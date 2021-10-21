Дороги России — для богатых?
Во вторник, 19 октября, Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета, которое было посвящено развитию в России транспортной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог. Президент сообщил, что за последние 10 лет протяжённость автодорог с твёрдым покрытием в России увеличилась на 400 тыс. километров. Приведены в порядок федеральные трассы — их доля в нормативном состоянии выросла с 39 до 85 процентов. Глава государства акцентировал внимание на том, что пора заняться приведением в порядок дорожной инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне. Задача эта будет возложена на представителей губернаторского корпуса.
Показатель успешности — не процесс, а результат
По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина на том же заседании Госсовета, в ближайшее время в транспортную инфраструктуру регионов планируется вложить 320 млрд руб., из которых 175 млрд пойдёт на строительство дорожных объектов, включая мосты. Ранее в этом году российским регионам уже выделялись дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры. Так, в конце августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 23 субъектам суммы в размере 8,7 млрд руб. Ещё 8 млрд руб. отдельным распоряжением было выделено Республике Крым на капитальный ремонт автодорог в этом регионе. Также российским правительством утверждено положение, согласно которому субъекты теперь смогут получать финансирование не только на строительство и ремонт дорог, но и на разработку проектно-сметной документации. Но это будет касаться только тех проектов, стоимость которых превышает 1,5 млрд руб.
Объёмы и качество дорожного строительства — важный маркер успешности региональной власти. Так считает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.
По мнению политолога Александра Семёнова, нужно разделять строительство за счёт федеральных и региональных средств.
Политолог Алина Жестовская считает, что нужно акцентировать внимание в первую очередь на качестве дорожного строительства.
Дороги — для богатых регионов?
Среди 23 субъектов, которым правительство выделило деньги на дорожное строительство в конце лета, оказались преимущественно «проблемные» в социально-экономическом отношении регионы (Владимирская, Ивановская, Костромская области, некоторые республики Северного Кавказа и ряд других). Но проекты, которые финансируются в этих регионах, главным образом носят локальный характер. Например, на реконструкцию мостов на дорогах регионального значения. Крупные инфраструктурные проекты по-прежнему остаются прерогативой развитых регионов. В частности, значительные средства направляются на строительство трассы Москва — Казань, которая впоследствии будет продлена до Уфы, Екатеринбурга и Тюмени, пройдя по территории в общей сложности восьми субъектов. Учитывая, что трасса станет важной частью транспортного коридора «Европа — Китай», реализация проекта на территории того или иного субъекта считается значительным лоббистским успехом регионального руководства.
Но есть и другие крупные региональные проекты. Так, в Нижегородской области в ближайшие дни откроется транспортная развязка в районе деревни Ольгино. Дорога будет включать в себя от четырёх до шести полос. В Самарской области продолжается строительство моста, который обеспечит транспортный обход Тольятти, что позволит существенно разгрузить нынешнюю развязку в районе Жигулёвской ГЭС. Сразу несколько масштабных проектов реализуются в Башкирии, где в 2021 году на дорожное строительство из регионального бюджета выделено 4,3 млрд руб. На следующий год в этом регионе завершится реконструкция дороги «Бирск-Тастуба-Сатка», которая соединит северную и центральную часть республики, активно ведётся строительство «Восточного выезда» из Уфы, соединяющего федеральные трассы М5 «Урал» и М7 «Волга». В Ленинградской области завершается строительство моста через реку Волхов у города Кириши. Общая стоимость работ на этом объекте — более 4 млрд руб., а финансирование совместное с федеральным центром.
В целом эксперты выделяют дорожное строительство в крупных субъектах, особо отмечая Москву и Московскую область. Так, по мнению Олега Иванова, именно эти субъекты с большим отрывом выделяются на фоне других регионов.
С ним согласен Александр Семёнов, констатирующий, что «наиболее успешными регионами в сфере дорожного строительства являются регионы с высоким уровнем собственных доходов регионального бюджета».
Таким образом, реализация крупных проектов дорожного строительства пока концентрируется вокруг сильных регионов, обладающих серьёзным лоббистским потенциалом. Их более бедные коллеги рискуют остаться на обочине в прямом и переносном смысле, что в итоге рискует привести к деградации всей социально-экономической жизни.