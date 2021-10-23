Скидку на транзит российского газа через территорию Украины предлагает Газпрому Киев. Об этом 22 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена со скидкой

Украинский лидер пояснил, что предлагает «потенциальным транзитёрам», в том числе и России, скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI, а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что уже поздно предлагать скидку, тем более что транспортировка газа по «Северному потоку — 2» — дешевле.

«Поздно, дядя», — отреагировал Виктор.

«Поздновато скидки раздавать. Видимо, дела таки идут совсем не туда», — отметила Natali S.

«А что свидетели «российско-украинской» войны?» — задался вопросом SkulL.

«Я даже знаю, кому и куда ВВП (Путин — М. Р.) эту «скидку» засунет…» — отреагировал Вадим.

«Газ брать не будем напрямую, но если вы прокачаете, то на населении и бизнесе мы тут крепко развернемся», — смеется Dimka.

«Для всех стран-транзитеров?! А сколько этих стран? РФ явно откажется, популизм чистый», — считает Vinni.

«Срочно требуется газ для несанкционированного отбора!» — смеется Дмитрий Dima.

«Какой аттракцион щедрости», — иронизирует Alexander.

«За «вонючий» газ ещё и скидку? Обогащает «агрессора?» — с сарказмом добавила Alexandra N.

«Популизм и цирк в одном лице, зато сейчас разговоров на неделю будет. [Популизм] в том, что все цены на объемы контрактные и сверхконтрактные прописаны в договоре на транзит. Соответственно, любые заявления каких-то политиков — это популизм до тех пор, пока ОГТС Украины не предоставит ПАО «Газпром» коммерческое предложение о пересмотре условий контрактных обязательств. Это один момент, второй момент — Газпром в принципе может сказать, что нас условия действующего контрактного соглашения устраивают и мы пересматривать ничего не собираемся, и будет прав», — отметил Nonlinear equation.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«И газ уже не «грязный», — смеется Анжела.

«Агрессивный агрессор»! Имей совесть! Закачай ещё газа в трубу! Нам же ещё надо для братьев-молдаван немного газку украсть!» — иронизирует Алекс.

«Это ж сколько они из него воруют, если такой скидкой перекрыть убытки собираются!» — задумалась Татьяна Г.

«А зачем Газпрому составлять себе же конкуренцию на европейских рынках со скидкой в 50%?» — не понимает Котька Мурррр.

«Ах этот сладкий «грязный» газ агрессора… Так и манит, как бабочку на огонек. И трубы своей не жаль», — не без сарказма отреагировал Pulevoii.

«Вспоминаются слова Кравчука в далёком 91-м году. Что у нас всегда будет сало и мясо, а российский газ никому не нужен будет. Сами будут просить, чтобы купили. Прошло 30 лет», — отметил Денис.

«Чтобы воровать газ, Зеленский готов даже сделать скидку на транзит, лишь бы не заканчивалась возможность грабить», — добавил Evgenii.

«Украина стала невыгодным транзитером из-за необоснованного повышения тарифов на свои услуги как посредника на станции, которая по факту была построена СССР и Европой. Это я не говорю еще о воровстве. Решила сделать якобы скидку на свои услуги. Ни станция, ни газ им не принадлежат», — пишет Natalia S.

«Извините, конечно, а это наступательные или оборонительные действия против страны-«агрессора?» — подытожил Олег А.

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