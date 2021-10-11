



Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

В настоящее время рынок искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины растёт огромными темпами. Появляется всё больше ИИ-стартапов, готовых предложить свои разработки для автоматизированной и дистанционной постановки диагнозов и выписки лекарств. Польза таких технологий — освобождение врачей от рутинной работы и восполнение дефицита медицинского персонала. И, конечно, удобство для пользователей. Вопрос здоровья человека отодвигается на второй план.

Если сделать краткий обзор направлений, по которым движется ИИ в медицине, то эти направления можно свести к следующему.

С помощью ИИ врачи могут выявить связи, которые они могли не заметить, что улучшит диагностику депрессии, прогнозирования рака или раннего распознавания проблем с сердцем.

ИИ помогает фармацевтам проводить исследования для создания новых лекарств. Модели ИИ основываются на данных о миллионах лекарственных препаратов, собранных с 1970-х годов. IT-системы предсказывают взаимодействия между химическим веществом и белком.

Появляются аватары в виде цифрового врача, который проводит простой прием или резюмирует диагноз в коротком видео для пациентов.

В сферу здоровья внедрились и IT-гиганты. Приложением Google Wellness Apps пользуется 1 млрд человек ежедневно — через него они пытаются узнать о своих проблемах со здоровьем.

Создаются экзоскелеты и протезы ног, способные думать и двигаться самостоятельно, используя сложную технологию ИИ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экзоскелет с пневмоприводами

При всем этом кажущемся удобстве и декларируемой безальтернативности использования IT на основе ИИ многие учёные, понимающие свою ответственность за жизнь и здоровье людей, предупреждают об ошибках в алгоритмах и медицинских данных, которые могут привести к необратимым последствиям.

К таким ошибкам относятся рентгеновские снимки и фотографии больных органов разного качества, в которых содержатся много шумов и нюансов. Массово собираемые данные признаются учеными-медиками беспорядочными.

Еще одним недостатком использования ИИ является то, что все проблемы со здоровьем фиксируются в виде формализованных параметров, что приводит к значительным потерям важной информации. Это явление имеет название «техно-солюшенизма», когда исследователи сосредотачиваются только на тех симптомах и процессах постановки диагнозов, которые можно свести к заранее структурированным данным.

Minzdrav.gov.ru Врачи

Таким образом, некоторые технологически позитивно настроенные учёные закрывают глаза на любые непредвиденные долгосрочные последствия, которые могут вызвать технологии или ИИ и ставят технологии на первое место, а здоровье человека на одно из последних. В связи с этим один из профессоров Лейденского университета в Голландии Ярно Дуурсмаприводит такой пример:

«Селфи-камера сделала человека еще более привлекательным. Сейчас молодые люди ходят к пластическому хирургу со своим изображением, отфильтрованном на Snapchat и говорят: «Вот как я хочу выглядеть». Это непреднамеренное последствие этой технологии».

В процессе ИИ трансформации медицины могут быть потеряны таланты и качества человека, такие как запоминание информации, поиск решения, ориентация на местности, анализ изображений и прочее.

Дарья Драй ИА REGNUM Поликлиника

Специалисты и пользователи склонны переоценивать влияние технологий в краткосрочной перспективе, но недооценивать его в долгосрочной перспективе.

Но нельзя сказать, что использование ИИ в медицине на современном уровне его развития бесполезно. Например, нейронные сети могли бы успешно помогать в логистических операциях в больницах, при расчете планов и бюджета, в создании роботов для санитарных целей и ремонта медицинского оборудования. Сфера деятельности для работы программистов обширна. Зачем направлять их способности туда, где алгоритмы потерпят неудачу с непредсказуемыми последствиями?