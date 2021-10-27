Решение председателя Союза украинцев в Португалии Павла Садохи подвергнуть критике открытие в стране памятника Юрию Гагарину, приуроченного к 60-летию первого в истории полёта человека в космос вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

"Нацисты больше всего ненавидят коммунистов и в своих станах не разрешают людям даже вспомнить прошлое. Это не из-за того, что коммунизм — это плохо, а потому что их человеконенавистническую идеологию все презирают. Поэтому они хотят лишить всех какой-либо альтернативы», — указывает Рашан А.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакой серьёзной причины для возмущения у представителя Союза украинцев в Португалии не было, за исключением того, что Гагарин является иконой Советского Союза, и это не может не вызывать ненависть у носителей нацистской идеологии.

«Обидно этим недофашистам, что их героя Бандеру везде дерьмом считают и памятники никто ему не ставит», — отмечает Александр Г.

spoilt.exile Портрет Степана Бандеры перед входом в здание КГГА, захваченной участниками Евромайдана. Январь 2014 года

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские диаспоры в той или иной стране не имеют права что-либо диктовать, ведь они, по сути, являются гостями на чужой земле, а в гости, как известно, со своим самоваром не ходят.

«А португальцы знают, что украинцы у них союзы делают? Это что за образования в виде фашистских диаспор? Они зачем там? Чтобы мешать Португалии налаживать диалог с Россией? Тогда стоит португальцам задуматься о применении закона к подобным организациям», — считает Александр А.

Часть людей считает, что возмущение представителя украинцев на территории Португалии понять можно, ведь их предки могут иметь бандеровские корни, пущенные там, куда не дотянулась кара в лице советского солдата.

«Гагарин бы тоже возмутился союзу украинских фашистов в Португалии. Это началось ещё после войны, когда США, Канада, Аргентина и Испания, и др. массово принимали у себя разбитых фашистов не только из Германии или Италии, но ещё и с Украины — бандеровцев и всякую такую сволочь. Им в этом активно помогали и помогают. Теперь потомки этих подонков возмущаются памятнику Гагарину», — написал Михаил А.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы, проживающие за рубежом, пытаются бороться с некой русской угрозой, хотя сами не готовы вернуться к себе на Родину, чтобы вновь отстроить свою страну.

«Довольно посредственный памятник, и тот попал в опалу из-за украинцев за рубежом. Эти люди лучше бы к себе на родину вернулись и страну с колен подымали, а не боролись со всем русским за рубежом. Вы к Украине никакого отношения не имеете, вы просто ненавистники России, вот и всё, т. е. никто», — поделился своим мнением Андрей Б.

Юрий Гагарин и Герман Титов во время посещения Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». 1961 год

Нашлись и те, кто убежден, что обращать много внимания на подобные выпады не стоит, потому что они, по сути, ни на что не влияют и призваны лишь поднять шум.

«Самое смешное, что возмущаются те, кто из себя вообще ничего не представляют. Какой вес у кучки украинцев в чуждой им Португалии? Нулевой», — пишет Арсений О.

Напомним, 27 октября председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха раскритиковал в своей статье в издании Observador открытие в стране памятника Юрию Гагарину, приуроченного к 60-летию первого в истории полёта человека в космос.