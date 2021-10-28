Власти Польши должны выделить деньги для очередного усиления польских вооруженных сил для противостояния России. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут!

Политик представил планы и призвал одобрить их парламент и президента. По словам вице-премьера Польши, усиление вооруженных сил республики необходимо в связи с ухудшающейся международной ситуацией, а также с геополитическими проблемами страны. В частности, с «имперскими амбициями России» и гибридной войной, которую против Польши якобы ведет Белоруссия. Законопроект Качиньского предусматривает увеличение численности армии почти в два раза — до 250 тыс. кадровых военных и 50 тыс. резервистов, а также закупку произведенного в США вооружения.

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Новость обсудили читатели украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически оценили высказывание польского политика.

«Тут дело в простом народе тех стран, в которых их политики делают такие заявления. Хотят ли они войны. И кто в первую очередь погибнет — политики, которые такое заявляют, либо кто-то из вас, живущих в европейских странах. Там в первую очередь люди должны задать себе вопрос», — написал Сергей Л.

«Всё по схеме каждые 100 лет», — добавил Александр С.

«Сами себя пугают. А Россия и так существует!» — пишет Александр П.

«А населения или денег хватит, чтобы армию «укреплять»? Вроде их специалисты уже всё просчитали (буквально недавно). Имеется в виду время, за сколько РФ «завоюет» Польшу, если начнётся война. Ей-богу, клоуны. На что рассчитывают, когда вот так высказываются? Кто их вообще слушает и тем более поддерживает?!» — задался вопросом Виталий К.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

«С ума сошел???» — спросила Анжела Т.

«В межсезонье бурлит вся палата! Аж глаза режет!» — иронизирует Вадим Я.

«Гонка вооружений нарастает…» — добавила Ирина К.

«Подождите, скоро — 20 жахнет, тогда расскажите эту прекрасную песню еще раз», — смеется Алексей С.

«Интересно, что такого есть в Польше, чтобы Россия начала ядерную войну?» — задался вопросом Олег Н.

«Ещё один маразматик», — отреагировал Дэнис.

«Там всё в порядке? Ядерного оружия нет! И нормальные люди на Россию не полезут! А вы кому нафиг нужны?» — не понимает Александр Сергеевич Л.

«Этот вояка, как и остальные, чуть что, — сразу в Лондон эмигрируют», — отметил Дмитрий С.

«Придется опять Польшуделить…» — добавил Сергей Евгеньевич.

«Польская армия» — уже смешно», — написала Анна Х.

(сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO Польские солдаты поднимают флаг НАТО

«Хотя бы западных экспертов посмотрел (за русских даже не говорю)… которые аналитику делали, что даже если страны НАТО все вместе надумают напасть на Россию, они проиграют (силы неравны)», — отметил Владимир З.

«Пшекам нужны Волынь и Львов, вот для чего они вооружаются. А для маскировки выдумывают, что Россия хочет захватить Польшу», — добавил Игорь Ю.

«Уже когда-то Польша лапки кверху сразу подымала. Не думаю, что что-то изменилось с тех пор», — написал Алексей Б.

«Усиливайте. Российской империи нужна сильная армия в Польской губернии», — не без иронии подытожил Евгений Б.

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