Встреча президента США Джо Байдена с папой Римским Франциском, запланированная на 29 октября, первоначально должна была транслироваться в прямом эфире, однако Ватикан отменил эти планы, не объяснив причины. Для Ватикана является обычной практикой проводить прямые телевизионные трансляции во время визитов глав государств. В пятницу, 29 октября, помимо Байдена, папа Римский встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Оба президента приехали в Рим на саммит G20, который пройдет в эти выходные.

Benhur Arcayan Папа Франциск I

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие высказали мнение, что прямой эфир отменен из-за неспособности Байдена адекватно держать себя во время выступлений.

«Только две возможные причины: 1 — Джо попросил отредактировать его речь, чтобы убрать свои ляпы, 2 — он ходит на исповедь, что является признаком «праведного католика». Но любой уважаемый священник не может отпустить Джо Байдену грехи, так как он не раскаивается в них. Мы будем придерживаться версии №1, очевидно», — пишет PDID.

«Папа понимает, что Байден намерен использовать любые кадры в Ватикане, чтобы поднять свой печальный рейтинг. Когда несколько лет назад Пелоси встречалась с Бенедиктом, у папы хватило ума не разрешать фотосессии. Франциск не так умен; он позволил Пелоси использовать свою фотографию в ее твитах пару недель назад, и я полагаю, что составители расписания в Ватикане наконец-то вразумили его. В действительности фотографии Франциска с Байденом не помогут рейтингу Байдена среди американских католиков и еще больше навредят Франциску. Американские политики НЕ должны использовать нашего папу для фотосессии», — указывает BJules.

Alfredo Borba Папа Франциск I

«Шоу Байдена вышло на мировой уровень. Теперь и папа Римский участвует в медиамираже Байдена. Он это делает как глава города-государства или церкви?» — задается вопросом edmundburkeson.

«Ну, это просто. Папе 84 года, а Байдену 78. Они не могут допустить, чтобы он разговаривал в прямом эфире с папой. Он покажет всем, что не может следить за разговором, не говоря уже о том, чтобы вести содержательную беседу с кем-либо. Прямой эфир покажет, насколько он ослаблен в сравнении с кем-то на 6 лет старше. Вперед, Байден!» — восклицает 82abnusa.

«Я могу себе представить обмен мнениями между Ватиканом и кураторами овоща Байдена: «Нам предстоит долгий перелет, и из-за перелета врачи не смогут дать ему стимуляторы, необходимые для того, чтобы он мог стоять и читать суфлер, а тем более публично встретиться с папой. Пожалуйста, отмените прямую трансляцию, и мы поддержим его для ограниченной фотосессии, организованной для более покладистых представителей прессы». Политика папы Римского левее политики овоща Джо, поэтому прямой эфир будет отменен», — указывает spectator2242.

«Я традиционный католик. И то, что папа Римский встречается с политиками, выступающими за аборты, такими как Нэнси Пелоси и Джо Байден, — это скандал», — подчеркивает gadsden_one.

«Сотрудники Ватикана — умная когорта. Зачем рисковать, если Джо Байден может допустить ляп или оступиться в прямом эфире? Записанные видео и аудио всегда можно очистить с благословения Франциска», — комментирует charliesix295.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Значит, что даже папа Римский нужен, чтобы скрыть ляпы Байдена. Не хочу расстраивать, но уже слишком поздно. Я уже видел всё, что нужно. Байден страдает от когнитивного беспорядка и является печальным примером лидера», — разочарован Aquafina.

«Ватикан не отменял трансляцию, кураторы Джо отменили. Они знают, что каждый раз, когда Джо подходит к открытому микрофону без присмотра, это превращается в пожар в мусорном контейнере, и один из кураторов будет уволен. Они не хотят рисковать», — продолжает VPharrislol.

«Какой позор! Администрация Байдена — это жалкий международный позор», — указывает dajerk92.

Встреча Байдена с папой Римским пройдет на фоне того, как некоторые римско-католические епископы в США упрекают Белый дом за поддержку абортов.

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Напомним, что сам Байден является католиком и регулярно посещает церковь. Его жена, Джилл Байден, также будет присутствовать на встрече с папой Франциском.