Заявление аналитика института Growford Виктора Скаршевского о том, что украинская экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий, более 90% которых ждёт банкротство, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«Ничего-ничего. Можно спеть: «Батька наш Бандера» и сразу станет теплее. И вообще, кто не мёрзнет, тот агент Кремля!» — издевается Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое печальное положение украинской экономики стало возможным только благодаря тому, что в 2014-м во время майдана народ этой страны полностью отказался от самостоятельности своего государства и отдал бразды правления страной откровенным проходимцам на службе Западу.

«А всё почему? А потому, что мало скачут. Можно же в несколько слоёв вышиванок одеться и теплее будет. Да и обогрев из подожжённых покрышек никто не отменял, опыт уже есть», — пишет Alex D.

Некоторые комментаторы отмечают, что с уходом России из украинской экономики весь этот карточный домик начал сыпаться. И это опять-таки вина украинской элиты променявшей дружбу с Россией на печеньки из западных стран.

«Вся экономика Украины держалась на российском газе и кооперации с российскими предприятиями. При 100% предоплате со стороны России. Да и выплаты за Черноморский флот были немаленькие, как и деньги за транзит. Всё искусственно созданное рано или поздно разваливается», — поделился своим мнением Алекс А.

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Часть людей считает, что вскоре пике украинской экономики будет становиться всё круче, в результате чего улицы украинских городов вновь наполнят массы недовольного народа.

«Вот и начало печального конца незалежной Украины как государства. Впереди народные бунты и конец «Квартала 95»!» — предрекает Сергей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что никто из западных партнёров не позволит Украине вот так просто рухнуть на радость всем тем, кто этого долго ждёт. Граждане убеждены, что Соединённые Штаты будут поддерживать жизнедеятельность этого государственного Франкенштейна до тех пор, пока Украина не удовлетворит все потребности Вашингтона.

«Пике? «Дринкинс, сколько серий мы уже падаем?» Сколько лет уже украинская экономика падает, да всё дна найти не может. И не найдёт, потому что дна там нет никакого. Народ будет терпеть нищую жизнь, потому что признаться себе в том, что семь лет и десятки тысяч жизней своих сограждан спущены в утиль, невероятно страшно», — считает Andrey P.

«Пока американцы поддерживают курс гривны, это пике будет бесконечным. Отрадно, что пока им (американцам) не удалось посадить пикировщиков обратно на шею России за счёт транзита», — отмечает Влад П.

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Отдельные комментаторы отмечают, что у киевского правительства есть ещё шанс на спасение, но для этого будет необходимо всем скопом отправиться в Москву с покаянием.

«Давайте уже, ползите в Москву с покаянием. Зря вам тридцать лет назад дали «независимость». Ничего вы с ней нормального сделать не смогли. Растеряли только территории», — написал пользователь под псевдонимом «Житель Мордора».

Напомним, 28 октября аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявил на пресс-конференции в «Голос.ua» о том, что украинская экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий, более 90% которых ждёт банкротство.