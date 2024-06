Сегодня, 22 октября, магазины электроники по всему миру начнут продавать Nintendo Switch OLED — обновлённую вариацию популярной гибридной консоли. Около недели назад корреспондент ИА REGNUM получил свою пресс-копию игровой приставки и успел провести предварительное тестирование. Что нового предлагает OLED-версия и что о ней говорят критики — читайте в материале.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED оправдывает свою стоимость в 30,5 тыс. рублей (примерно на 7 тыс. рублей дороже базовой версии) целым рядом небольших, но точечных нововведений: более крепким пластиком, добротными тугими креплениями, прочными контроллерами Joy-Con, удобной широкой подставкой, увеличенным объёмом внутренней памяти и качественным динамиком. Главной же «киллер-фичей» консоли является её OLED-дисплей, вынесенный в название. С его помощью цвета на экране приставки становятся более яркими, контрастными и насыщенными, а видеоигры выглядят куда более красочными — что особенно актуально для озорных и цветастых проектов Nintendo.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Корреспондент ИА REGNUM успел опробовать новый экран на играх Metroid Dread, Children of Morta, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Splatoon 2. А также сложить первое впечатление о «новой-старой» консоли Nintendo:

«Switch OLED — разработка, к исполнению которой очень сложно придраться. С новым более крепким корпусом, удобной подставкой и в кои-то веки не болтающимися от малейшего дуновения ветра контроллерами она станет идеальным вариантом для тех, кто хочет впервые открыть для себя ту самую знаменитую «магию Nintendo». OLED-экран действительно делает подавляющее большинство игр краше и зрелищнее, а объёмный звук способствует лучшему погружению в атмосферу происходящего.

С другой стороны, это не «новая Nintendo Switch» — как позиционируют её сами разработчики — а просто доведённая до ума вариация оригинала. Именно такой консоль должна была быть на старте продаж в 2017 году и, пожалуй, не совсем честно просить с игроков денег за само собой разумеющиеся вещи. Владельцам базовой версии Switch вряд ли стоит переходить на OLED (если только они не являются прожжёнными фанатами игр Nintendo) и лучше дождаться полноценной новой консоли от японского гиганта.

А вот для новичков Switch OLED станет важной покупкой, чтобы впервые прикоснуться к многообразию ярких и красочных игр от Nintendo. Потому что, имея выбор между базовой и «новой» версией консоли, вряд ли кому-то захочется отдавать предпочтение приставке с ломким пластиком, люфтящими контроллерами и блёклым экраном».

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Многие западные издания тоже успели оценить Switch OLED. Например, портал Tech Crunch хвалит Nintendo за новую консоль, но не считает её покупку обязательной даже для фанатов.

«Бесспорно, прямо сейчас Switch OLED — это лучший способ играть в игры Nintendo. Но даже при всех позитивных моментах геймеры не должны чувствовать нужды в переходе на новую версию. Поэтому лучше придержите свои деньги до тех пор, пока ваш обычный Switch не сломается».

Портал tom’s guide, в свою очередь, считает, что OLED может стать лишь переходной ступенью к новой масштабной разработке Nintendo.

«Если принять его со всеми недостатками, то Switch OLED — это надёжная игровая система и отличный вариант для тех, кто ещё не успел познакомиться со Switch. Однако стоит держать в голове тот факт, что Switch OLED может быть просто одной из ступенек на пути к новому большому риску Nintendo и новой изобретательной идее».

Автор сайта Pocket Gamer считает, что обновиться до Switch OLED стоит только тем геймерам, которые предпочитают играть в Switch в портативном режиме.

«Я действительно насладился новыми фишками Switch OLED. Но если ваш стандартный Switch всё ещё корректно работает и вы любите играть через док-станцию, то нет ни одной адекватной причины для обновления на новую версию. Пожалуй, OLED будет актуальна только для тех, кто предпочитает играть исключительно в портативном режиме. При этом Switch OLED оказалась куда более впечатляющей, чем я мог изначально предположить. Это не Pro-версия, но тоже довольно неплохой вариант».

Портал Pocket-lint отмечает, что Switch OLED — лучшая из существующих портативных консолей, поэтому она будет обязательна к покупке фанатам такого вида гейминга.

«Если у вас до сих пор нет Nintendo Switch и вы задумываетесь о покупке, то, очевидно, OLED — лучший вариант из возможных. Он не меняет правил игры, но это всё ещё лучшая портативная консоль на планете. А учитывая, как много крутых игр доступно на неё прямо сейчас, — такая высокая оценка более чем оправдана».

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Таким образом, у японских разработчиков действительно получилось улучшить игровой опыт, который предоставляет консоль Nintendo Switch. Но вопрос о её покупке будет актуальным либо для истинных фанатов этой приставки, либо для геймеров, только начинающих своё знакомство с творениями «Большой N».