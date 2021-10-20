Информация о том, что компания Facebook собирается сменить название уже в конце октября 2021 года, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на данную ситуацию 20 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фэйс

«На «Фейспалм» поменяют, видимо, потому что такая позорная цензура и баны за любой чих иных эмоций больше не вызывает. Позорная соцсеть», — считает Оксана Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство компании просто решило отмыться от того позора, который случился совсем недавно, когда Facebook и другие сервисы данной структуры оказались недоступны для пользователей, кроме того, данные пользователей этой соцсети оказались украдены хакерами и выставлены на торговые площадки в интернете.

«После последнего падения социальной сети и кражи аккаунтов пользователей пользоваться Facebook’ом многие просто раздумают. А тут как ребрендинг кстати — он позволит снять напряжение среди людей и сделать вид, что Facebook — это что-то старое и ненадёжное, а это новое и крутое», — считает Эдуард Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Facebook переживает не за своё честное имя, а за те деньги, которые теряет компания после ухода инвесторов из-за последнего скандала. Граждане убеждены, что ребрендинг позволит Facebook не только остановить отток капитала, но и привлечь новый.

«Да не ради простых пользователей это делается, а ради того, чтобы инвесторы не оставили Цукерберга с носом. Такие ребрендинги — крайняя мера, чтобы убедить тех, кто хочет вложить деньги в компанию, что вскоре будет сильный рост», — отмечает Николай П.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

«Правильно! На ребрединге такие бабки акционеров попилить можно! Пусть Цукер меня в советники позовёт. Я умею, я знаю, как!» — пишет Олег М.

Часть людей считает, что не только последнее «отключение» Facebook вызывает у окружающих негативное впечатление от компании, но и её политика в отношении части пользователей и стремление угодить американскому правительству в части пропаганды точки зрения Соединённых Штатов.

«Facebook надо не только сменой названия озаботиться, но и сменой руководства, которое позволяет себе превращать соцсеть в центр пропаганды Соединённых Штатов. Цензура на Facebook — это уже всем известный стандарт лицемерия и двойных стандартов. Возьмите ситуацию с той же Украиной, где ненависть можно транслировать только в одну сторону — в отношение русскоговорящих», — указывает Владимир Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Facebook уже давно не вызывает радости у пользователей и постоянно оказывается в центре политических скандалов. Кроме того, пользоваться этой социальной сетью, по мнению граждан, небезопасно, потому что личные денные могут украсть в любой момент.

Spencer E Holtaway Facebook

«Вот вам и самая большая социальная сеть в мире. Чего добились? Стали просто огромной помойкой, которой никакая смена вывески не поможет. Лучше всегда пользоваться альтернативными ресурсами и не замыкаться в подобных. Иначе всё в один день обрушится, как было недавно, и все ваши данные из одного места украдут хакеры», — поделился своим мнением Денис Л.

Напомним, 20 октября портал Verge со ссылкой на собственный источник опубликовал информацию о том, что компания Facebook собирается сменить название, произойдёт это предположительно уже в конце октября 2021 года.