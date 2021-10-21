Россия разрушает Минские соглашения и оттягивает встречи в «нормандском» формате, заявил 21 октября глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях форума AEF (четвертый Форум Ассоциаций), трансляция которого велась на странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Лютые холода

«Когда речь идет об организации «нормандского» саммита или встрече министров иностранных дел «нормандского» формата, то, действительно, Россия начинает морозиться еще до того, как в саму Россию приходят морозы. И причина здесь одна — на все громкие заявления, реляции и обвинения, которые звучат из Москвы в адрес Украины в нарушении «Минских соглашений», сама Москва четко осознает, что она делает, как она разрушает «Минск», как она нарушает решения ОБСЕ, под которыми подписалась», — приводит слова Кулебы украинское издание Шарий.net.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что это Украина всячески уклоняется от выполнения Минских соглашений. Также многие напомнили Киеву о грядущей зиме, отметив, что еще непонятно, кому предстоит «морозиться»…

»Как бы вы не заморозились зимой», — отреагировал Алексей Г.

«Не о чем с вами, холопы, разговаривать. Россия «разрушает» Минск, а не вы ли приняли закон, противоречащий Минским договорённостям?» — задался вопросом Стас К.

«[Зачем]… встречаться, если украинцы сделали чуть меньше, чем… [ничего] по Минским соглашениям? Просто провести встречу с бандерлогами, чтобы они смогли поставить галочку, что ведут переговоры? У меня есть четкое желание увидеть видеозапись данных встреч, чтобы понять — кто там себя как ведет… и кто на самом деле является тормозом в выполнении Минска? Хотя… Оно и так понятно», — добавил Роман И.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Попросите Медведева написать еще одну статью, до некоторых с первого раза не доходит», — отреагировал Артур Р.

«Что за дипломат? Разговаривает, как шпана дворовая», — пишет Сабина Г.

«Украина начинает морозиться, когда речь идёт о мире на Донбассе», — отметил Алексей М.

«Да подожди, еще генерал Мороз не пришел», — иронизирует Алексей П.

«Не. Зима у порога. Морозиться вы без отопления будете», — добавил Олег М.

«Перешли на родной язык — жаргон. По фене стали ботать», — написал Алексей К.

«А Украина включает сразу же «мороз», как только нужно соблюдать Минские соглашения», — отметил Эдуард С.

«Украина постоянно на морозе!» — добавил Oleg M.

«Зима придёт, посмотрим, кто будет морозиться», — пишет Дмитрий С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заготовка дров на зима

«Конечно! С вами тупоголовыми договариваться не о чем! Что дядя Сэм скажет, то и будете делать! А пока дядя одуплится, будете сидеть с кастрюлей на голове и орать: «Чей Крым?» — подытожил Андрей Ф.

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Напомним, ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по Украине как кризисную, контакты продолжаются.