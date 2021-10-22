В октябре 2020 года лидеры греческой неонацистской партии «Золотая заря» были приговорены к длительным тюремным срокам, благодаря чему удалось подавить многолетний процесс усиления радикального и жестокого ультранационализма в стране. Однако прошел всего год, и в Греции снова можно увидеть акты насилия и распространение экстремистских взглядов, пишетНектария Стамоули в статье, вышедшей 18 октября в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Радикал

Так, на севере Греции, в Салониках, за последние несколько недель произошел ряд нападений на студентов и активистов. В результате этих актов насилия, за которыми стояли молодые люди в черном, в больнице оказались двое человек. На появившихся в сети кадрах видно, что нападающие вскидывали руки в нацистском приветствии.

В Афинах, в частности, подобный инцидент произошел в начале октября, когда на членов антифашистской группы напала группа людей, вооруженных железными дубинками и ножами. В результате ранения получили по меньшей мере три человека. Один подозреваемый был арестован — его опознали по татуировке со свастикой.

По всей стране ультранационалистические и симпатизирующие им религиозные группы стали принимать активное участие в акциях протеста против вакцинации, которые часто приводили к столкновениям с полицией.

Уличное насилие, открытая поддержка нацистов — это все более явная тенденция, которая беспокоит власти. Кроме того, многие эксперты отмечают, что радикальные и ультраправые группировки в Греции, возможно, и отошли ненадолго на второй план, но они никуда не делись.

Свою аудиторию лидеры «Золотой зари» собирают по-прежнему из тюрьмы, в то время как силу набирают новые ультраправые партии. Как отмечают наблюдатели, умеренные вариации этих экстремистских взглядов проникают в более распространенный дискурс, указывая на недавнее открытое письмо юристов, а также представителей науки и вооруженных сил, которые сетуют на эрозию национальной идентичности Греции и возлагают частично ответственность за это на ярые попытки продвижения прав ЛГБТК+.

(сс) DTRocks Активисты неонацистской партии «Золотая заря»

Между тем консервативного премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обвиняют в том, что он не хочет замечать происходящего в надежде удержать правых избирателей в своем лагере.

«В Греции, и особенно в Центральной Македонии, действуют суперконсервативные правые, которые получают идеологическую поддержку и подпитку со стороны церкви и которые вовлечены в важные политические вопросы», — отметил Никос Марантзидис, профессор политологии Университета Македонии, имея в виду регион на севере республики.

По его словам, эти силы являются «тормозом любой реформы на пути к современной европейской либеральной демократии, которая соответствует ценностям просвещения».

По-прежнему влиятельны

«Золотая заря» образовалась в 1993 году из крошечной секты сторонников Адольфа Гитлера. Ее члены получили известность благодаря совершению актов насилия над меньшинствами, мигрантами и левыми.

На протяжении многих лет партия не добавилась практически никаких успехов на выборном поле. Затем по Греции ударил финансовый кризис 2008 года, и к 2012 году «Золотая заря» стала третьей по популярности партией в парламенте страны.

Однако пик популярности этой политической силы был недолгим. На выборах 2019 года она не смогла преодолеть трехпроцентный порог, необходимый для прохождения в парламент. Между тем руководству партии грозила расплата. В октябре прошлого года после пятилетнего судебного разбирательства лидеры организации были признаны виновными в причастности к преступной деятельности и приговорены к 13 годам тюремного заключения.

Хотя партия и стала вести себя относительно тихо в публичном пространстве, некоторые из ее лидеров начали находить способы распространять свои идеи из тюрьмы.

Так, бывший депутат греческого парламента Илиас Касидиарис сформировал новую политическую партию под названием «Греки за Родину» и сумел организовать партийные собрания и акции протеста. Находясь в заключении, он даже сумел с помощью YouTube и «присутствовать» на некоторых собраниях. Его усилия в конечном счете привлекли внимание генерального секретаря Греции по вопросам политики по борьбе с преступностью Софии Николау, которая заявила администрации тюрьмы, что Касидиарису нельзя разрешать использовать тюремный телефон для политических заявлений, «которые доходят до разжигания ненависти».

(сс) DTRocks Илиас Касидиарис

Подобную ненависть в последнее время можно было наблюдать в нескольких местах по всей стране, особенно в северной Греции, где традиционно более популярна смесь ультранационалистических, религиозных и ультраправых групп.

После нападений на студентов и активистов в Салониках молодежное крыло «Золотой зари» выступило с заявлением, в котором поздравило виновных в нападении и выразило им поддержку. Точно так же нападения в Афинах напомнили о прошлых инцидентах со стороны сторонников «Золотой зари».

