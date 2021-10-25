Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Российская Федерация сама себя защищает от пересмотра базовых ценностей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

»На самом деле у нормального человека, который имеет семью и детей, на первом месте всегда находятся эти самые семья и дети. Тут я полностью согласна с Песковым», — поделилась своим мнением Динара Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что семья, рождение и воспитание детей — это главный вектор, по которому движется российское общество. Другие отмечают, что тяжёлое экономическое положение множества российских семей не позволяют им заниматься разного рода глупостями.

«Просто в России граждане в основной массе выживают, а не живут. У них на всякие глупости нет времени, нужно семью кормить, а не заниматься подобной ерундой от безделья», — отмечает Ddd D.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Семья на прогулке

Некоторые комментаторы отмечают, что не всё в России так радужно, как это пытаются представить российские власти.

«Советую всем раскрыть глаза и не отрицать то, как живёт молодёжь. Все давно терпимо относятся к «нетрадиционным» ценностям и в таких кругах гораздо чаще поднимают темы воспитания, личностных границ и что дозволено, а что нет. В ситуации с государственной пропагандой мы видим лицемерие и попытку воспитать послушных запрограммированных граждан», — считает Наташа Л.

Часть людей считает, что российский народ очень сильно пострадал после распада Советского Союза и слома прежних устоев. Теперь же люди попросту дезориентированы и не знают, как найти счастье в жизни.

«Российское общество — это огромная трагедия, потому что без слёз на него уже не взглянешь. Люди просто разочарованы в будущем, пытаются просто заработать себе на жизнь, огородиться от окружающего мира забором и спокойно дожить свой век в каменной коробке. Отчуждение, как от результата своего труда, так и от других людей — это делает государство хрупким, как хрусталь», — пишет Илья Л.

Ряд пользователей указывает на то, что ячейки российского общества сильно повреждены, и будущие поколения в нашей стране обязательно впитают в себя этот разрушительный пример.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

«У нас колоссальный процент разводов и самый настоящий кризис института семьи. Какие здесь ещё «традиционные» ценности? Сплошные матери-одиночки с бесконечно сменяющимися партнёрами. Всё это видят растущие дети, которые даже и не видят, что жизнь может быть нормальной», — указывает Kamen V.

Нашлись и те, кто убеждены, что процессы, в том числе и негативные, текут на территории России очень неравномерно, поэтому в одном месте мы можем видеть разрушительные тенденции в обществе, а в другом совершенно иную картину.

«Единственное, что спасает Россию от всякого рода содомии, это огромные размеры страны и много национальностей, у которых свои традиции и вера. А так ростовщики уже давно бы страну пустили под молотки», — убеждён Сергей Д.

Напомним, 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что Российская Федерация сама себя защищает от пересмотра базовых ценностей.