Британские эксперты в сфере здравоохранения призвали правительство ввести некоторые ограничения в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Это должно быть сделано во избежание «столкновения с зимним кризисом», потому что уже сейчас на протяжении недели (с 12 по 19 октября) количество новых выявленных случаев по стране превышает 40 тысяч в день. Правила, которые предлагают восстановить, относятся к обязательному ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах и закрытых помещениях.

Альберт Шевалье Тайлер. Британия

Министр бизнеса Квази Квартенг не согласился с тем, что сейчас необходимо перейти к плану Б и вводить локдаун, потому что так Британия рискует потерять всё, что она успела восстановить в экономике.

Часть пользователей согласилась с тем, что в Великобритании необходимо срочно вводить ограничения, потому что люди к вирусу перестали относиться серьёзно.

«Конечно, сейчас самое время для плана Б», — считает @vascuk.

«Да, это должно случиться сейчас», — написал @FJ731.

«Введите план Б немедленно!» — потребовал @pmshort.

«Нам нужно ввести жесткие правила прямо сейчас. Люди ведут себя так, будто всё закончилось, а оно, очевидно, ещё не планировало заканчиваться», — отметила @Ladyamac.

В комментариях обвинили премьер-министра Бориса Джонсона в неправильном регулировании ситуации в стране, потому что он предпочел восстановление экономики здоровью британцев.

«Меры безопасности никогда не надо было отменять, но «пусть трупы горами лежат» (отсылка к речи Бориса Джонсона при отмене коронавирусных ограничений)», — прокомментировал @ap_bryn.

Многие пользователи считают, что вводимые меры должны выполняться всеми и без принуждения, потому что их применение имеет смысл и приносит пользу.

«Почему нас надо заставить, чтобы мы ходили в маске и обеззараживали руки, это ведь здравый смысл. Люди должны брать на себя ответственность, почти никто из людей, которые ходят в супермаркеты, не задумывается об использовании большого количества санитайзеров для рук и тележек», — отметил @jasperkitten.

russian.news.cn В маске. Лондон. Великобритания

«Я действительно считаю, что маски и дезинфекция рук должны быть обязательной во время зимних месяцев. Как показала практика, это помогает снижению распространения других вирусов», — написал @FerrariCharlie.

«Я не переставал носить маски в закрытых помещениях. Мне кажется, что это самое малое, что каждый может сделать для защиты окружающих и себя самих», — считает @felicitywade17.

«Маски, маски, маски. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы сделать их ношение обязательным сейчас. Я свою ношу», — добавил @lynthearcher.

«Я всё ещё ношу средства индивидуальной защиты лица в поездах и магазинах. Учитывая, что становится холодно, я ее и снаружи носить буду, чтобы лицу было теплее», — прокомментировал @Elyfavourite.

Некоторые пользователи уверены, что у правительства нет никакого плана, поэтому они его и не вводят.

«Нет никакого плана Б. Правительство им просто машет», — считает @positiveimagep.

Ряд комментаторов уверен, что проблема с регулированием пандемии кроется не в ограничениях, которые устанавливает правительство, а в неорганизованности работы национальной службы здравоохранения.

«Система здравоохранения не справляется с управлением, поэтому их решения не должны управлять нашей жизнью. Нам необходимо поменять руководство национальной службы здравоохранения, которое проваливалось в выполнении своих задач столько раз, сколько каждый сможет вспомнить», — написал @LawCharlies.

Напомним, согласно плану А правительство рассчитывает, что кризиса поможет избежать вакцинация. В качестве части плана Б рассматривается перевод сотрудников на удаленную работу и введение паспортов вакцинации.