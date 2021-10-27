Учителя США срывают злость на учениках-мусульманах, называя их террористами
После неудачной эвакуации США из Афганистана в американском обществе появился страх новых террористических атак исламских группировок, что заставило многих граждан вести себя агрессивно по отношению к мусульманам. Внимание пользователей социальных сетей привлек инцидент с учителем средней школы в Нью-Джерси, которого отстранили от работы после того, как он сказал ученику-мусульманину: «Мы не ведем переговоров с террористами» в ответ на просьбу 17-летнего мальчика, араба по происхождению, закончить контрольную по математике дома.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили шокирующее поведение преподавателя под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Учитель должен быть уволен, а не просто отстранен. Это был расизм. Притеснение детей неприемлемо, точка», — пишет @bladdyblahblahb.
«Учитель отстраняется от работы на время расследования заявления. Если они обнаружат, что это правда, то уволят его. Нельзя торопиться и увольнять людей без расследования», — отвечает @Azula163.
«Государство обязано ввести в школьную программу историю религий, чтобы каждый учитель и ученик могли их знать!!! И вежливо относиться к другим человеческим расам!!!» — восклицает @Eziddin33.
«Это обязанность не школы, это обязанность учреждений, которые готовят учителей. К сожалению, многие учителя-ветераны (пожилые) были подготовлены в то время, когда это было не важно и теперь некоторые отговаривают колледжи от преподавания истории различных культур», — отвечает @Frank_Drebin_.
«Если мы СЛИШКОМ чувствительны, то всё причиняет боль. Это страшные времена», — подчеркивает @Zippington1.
«Всегда причиняло боль. Наконец-то людей за это осуждают», — отвечает @jamieteach62.
«С такими учителями, как эти, и законами о запрете истории у нас всегда будут проблемы, мои друзья», — пишет @ChocolateEmpath.
«То, что эти люди чувствуют вправе себя так вести, должно беспокоить всех нас. Если школа проведет расследование и выяснит, что учитель действительно сделал это расистское замечание, они должны выступить с решительным заявлением против подобных высказываний и публично извиниться перед учеником», — считает @StillHereBugger.
«Ученик мог бы правомочно ответить: «А я не веду переговоры с мудаками», — комментирует @ReutherJim.
«Мусульманская семья должна подать в суд на школьный округ Нью-Джерси, а затем добиться увольнения учителя. Неприемлемо», — подчеркивает @deannalaquian.
«Это явно похоже на (неуместную) шутку. Я думаю, что искренние извинения перед учеником и его семьей вместе с отстранением от занятий более уместны, чем увольнение. Комментарий был определенно неправильным, но я думаю, что нам нужно остыть от импульсивных увольнений», — пишет @Frank_Drebin_.
«Даже если у вас самое худшее чувство юмора на свете, я все равно не понимаю, как вы можете считать это уместным комментарием. Если бы я сказал классу христианских детей: «Нельзя брать тест домой, если вы не хотите быть распятыми!», каждый родитель пришел бы в ярость», — указывает @Bodhi186.
Напомним, The Washington Post опубликовала статью под названием «Птицы, унаследовавшие расизм», в которой сообщается, что орнитологическое сообщество вынуждено серьезно обсудить названия видов, которые связаны с работорговцами, расистами и расхитителями могил.