Президент США Джо Байден встретился с папой Франциском 29 октября в Ватикане. Аудиенция была главным событием для Байдена во время поездки в Италию на саммит G20, где он обсудит изменение климата и проблемы COVID-19. Однако пристальное внимание католиков обращено к американскому лидеру по другому поводу — Белый дом выступил за право на аборт. В связи с этим Байдена даже хотели лишить права на причастие.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Летом конференция католических епископов США (USCCB) составила официальный документ о значении Евхаристии на фоне обсуждений, достоин ли Байден и другие политики, поддерживающие аборт, принимать причастие. В результате голосования 168 епископов высказались «за», а 55 — «против», шесть епископов воздержались.

Напомним, что на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что во время предстоящего визита Байден и папа Римский обсудят климат и ряд других вопросов, но тема бортов не будет входить в их число

Американские интернет-пользователи обсудили встречу под соответствующей публикацией Fox News.

«Встречаться с папой Римским для обсуждения климата. Два самых влиятельных человека на планете игнорируют голод в мире, на который они могли бы повлиять, и говорят о климате, на который у них нет ни малейшего шанса повлиять», — возмущается lorenzo666.

«Бесполезная трата времени и денег налогоплательщиков. Может быть, папа предоставит ему убежище, поскольку здесь ему явно угрожает серьезная опасность. Что касается изменения климата, то он уже практически забил на это дело. Инфляция займет центральное место в будущем. Это гораздо более губительно для его избирателей и, если уж на то пошло, для любого ущерба, который климат может нанести нам в ближайшие 500 лет», — пишет Zoturdley.

«Папа говорит с человеком, который позволит убивать детей до рождения. А если ребенок каким-то образом родится живым во время аборта на поздних сроках, его положат в сторону умирать. Задумайтесь об этом на мгновение», — указывает td1952003.

twitter Джо Байдена @POTUS Президент США Джо Байден на встрече с папой Римским Франциском

«Как интересно. Байден собирается посетить папу Римского, но не говорить с ним об абортах. Хотя именно эта тема должна волновать папу. Пусть папа занимается своими собственными проблемами как глава церкви, так как там есть чем заняться, и не лезет в политику США. Это не его дело», — комментирует LIPatriot.

«Говорить с папой Римским об изменении климата — это то же самое, что говорить с математиком о балете, а с врачом о космосе», — считает Tomcat7.

«Я хотел бы знать, почему папа Римский не критикует Байдена, а встречается с ним. Как глава Католической церкви он должен защищать жизнь и выступать против тех, кто забирает невинные жизни в утробе матери. Он мог бы послать очень сильный сигнал, не встречаясь с Байденом или с любым другим официальным лицом, которое открыто поддерживает аборты», — подчеркивает azlady.

«Я не думаю, что лидеры Католической церкви так уж озабочены вопросами морали. Эта церковь имеет долгую историю закрытия глаз на многие вопросы такого рода. В первую очередь она является политической машиной, всегда была и всегда будет», — пишет FloraPost865.

«Грустно, но это так», — отвечает forthegrandkids.

«Абсолютная трата государственного финансирования. Если Байден хочет поговорить об окружающей среде, поговорите с лидером страны, которая лидирует в поддержке экологического ущерба, — лидером Китая», — заявляет startagainfree.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Возможно, папа поинтересуется риелторскими способностями Байдена. Как ему удалось приобрести недвижимость стоимостью более 15 миллионов долларов и содержать ее на государственную зарплату?» — задает риторический вопрос allendale.

«Глобальное потепление — это игра для дураков. В 1989 году представитель ООН Ноэль Браун заявил, что целые страны будут стерты с лица земли повышением уровня моря, если глобальное потепление не будет обращено вспять к 2000 году. Но мы все еще живы», — напоминает jannieb123.

Напомним, что организации в США, выступающие за сохранение жизни, проводят массовые кампании, пытаясь убедить общественность во вреде абортов до того, как Верховный суд США рассмотрит дело о запрете техасского закона по просьбе администрации Белого дома.

Техасский закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.