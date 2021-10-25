Информация, согласно которой ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Массейс. Два лицемера

»Обычные учения по рассредоточению авиации по всяким малым аэродромам. Не удивлюсь, если они ещё и на трассах садиться тренировались. Таким и у нас занимаются вроде. Это нормальная ситуация, ничего необычного этого нет», — отмечает Роман Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные военные учения не должны оставаться без внимания Министерства обороны Российской Федерации. Армии России необходимо тоже провести свои собственные учения на тех приграничных территориях, на которых войска НАТО собираются воевать с Москвой.

«Ну, это лишний повод для того, чтобы Минобороны России провело встречную спецоперацию на российской границе в точке сосредоточения войск НАТО», — считает Надежда С.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны пытаются выставить Россию в качестве агрессора, но получается, что благодаря подобным учениям НАТО сбрасывает с себя маску военной структуры, созданной ради обороны.

«А ещё недавно были учения, где репетировали скидывание бомбы на Россию. А потом эти лицемеры нас агрессорами назначают», — указывает Ирина Д.

(сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle F-16

Часть людей считает, что НАТО делает всё, чтобы подвести ситуацию к потенциальной войне с Российской Федерацией. Если одна сторона стремиться устроить кровопролитие, то попытки другой уладить ситуацию так или иначе закончатся крахом.

«Ощущение складывается, что война всё-таки будет, потому что с момента размещения ПРО в Европе (это ещё при Обаме началось) идут приготовления к нападению. НАТО перемещает свою инфраструктуру поближе к нашим границам, параллельно в новостях, интернете и кино демонизируется образ России. Они практически закрыли свою дипломатическую миссию, свернули выдачу виз, в приграничных с нами странах создали напряжённость — Украина, Белоруссия, Грузия, и Афганистан, который не так далеко от нас находится. Всё это стоит огромных денег, и никто не будет столько тратить, чтобы просто попугать», — убеждён Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что учения НАТО рядом с российскими границами за последнее время сильно участились, что не может не вызывать опасения у нашей страны.

«Да у них постоянно проходят «учения» вблизи наших границ на случай войны. Они учатся, как будут захватывать нашу страну. Ничего ни от кого уже не скрывают, откровенная агрессия в сторону России», — пишет Вероника В.

U.S. Naval Forces Europe-Africa Британский эскадренный миноносец «Дефендер»

Нашлись и те, кто убеждены, что Североатлантический альянс готовиться к наступательной войне с Российской Федерацией.

«Боятся они Россию, но при этом сами делают всё, чтобы устроить с нами войну. Они не тренируются на случай, если Россия начнёт войну, они готовятся к тому, что сами развяжут войну с Россией», — уверена Светлана К.

Напомним, 24 октября журнал Forbes опубликовал материал, согласно которому ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья.