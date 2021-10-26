В феврале президент СШАДжо Байден заявил, что в центре внешней политики США «снова находится дипломатия», а сам Вашингтон намерен восстановить свои союзы и снова взаимодействовать с миром. Через девять месяцев после прихода его к власти можно увидеть обратное, чем и воспользовались противники США, пишут бывший посол США в ООННикки Хейли и член комитета палаты представителей по делам вооруженных силМайкл Уолтц в статье, вышедшей 25 октября в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

Это можно наблюдать среди американских союзников. Так, после катастрофического вывода войск США из Афганистана британские власти открыто раскритиковали Байдена. Франция, пойдя на беспрецедентный шаг, отозвала своего посла. Кроме того, США пошли на изоляцию своих восточноевропейских союзников, капитулировав перед Германией в вопросе строительства российского трубопровода «Северный поток — 2».

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Между тем всё смелее становятся и противники Вашингтона, особенно после катастрофического вывода войск Афганистана. Формируется настоящая ось терроризма от движения ХАМАС до Ирана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пакистан активизировал свои отношения с Тегераном. Вторжения китайских ВВС в зону опознавания ПВО Тайваня достигли рекордного уровня. Россия усиливает свое влияние в Белоруссии и еще больше угрожает Украине.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

На этом фоне актуален вопрос, действительно ли Вашингтон сделал всё, что смог в области дипломатии и взаимодействия. Безусловно, нет. Вместо того, чтобы оскорблять своих друзей и игнорировать врагов, Соединенные Штаты должны уделять приоритетное внимание отношениям, которые укрепляют их положение в мире. И начать необходимо с Индии. Давно пора заключить с ней настоящий союз.

Индия обладает внушительным потенциалом: это ядерная держава, вооруженные силы которой насчитывают более 1 млн человек. Ее военно-морской флот переживает бурное развитие. Кроме того, страна за прошедшие годы показала себя как надежный партнер США в области экономики и военного сотрудничества. Благодаря этому Нью-Дели стал бы важным союзником Вашингтона. Союз с Индией позволит обеим странам сохранить и расширить свою глобальную мощь. И вместе с Японией и Австралией он позволил бы Соединенным Штатам сформировать реальный сдерживающий фактор для потенциальных террористических угроз в Афганистане, а также противостоять Китаю.

Когда администрация Байдена без каких-либо условий вывела американские войска из Афганистана, Вашингтон уступил огромную власть своим противникам в Центральной Азии. Многие американцы найдут облегчение в мысли, что Белый дом закончил свою самую долгую войну, но война с террором никуда не делась. Террористы, которые напали на США 20 лет назад, полностью намерены нанести по стране новый удар.

Прежде чем осуществить вывод войск, администрация Байдена не смогла добиться договоренностей о размещении своих военных в странах, граничащих с Афганистаном на севере. С логистической точки зрения эти базы нужны для проведения контртеррористических операций. Администрация также покинула аэродром Баграм — единственную базу США в стране, граничащей с Китаем, что обостряет напряженность с остальным миром.

Администрация Байдена утверждает, что Соединенные Штаты сохраняют «загоризонтный» потенциал для нанесения ударов по террористам. Это не совсем так. Например, если американский военный беспилотник будет запущен с базы в Персидском заливе, он израсходует большую часть своего топлива, просто добираясь до Афганистана, что серьезно ограничит потенциал выбора и уничтожения цели. Поскольку в регионе не осталось американских баз, Китай, Иран, Россия и даже Пакистан будут влиять на будущее этих террористических групп без особых причин помогать Соединенным Штатам.

Американские солдаты на точке эвакуации

Теперь у США есть лишь один партнер, который может эффективно следить за Афганистаном. Это тот же партнер, который может отслеживать южный фланг Китая: Индия.

В ведении Индии находится авиабаза «Фархор» в Таджикистане. Это единственная база ВВС, расположенная в достаточной близости для нанесения контртеррористических ударов в Афганистане. Благодаря заключению союза Индия могла бы предоставить США доступ к стратегическим базам для защиты интересов США в Афганистане и в регионе в целом.

Альянс США и Индии также даст Вашингтону преимущество перед Китаем. Как и Соединенные Штаты, Индия осознает, что Китай представляет собой быстро растущую угрозу. Китай не только пытается извлечь выгоду из ухода американских войск из Афганистана, что противоречит интересам Вашингтона и Нью-Дели, но и оказывает давление на Индию на ее собственных границах.

В прошлом году произошло столкновение между китайскими и индийскими войсками в оспариваемом приграничном районе Гималаев Ладакх, в результате чего, по данным китайского правительства, погибли 20 индийских солдат и четыре китайских солдата. С тех пор Индия перенаправила 50 тыс. военнослужащих к своей границе с Китаем, в результате чего там размещено в общей сложности 200 тыс. индийских военнослужащих. С тех пор напряженность только усилилась. В последние дни Китай также усилил свое военное присутствие на границе с Гималаями, установив 100 современных ракетных установок большой дальности.

