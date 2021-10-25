Информация о том, что два польских солдата получили ранения при попытке нелегальных мигрантов устроить штурм границы со стороны Белоруссии, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«ЕС сам виноват, когда стал принимать беженцев. Вот теперь они и прут жить на пособия, невзирая на какие-либо требования для пропуска», — отмечает Валентина Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные действия со стороны нелегальных мигрантов говорят о верном решении польского руководства не пускать таких людей на свою территорию.

«Польские пограничники, должны применить все спецсредства и остановить этих захватчиков, потому что это именно захватчики. Они, нарушая закон чужой страны, прорываются через границу, туда, где их никто не ждёт и не желает видеть. Есть куча способов легальных попасть в Европу, и нормальные люди ими пользуются, а эти захватчики тратят тысячи долларов для того что бы добраться до Европы, рассчитывая потом отбить эти суммы за счёт получения пособий в ЕС», — считает Андрей В.

Некоторые комментаторы отмечают, что нелегалы оказались на польской границе неслучайно, а потому что на свою территорию их пустила Белоруссия.

«Привет из Польши! Мы этих нелегалов в Европу не пустим. Пусть Лукашенко разбирается с этими людьми, ведь у них белорусские визы», — пишет Tomasz M.

Часть людей считает, что нелегальные мигранты стали разменной монетой между Белоруссией и Польшей, которые стараются строить друг другу различные козни.

«На самом деле там не так уж и много этих мигрантов. Польша просто решила продемонстрировать Белоруссии, что план батьки по организации головной боли Варшаве не сработает. Но оказалось на деле, что головную боль себе организовали сами поляки. Могли бы запустить нелегалов на свою территорию, задержать и выдворить, как это полагается. Вот и всё. А тут устроили шоу», — поделился своим мнением Артём Т.

(сс) włodi Польские солаты ухоят

Ряд пользователей указывает на то, что нелегалы на границе с Польшей сильно радикализировались из-за приближения холодов.

«Судя по всему, надвигается зима и эти нелегалы, спокойно сидевшие на границе, почуяли, что время истекает, и решили действовать. Вот только вопрос вот в чём: нормальный адекватный человек, без криминальной истории за спиной, станет заниматься такими нелегальными путешествиями? Думаю, что тут ответ очевиден. Поляки правильно делают, что не дают им прорваться», — написал Александр А.

Отдельные комментаторы предположили, что дело может закончиться кровопролитием, если польские власти не сумеют в кратчайшие сроки решить, что делать с рвущимися на её территорию нелегальными мигрантами.

«Эти нелегалы дождутся, когда просто стрелять в них начнут. Так нагло нарушать границы никто не позволит, особенно Польша. Это вам не Германия или Франция, где подобных по головке гладят», — указывает Александр А.

Напомним, 25 октября Пограничная стража Польши сообщила о том, что два польских солдата получили ранения при попытке нелегальных мигрантов устроить штурм границы со стороны Белоруссии.