие федеративных отношений…». При этом взглянем на регионы ЦФО: многие регионы вообще реструктуризировали задолженность, заместив банковские кредиты бюджетными. При этом, скажем, в Марий Эл банковский долг вырос (с 5,1 до 5,2 млрд), в Башкирии остался прежним (4 млрд). В Кировской области снизился минимально — с 6,3 до 5,7 млрд рублей».

Олег Иванов акцентирует внимание на том, что большой региональный долг — это ещё не свидетельство больших проблем.

Удмуртии. «В регионах Приволжского федерального округа, на первый взгляд, самый «страшный» госдолг у Татарстана: в абсолютном выражении он составляет свыше 97 млрд рублей, это третья цифра по стране. Однако доходы бюджета республики почти втрое больше, регион — один из наиболее экономически развитых не только в ПФО, но и в России, поэтому для Татарстана такой уровень госдолга не является критичным. К сожалению, этого нельзя сказать о Мордовии

Олег Иванов Хуже всех дела обстоят в Мордовии . Так, в конце прошлого года отношение госдолга республики к ее доходам составило 195% (это с большим отрывом худший показатель в стране). Всего же в России по итогам 2020 года в трех регионах госдолг превысил объем налоговых и неналоговых поступлений. Помимо Мордовии, это Хакасия (137,5%) и Удмуртия (130%). По сути, они находятся в преддефолтном состоянии. Но в текущем году ситуация в регионах-должниках начала понемногу улучшаться. Этому способствовал и прошлогодний финансовый кризис в Ингушетии (негативный опыт — тоже опыт), и публичное обещание президента поддержать российские регионы, после чего вопрос был взят федеральными властями под особый контроль. В любом случае Москва никого не бросит и поможет всем нуждающимся регионам. Другое дело, что для глав таких регионов наверняка наступят политические последствия в связи с неэффективным управлением территорией».

Таким образом, государственный долг российских регионов остаётся практически на прежнем уровне. Но последствия для них он может иметь совершенно разные. Если для сильных субъектов — это возможность вкладывать дополнительные средства в развитие региона, то для остальных — путь к дефолту.

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