Альянс США и Индии заставит Китай задуматься относительно уместности дальнейшего расширения в Центральной и Южной Азии. И альянс этот будет выстроен на надежном фундаменте. Буквально в октябре военные США провели совместные учения с сотнями индийских солдат на Аляске, чтобы укрепить сотрудничество и лучше подготовиться к холодным горным условиям, таким как в районе китайско-индийской границы.

Созданием такого альянса стороны признают меняющиеся геополитические реалии региона. Новая агрессивная позиция Китая по отношению к Индии не случайна. Это часть более широкого плана. Коммунистическая партия Китая (КПК) почувствовала свою силу после того, как заручилась поддержкой давнего врага Индии, Пакистана.

Voachinese.com Съезд КПК

Следуя той же методике, которую она использовала в развивающихся странах по всему миру, Коммунистическая партия Китая создала систему зависимости с помощью своей инициативы «Один пояс, один путь». В обмен на поддержку разрушающейся электросети Пакистана, отправку тысяч доз вакцины против COVID-19 и оказание финансовой помощи для облегчения всё большего государственного долга Пакистана, у Китая теперь есть региональное государство-клиент, готовое «выполнять приказы» КПК и помогать укреплять ее международное положение.

Инвестиции принесли Пекину важные дивиденды. Так, в этом году премьер-министр Пакистана Имран Хан — лидер страны со вторым по величине мусульманским населением в мире — отказался осудить продолжающийся в Китае геноцид мусульман-уйгуров. Теперь Китай надеется, что он может привлечь помощь Пакистана, чтобы не дать исламистскому терроризму перекинуться через границу Афганистана в западный Китай, где, как опасается КПК, террористы могут найти рекрутов в провинции Синьцзян, в основном среди уйгурских мусульман.

Всё больший сговор между Китаем и Пакистаном представляет серьезную угрозу безопасности как для Индии, так и для Соединенных Штатов. Для Индии союз с США стал бы оплотом против двустороннего конфликта на ее границах. Для Соединенных Штатов альянс помог бы ослабить влияние Пакистана — государства, спонсирующего терроризм, теперь поддерживаемого китайскими инвестициями — в Афганистане. США нужен новый партнер, чтобы предотвратить создание террористического супергосударства, которое может снова атаковать страну.

Помимо отношений в сфере безопасности, Соединенные Штаты и Индия также разделяют экономические проблемы, включая необходимость стабильной цепочки поставок. Огромная рабочая сила Индии дает Соединенным Штатам возможность изменить свою зависимость цепочки поставок от Китая. Вашингтон может полагаться на Индию как на крупный источник фармацевтических препаратов, технологий и важнейших минералов, дополняющий собственные производственные мощности. Белый дом также должен продолжить работу над более всеобъемлющим торговым соглашением между США и Индией.

Не стоит забывать и о кибервойне. Когда в начале этого года Соединенные Штаты почувствовали всю разрушительную силу кибератаки по трубопроводу Colonial Pipeline со стороны связанных с Россией киберпреступников, нарушившей поставки бензина американцам, такой же удар был нанесен и по Индии со стороны предполагаемой китайской государственной группировки. В результате прошлой осенью без света остались 20 миллионов жителей Мумбаи. Благодаря созданию альянса США и Индия смогут предотвращать киберугрозы и реагировать на них с использованием передового опыта, технологий и компетентных экспертов.

In.usembassy.gov Визит в Индию госсекретаря США Энтони Блинкена

У американо-индийского альянса много преимуществ. Кроме того, страны разделяют многие ценности. Объединив самые сильные и крупнейшие демократии мира в формальный альянс, Вашингтон и Нью-Дели могут лучше защищать свободу во всё более тираническом мире.

Создание альянса — естественный результат недавнего импульса. Соединенные Штаты и Индия сблизились во время администрации Дональда Трампа. Заметным достижением стало подписание Соглашения о совместимости и безопасности средств связи 2018 года. Эта сделка предоставила Индии более совершенные коммуникационные технологии для закупаемого США оборонного оборудования, чтобы помочь улучшить координацию во время конфликта. В октябре 2020 года администрация Трампа и правительство Индии подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в области геопространственных данных, которое расширило системы вооружения индийских вооруженных сил передовыми навигационными инструментами.

«Это то, что делают союзники, однако пока наш дипломатический статус с Индией называется «стратегическим партнерством». Необходимо срочно придать ему новое качество. Подобно тому, как наши союзы с НАТО, Японией и Южной Кореей изменили безопасность США в XX веке, союз с Индией поможет нам обезопасить себя в XXI веке. Пришло время сделать это», — заключили Хейли и Уолтц.