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отметил в недавнем интервью, что правительство признало произошедшее в стране «возрождение незаконной деятельности», за которым стояли крайне правые имитаторы или отделения «Золотой зари», которые, «очевидно, стремятся использовать сложную ситуацию, вызванную пандемией и широким распространением теорий заговора».

Прокурор Верховного суда приказал прокурорам в Афинах и Салониках провести более тщательные расследования в отношении скоплений крайне правых, стремясь подавить зарождающиеся организации с неонацистской и расистской идеологиями.

(сс) Steve Jurvetson Демонстрация активистов неонацистской партии «Золотая заря»

Поэтому к тому времени, когда антифашисты организовали митинги в честь годовщины тюремного заключения лидеров «Золотой зари», они также протестовали против возможного возрождения ультраправых.

Новые ультраправые личности

На фоне ослабевающего влияния «Золотой зари» появился новый выводок амбициозных ультраправых лидеров, часто использующих расистскую, ксенофобскую, женоненавистническую или гомофобную риторику.

В греческом парламенте «Золотую зарю» в качестве наиболее многочисленной ультраправой партии заменило «Греческое решение», которое выдвинуло круг жестоких антииммигрантских предложений и выступило с яростной националистической риторикой.

В более широком смысле в греческом обществе произошло объединение эклектической группы полуобщественных деятелей, которые выражают тревогу по поводу состояния греческой семейной структуры и рождаемости, недавнего введения полового воспитания в школах и продвижения ЛГБТ-повестки. Открытое письмо, опубликованное в сентябре, было подписано 160 деятелями культуры и науки, а также представителями вооруженных сил. Многие аналитики расценили это заявление как шаг к созданию новой крайне правой политической партии.

«Это союз крайних ультранационалистов, ультраконсерваторов», — сказал Гиоргиос Пагулатос, глава афинского аналитического центра Греческого фонда европейской и внешней политики (Eliamep).

Группа, добавил он, восхищается такими лидерами, как венгерский Виктор Орбан, который пропагандирует «христианскую» идентичность Венгрии и ссорится с европейскими лидерами из-за обвинений в отступлении от демократии и мер, которые он принял против мигрантов и ЛГБТ-повестки.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

По словам Пагулатоса, у этих ультраправых «есть явный враг: либеральная Европа». Однако, продолжил он, пока что группа раздроблена, в ней «много фигур, которые считают себя маленькими фюрерами, вокруг которых могут объединиться остальные».

Слишком мягкая позиция по отношению к крайне правым

Левые политики в Греции обвиняют премьер-министра Мицотакиса в том, что он не хочет бороться с экстремизмом. По их словам, Мицотакис опасается, что резко увеличивающаяся ультраправая сила может отобрать у правящей партии «Новая демократия» крайне важные голоса.

«У нас правит премьер-министр, который постоянно озабочен тем, как не обидеть крайне правую общественность, у которой он выуживает голоса», — заявил недавно в парламенте Алексис Ципрас, возглавляющий основную оппозиционную партию «Сириза».

В ответ на это Мицотакис заявил, что «любой, кто выходит за рамки, будет знать, что ему нет места в парламентской группе «Новой демократии». И действительно, время от времени «Новая демократия» предпринимала шаги, чтобы контролировать свои ряды.

European People's Party Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Так, в октябре он изгнал депутата Константиноса Богданоса, бывшего телеведущего, известного своей подстрекательской антииммигрантской риторикой, из правящей парламентской группы после того, как он раскритиковал Коммунистическую партию Греции во время парламентской дискуссии по несвязанной теме. Кроме того, Богданос предложил председателю Европарламента Дэвиду Сассоли разместить афганских беженцев в своем доме после того, как европейский чиновник призвал страны предложить убежище преследуемым афганцам.

Но многие указали на то, что наказание было вынесено слишком поздно или что Богданоса вообще не следовало включать в партийный избирательный список, поскольку в стране его взгляды были хорошо известны. А вскоре после того, как Богданоса выгнали, Гиоргос Герапетритис, ближайший помощник Мицотакиса, пояснил, что депутат не был исключен из самой партии, оставив для него возможность вернуться в парламентскую группу в будущем.

Другие критики отмечают, что трое из высших министров в нынешнем кабинете Мицотакиса также являются выходцами из бывшей ультранационалистической партии Народный православный призыв (ЛАОС), и эти назначения рассматриваются как способ удержать правую фракцию партии от восстания.

«Дело не в том, чтобы заменить преступную «Золотую зарю» на законопослушную «Золотую зарю», — подчеркнул политолог Марантзидис.

«Во имя интеграции ультраправых в «Новую демократию» мы рискуем сделать крайне правую повестку дня доминирующей», — заявил он. — В таком случае мы подорвем основные ценности современной либеральной демократии и рискуем открыть черный ход для всех видов правого популизма и экстремизма».