Климатический саммит ООН в Глазго начал свою работу. Официальное открытие произошло 31 октября 2021 года, а уже на 1 ноября запланировано выступление лидеров более 120 стран мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Главные надежды организаторов саммита связаны с официальным утверждением мировым сообществом плана ускоренной декарбонизации мировой экономики. Однако события, предварившие СОР26, говорят о том, что согласие по этому вопросу вряд ли будет достигнуто.

Состоявшееся накануне заседание G20 окончательно уничтожило надежды на достижение согласия между крупнейшими экономиками мира: на встрече в Риме они не смогли прийти к соглашению по сокращению сроков достижения нулевых выбросов и отказа от угольной энергетики.

Хотя «Большая двадцатка» поддержала цель ограничить рост температуры атмосферы Земли, часть стран так и не согласилась взять на себя твердые обязательства относительно того, как удержать повышение температуры до 1,5 градуса.

Casa Rosada COP25

Согласие между лидерами G20 было достигнуто главным образом по вопросу применения механизма ценообразования на выбросы углерода в качестве инструмента для решения проблемы изменения климата «в случае необходимости».

Например, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (напомним, что Австралия имеет собственную четкую стратегию в отношении снижения объёмов выброса углекислого газа) выступил против определённого срока поэтапного отказа от угля и указал на то, что ускорение сокращения выбросов метана к 2030 году обернется высокими расходами для фермеров, занимающихся молочным животноводством и животноводством.

Некоторые политики фактически объявили ультиматум человечеству в связи с неудачным, по их мнению, началом переговоров в Глазго.

Выступая на открытии COP26, исполнительный директор Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноза заявила следующее:

«Мы либо выбираем быстрое и крупномасштабное сокращение выбросов, чтобы сохранить цель ограничения глобального потепления до 1,5 градуса, либо мы соглашаемся с тем, что человечество ждет мрачное будущее на этой планете. Мы либо признаём, что обычный бизнес не стоит той разрушительной цены, которую мы платим, и делаем необходимый переход к более устойчивому будущему, либо мы принимаем тот факт, что инвестируем в собственное вымирание».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, высказал уверенность в том, что человечество истощило запас времени в отношении изменения климата.

«До полуночи — одна минута, и нам нужно действовать сейчас, — сказал он в своей вступительной речи на церемонии открытия саммита. — Мы должны перейти от разговоров, дебатов и дискуссий к согласованным реальным действиям в отношении угля, автомобилей, денег и деревьев. Нет больше надежд, целей и устремлений, какими бы ценными они ни были, есть четкие обязательства и конкретные графики изменений».

Приверженцев климатической повестки, зеленого курса и политики декарбонизации впечатлил доклад ООН по изменению климата, опубликованный в августе 2021 года, в котором даны чёткие требования к мировому сообществу: ограничить глобальное потепление до 1,5°С, чтобы предотвратить ухудшение последствий климатического кризиса. Для этого мир должен вдвое сократить выбросы парниковых газов в течение следующего десятилетия и к середине века достичь «чистого нуля».

Не только Австралия говорит о невозможности выполнить эти требования без значительного ущерба для национальной экономики. Новое обещание Китая по выбросам предполагает снижение объемов выбросов лишь на несколько процентов по сравнению с предыдущим обязательством. Министр иностранных дел России Сергей Лавровдал понять, что к 2050 году Россия не достигнет нулевых выбросов. Индия не взяла на себя никаких обязательств по нулевому показателю и выступила против установления даты прекращения использования угля.

Peabody Energy, Inc Уголь

Летом 2021 года страны G7 обязались постепенно отказаться от угля и прекратить поддержку новых угольных проектов, поэтому основной задачей СОР26 станет достижение принятия аналогичных обязательств странами G20, включая ускоренный график поэтапного отказа от угля. Эти обязательства могут стать примером для принятия политических решений для остальных стран мира. Поэтому от G20 сейчас зависит, скатится ли планета в климатическую борьбу или продолжит искать реальные пути выхода из непростой экологической ситуации.

Еще одним провальным пунктом переговоров по климату стал тот факт, что развитые страны, признавшие официально свою историческую вину за возникновение глобальных экологических проблем, не торопятся оказывать давно обещанную финансовую поддержку странам Третьего мира, во многом за счет эксплуатации которых обеспечивалось развитие первых. В частности, речь идет об обещании десятилетней давности перечислять $100 млрд в год Глобальному Югу, чтобы помочь ему перейти к низкоуглеродной экономике и адаптироваться к климату. Однако эта цель не была достигнута в прошлом году, не будет она достигнута и до 2023 года с учетом текущих обязательств.

Глазго ждут две недели увлекательных переговоров, которые определят не только климатическую повестку на ближайшие десятилетия, но и способствуют экономической и общественно-политической трансформации многих стран мира. Будем надеяться на осознанность крупных промышленных экономик и их стремление к сохранению суверенитета в начавшемся глобальном климатическом сражении за финансы и ресурсы.