Сообщение Федерации туристических палат Египта о том, что в одном из отелей египетского курорта Хургада отравились 40 туристов из России, большая часть из которых — это дети, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Обеды

»Всё время карантина египтяне ждали — кому же втюхать свою «просрочку»? Ура! Приехали российские туристы! Раз «всё включено», то будут жрать и пить даже кем-то уже переваренное!» — пишет Виктор Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что на данный момент крайне опасно ездить на подобные курорты. Граждане отмечают, что не только коронавирусная инфекция может грозить посетителям египетских отелей, но и дизентерия, вызванная экономией со стороны руководства заведения.

«Это похоже на русскую рулетку, ехать в наше время в Турцию или Египет. Но всё равно ломятся туда как сумасшедшие», — отмечает Виталий Ш.

(сс) compidoc Хургада

Некоторые комментаторы отмечают, что будущим туристам следовало бы обратить внимание на данную новость и задуматься о том, стоит ли оно того.

«Эй, туристы, только потом не кричите о том, чтобы государство вас спасало и вывозило. Вы знали, куда летите, и последствия сами разгребайте», — обращается Александр А.

Часть людей считает, что российские туристы, которые решили воспользоваться внезапными выходными днями для посещения заграничных курортов, должны понимать, что подвергают большой опасности своих детей.

«И глупцы продолжают ездить в страны третьего мира, чтобы за свои же деньги отравиться, утопиться, попасть в ДТП на разваленных автобусах. Себя не жалеют и детей своих тоже», — указывает Алексей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что отравление — частое явление на любых курортах, поэтому ничего удивительного в данной новости нет.

«Заболеть и отравиться везде можно. Если этого так бояться, то лучше, конечно, вообще никуда не ездить, запереться дома и есть одну гречку. Словно никто и никогда не травился на курортах Краснодарского края. Я вас умоляю…» — написала Ева М.

Отдельные комментаторы отмечают, что российским гражданам, которые планирую заграничный отдых, надо воспитывать в себе чувство самоуважения и требовать соблюдения всех условий, включая санитарную безопасность, в подобных отелях.

«И ведь ничего не будет этому отелю, обязательно продолжит свою работу, а российские туристы так и продолжат в него ездить. К сожалению, пока наши граждане не поймут, что себя надо уважать, такие позорные отели продолжат существовать и наживаться», — поделился своим мнением Виктор В.

Karelj Аэропорт Хургады

Нашлись и те, кто напоминает, что Египет долгое время был закрыт для российских граждан в связи с террористической угрозой, которая не идёт ни в какое сравнение с опасностью подхватить коронавирус или получить отравление.

«Всё равно едут туда с детьми, не стала уроком для туристов трагедия 2015 года. Египет так и не признал свою вину. Сегодня шесть лет со дня падения лайнера. Мы всё ещё помним», — пишет Фаина М.

Напомним, 31 октября Федерация туристических палат Египта опубликовала информацию о том, что в одном из отелей египетского курорта Хургада отравились 40 туристов из России, большая часть из которых — это дети. Среди симптомов: высокая температура, тошнота, рвота, диарея.