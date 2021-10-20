Информация, согласно которой глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с делегацией представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

«Это уже не смешно. Почему российские власти позволяют находиться на своей территории организации, за работу с которой на территории страны грозит тюремное заключение? Почему их не хлопнули на российской границе?» — задаётся вопросом Олег К.

Многие пользователи оказались крайне недовольны, что в Москву прилета делегация от организации, которая запрещена на территории России, а за сотрудничество с её представителями людям грозит уголовное преследование.

«Объясните, ну как можно вести официальные переговоры с организацией, которая официально запрещена? Хуже цирка я ещё не видел. Вы с них либо снимите такой статус, либо не ведите разговор, а то странно как-то получается», — отмечает Олег К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия стала не первой страной, в которую приехали представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее они уже посетили Турцию, где установили контакты с руководством республики.

«Когда они в Турцию приезжали, никто почему-то по этому поводу истерику не устраивал. Стоило Лаврову наладить диалог с новым правительством в Афганистане, тут же в руководство страны полетели все копья», — написал Kamil S.

Часть людей считает, что лучше вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем затем терпеть от них ущерб. Граждане убеждены, что российские власти поступают правильно, пытаясь минимизировать ущерб от событий в Афганистане.

«Всё, конечно, понятно, что данная организация запрещенная, но все, кто возбухает, сидя на диване, разве хотят взрывов и войны на приграничных территориях? Поэтому-то наши дипломаты и пытаются наладить диалог. Тут приходится идти на уступки, иначе Афганистан окажется для нас миной замедленного действия, которая рано или поздно обязательно взорвётся, открыв путь террористам на территорию Российской Федерации», — считает Галина Л.

(сс) U.S. Department of State Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ряд пользователей указывает на то, что Россия ведёт диалог со всеми руководствами стран, пытающихся вести мирную внешнюю политику.

«Мне кажется, если Россия ведёт диалог с такой террористической организацией, как Соединённые Штаты Америки, бомбящей чужие страны, то уж с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо точно иметь контакт. В целом они показали свою большую цивилизованность по сравнению с американцами, которые ведут себя как варвары», — поделился своим мнением Иван Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что приезд представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москву не изменит отношение нашего государства к данной структуре.

«Тот факт, что Россия ведёт разговор с запрещённой организацией, никак не свидетельствует о том, что данная структура становится менее запрещённой. Уверен, что не может быть такого исхода событий, что террористы вдруг станут рукопожатными в Кремле, тем не менее стоит знать врага в лицо», — указывает Алексей П.

Напомним, 20 октября ТАСС опубликовал информацию, согласно которой глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с делегацией представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве.