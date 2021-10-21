Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заочно приговорен к аресту украинским судом по обвинению в государственной измене. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 20 октября сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

Политика обвиняют в подписании соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму, которое состоялось в 2010 году. На Украине соглашение квалифицируют как государственную измену, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к решению суда, ответив, что Азарова нужно не арестовывать, а просить вернуться в кресло главы правительства, отметив его высокий уровень профессионализма.

«Хотят вернуть в страну, шоб порядок навёл, да не знают как», — иронизирует S Mg.

«Завидуют деду. У них так рулить экономикой не получается», — добавил Дмитрий Н.

«Вам бы, уродам, лучше поучиться у Азарова, как управлять экономикой в стране… Черти никчемные», — отреагировала «Соната».

"А не у*рутся, если он вернется и спросит с них?.. Шакальё бандеровское», — пишет Паша.

«На Хрущева заведите ещё [дело]», — с сарказмом написал Александр.

Valsts kanceleja/ State Chancellery Николай Азаров

«Ребята, зелебобики, хорош к Азарову заигрывать, попросите по-хорошему, может, он и сам вернётся и разрулит вам, дебилам, то, что вы натворили», — добавил «Просто Имя».

«Азаров — единственный вменяемый политик и высококлассный профессионал. Нам бы его сейчас вернуть…» — отметила Елена.

«До Порошенко пусть вначале доберутся, до своих воров-депутатов, потом до Николая Яновича… До которого им как до космоса», — отреагировала Oksana Y.

«Пусть лучше подумают, за что их судить будут, а Азаров — лучший премьер», — отметила Лия.

«Скоты. Азарова надо умолять вернуться, а эти ущербные ему дела шьют», — пишет Раиса.

«А ещё можно Кравчука посадить за украденный флот. А ещё можно Кучму посадить за продажу страны олигархам», — добавила Галина.

«Как будто до Азарова там флота не было», — отметила Elena.

«Они готовы посадить всех, кого невозможно достать», — написал Михаил М.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Азаров — лучший премьер, который был настоящим государственником, человек, который мыслил глобальными категориями, не то что эти ворюги безграмотные», — отреагировала Maria P.

«Ребятки, с Богдана Хмельницкого надо начинать! Зрите в корень», — с сарказмом пишет Maksym P.

«Моськи лают на слона. Заочно», — добавила Оксана А.

«Достали уже эти «заочные» судьи!.. Не пора ли их самих взять за одно место…» — написала Алла А.

«Зима охладит пыл скоро…» — пишет Борис Б.

«Ой! Он так «расстроился»…» — смеется Надежда Г.

«Харьковские соглашения поддержал парламент. Может и их судить? Но это дало возможность снизить цену на газ на 100 дол. Тогда, как бы сейчас ни казалось странным этой власти, правительство и власть в первую очередь думали о людях и о стране…» — отметила Любовь О.

Premier.gov.ru Владимир Путин и Николай Азаров. 2011

«Суд Зеленского заочно арестовал Азарова. Будет знать, как газ по 70 копеек (для сравнения, сейчас «Нафтогаз» продает газ населению почти за 8 гривен за кубический метр — О. П.) населению продавать! Это же настоящая измена майдану!» — не без сарказма подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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