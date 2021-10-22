Еще не закончился 2021 год, как крупнейший в мире арендодатель контейнеровозов Seaspan Corporation Ltd. сообщил о продаже так называемых голубых облигаций на сумму около $1 млрд с начала года. Своим инвесторам Seaspan пообещал профинансировать суда, которые снизят выбросы и загрязнение на море.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Экологические облигации — что зеленые, что голубые — рекламируются как инструменты борьбы с изменением климата и ускорения отказа от ископаемого топлива за счет снижения стоимости финансирования проектов по переходу на низкоуглеродные технологии.

Первые голубые облигации выпустили в 2018 году Сейшельские острова и Всемирный банк, собрав $15 млн.

Вдохновившись примером Сейшел, Белиз решил применить аналогичный подход для снижения своего внешнего долга. Белиз объявила тендерное предложение по своим еврооблигациям на сумму $553 млн со сроком погашения в 2034 году, которые будут профинансированы за счет одновременного размещения голубых облигаций.

В 2021 году BNP Paribas SA сообщил, что координировал выпуск голубых облигаций для Банка Китая на сумму $942,5 млн.

Голубой цвет привлекает и государство Фиджи, правительство которого планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с Фондом Уэйтта для изучения возможностей сотрудничества для реализации Национальной политики Фиджи сохранения океана и изучения возможностей голубых инвестиций.

Не отстают и африканские страны, министры финансов которых на встрече с заместителем генерального секретаря ООН Верой Сонгве и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в качестве наиболее эффективных мер постпандемического восстановления экономики определили выпуск зеленых и голубых облигации.

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Одновременно с термином «голубые облигации» родился и термин «голубой углерод». Этим словосочетанием обозначаются прибрежные поглотители углерода. Эксперты оценили их поглотительную способность в 30% от всего СО 2 , выделяемого человечеством в результате сжигания ископаемого топлива. В них содержится около 33 млрд тонн углекислого газа (около трех четвертей мировых выбросов в 2019 году). Инвестиционные фонды раскручивают это направление для привлечения клиентов, называя его «сказочным».

Возвращаясь к истории возникновения экологических финансовых инструментов, стоит сказать, что зеленые облигации были впервые выпущены в 2007 году Европейским инвестиционным банком, объявившим о своей приверженности долгосрочным целям устойчивости. Согласно данным Climate Bonds Initiative, общий объем выпуска зеленых облигаций в 2021 году составил почти $350 млрд, что уже превышает рекордный показатель 2020 года.

Как заявляют сами эмитенты, зеленые облигации окрасились в голубой цвет для того, чтобы привлечь больше инвесторов, что крайне актуально для судоходства, страдающего от последствий пандемии. Эту инициативу поддерживает и Международная морская организация, так как рассчитывает, что «голубые» облигации обеспечат повышение эффективности использования топлива на 30% к 2025 году и сокращению выбросов парниковых газов вдвое к 2050 году по сравнению с уровнями 2008 года.

Стоит сказать, что зеленые облигации и другие виды устойчивого финансирования не имеют обязательного свода правил, гарантирующего, что средства, полученные эмитентами, будут использованы в соответствии с их экологическими декларациями.

По мнению некоторых аналитиков, компании, которые не выполняют свои экологические обещания или не достигают поставленных целей, скорее всего, столкнутся с негативным отношением и отрицательными финансовыми последствиями при следующих попытках заимствования.

Другие эксперты рынка устойчивых финансов опасаются, что Уолл-стрит наводнят экологические финансовые продукты, что обернётся очередным финансовым кризисом.