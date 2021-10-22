Российский президент Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» 21 октября, обозначил дилемму, которая определяет многое в политической ситуации на всей планете. Дилемма эта — противостояние между стабильностью существования стран в форме национальных государств и угрозы разрушения этих форм во имя продвигаемых Западом пропагандистских иллюзий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Казалось бы, испытанные временем государственные формы могут считаться надёжным убежищем от климатической или расовой разрушительной пропаганды, однако это уже не так. Как бы ни хотелось чего-то более стабильного, судьбой современной России отпущено преодоление пресловутой эпохи перемен, которую так справедливо невзлюбили ещё древние китайцы. Мало того, что эти перемены происходят по вполне понятным общественным и научно-техническим причинам, так ведь ещё и западные недруги России стремятся наращивать темп перемен, одновременно разворачивая их в выгодную для себя сторону.

Для противостояния такому агрессивному поведению Запада российский лидер Владимир Путин предлагает укреплять национальные государства и заботиться о безопасности. Тогда соблазн «развалить всё» под предлогом очередной революционной авантюры может и обойти Россию стороной. Может быть, на этом пути России даже удастся собрать достаточно сильный лагерь единомышленников, не стремящихся таскать Западу каштаны из огня за обещания похвалы от США. Только вот чего-то в этой схеме все равно не хватает.

Похоже, что не хватает того, что в традиционном подходе называется активной жизненной позицией. В данном случае активной жизненной позицией целого государства-цивилизации, которым является Россия. Ведь понятно, что, стоя в глухой обороне, одновременно подвергаясь массовым наскокам западных «революционеров» в плохом смысле этого слова, Россия рискует быть увлечённой потоком событий в сторону, выгодную тому же Западу.

Правда, некоторую надежду даёт то, что раньше сами развитые страны почувствуют ущерб от собственных неразумных действий. За последнее время таких примеров было несколько, взять хоть ситуацию с беженцами с Ближнего Востока и Африки, поток которых возник после «демократических» массовых беспорядков, поддержанных Западом. Или нынешний энергетический кризис, ставший следствием непродуманных действий по пресловутой «защите климата». Никто в здравом уме и не собирается спорить с тем, что и окружающую среду надо защищать, и с эпидемиями бороться, и справедливость, без которой невозможна демократия, поддерживать. Причём максимально эффективно всё перечисленное можно было бы продвигать именно через международное сотрудничество.

Но в том и беда, что теперь, вместо международного сотрудничества, перед человечеством разверзлась угроза «порабощения через догму», когда США и их единомышленники продвигают своё и только своё видение решений, не сообразуясь ни с мнением других, ни с доводами разума. При этом ставка во многом делается на эмоциональную пропаганду, направленную против использования разумных аргументов. В таких условиях, конечно, «умеренный консерватизм», предлагаемый Путиным, представляется если и не панацеей, то достойным советом, который даёт шанс на возвращение к объективности для тех, кто согласен к нему прислушаться.

Только вот как много отпущено времени России и человечеству до того момента, как разъярённые западные догматики пойдут в последнюю атаку, наплевав на соблюдение минимальных условностей и приличий? И что, кроме решительной заявки на собственное решение главных вопросов современности, остаётся в качестве эффективной стратегии для России? Нельзя же вечно соглашаться, пусть и на словах, с подсовываемой Западом повесткой дня. Хотя бы чтобы позаботиться о единомыслии и солидарности с собственными гражданами, это ведь также важная составляющая безопасности страны, не правда ли?