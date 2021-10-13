Перемирие и мир как фактор внутренней политики
19 августа (1 сентября), после преодоления кризиса переговоров по вопросу о контрибуции и Сахалине, в Портсмуте было заключено соглашение о перемирии между вооруженными силами Японии и России. 31 августа (13 сентября) соответствующий документ был подписан и представителями русского и японского командования на Сыпингае. Военные встретились на «ничьей земле» между позициями своих армий. Японцы задержались, вынудив русскую делегацию во главе с ген.-м. В. А. Орановским ожидать победителей. По условиям перемирия военные действия прекращались с 12:00 3 (16) сентября. Военнослужащим обеих армий запрещалось посещение позиций друг друга, но одновременно начиналось разведение передовых постов и разведок. Армии отходили от укрепленных позиций в лагеря, а вслед за этим разводились в разные стороны, постепенно приступая к мобилизации, которая должна была закончиться ко 2 (15) апреля 1906 г. Перемирие на море было подписано 5 (18) сентября контр-адмиралами К. П. Иессеном и Хайяо Шимамурой. По просьбе русской стороны японцы согласились немедленно пропустить русский транспорт с продовольствием на Камчатку.
Уступка части русской территории была встречена в России неодобрительно, и возведенный за заключение мира в графское достоинство С. Ю. Витте подвергся жесткой критике. То же самое произошло и с Ютаро Комурой. Еще накануне заключения мира в Токио стало ясно, что полностью программа Японии не будет реализована, и это стало причиной значительного напряжения в обществе. Известие же об условиях Портсмутского договора вызвало массовое недовольство. Японские газеты единодушно настаивали на отставке правительства и продолжении войны. В столице Японии и во многих ее городах были приспущены флаги, многие из них были украшены траурными лентами, массами вышли прокламации, призывающие к патриотическим протестам. Один из крупных японских исследователей истории внешней политики — Киесава Киеши — в 1942 г. отмечал:
Это чувство и сказалось, как только в Японии узнали об условиях Портсмутского мира. Все ведущие газеты страны дружно выступили с критикой соглашения. Беспорядки начались немедленно. Наиболее масштабные массовые волнения прошли в Токио. 5 сентября в столичном парке Хибия начался митинг в пользу продолжения войны, в котором, несмотря на запрет, приняли участие около 30 тыс. человек. Для их разгона полиция вынуждена была применить холодное, а затем и огнестрельное оружие — в ответ начался настоящий мятеж, охвативший на следующий день весь город. Была сожжена резиденция министра внутренних дел, разгромлены 13 церквей, было ранено 500 полицейских и солдат. Количество раненых мятежников оценивается приблизительно в 2 тысячи, убитых — 17, арестованных — в 2 тысячи, обвинения были предъявлены 308 человекам. Для успокоения страны правительство вынуждено было провести массовые аресты, ввести цензуру прессы и военное положение в столице и её окрестностях.
Что касается России, то император ратифицировал мирный договор 1(14) октября 1905 г., а 5 (18) октября издал Манифест «О восстановлении мира между Россией и Японией».
В стране продолжалась революция, и Николай II колебался между дальнейшими уступками и введением военной диктатуры. Австрийский посол в России граф А. Эренталь еще в 16 февраля 1905 г. довольно точно заметил:
Человеком, который в состоянии переломить эту ситуацию, считался великий князь Николай Николаевич — мл. Вызванный императором в Петербург для принятия должности Главнокомандующего восками гвардии и Петербургского Военного округа в октябре 1905 г., он вынужден был добираться до Москвы из своего тульского имения Першино верхом, в сопровождении нескольких гостей и псарей. 100 верст это пробега пролегали через уезды, охваченные аграрными беспорядками. Из Москвы великий князь отправился на паровозе, который вел инженер-путеец — политическая стачка парализовала железные дороги.
15 (28) октября 1905 г.,
Характерно, что на совещании, созванном 17 (30) октября в Петергофе императором, Николай Николаевич вел себя уже по-другому — он поддерживал проект Витте и заявлял о невозможности введения военной диктатуры «за недостатком войск». Т.о., происходило именно то, на что надеялся Витте еще летом 1904 г., когда он встал на не совсем типичную для высшего государственного сановника позицию, которую можно назвать «либеральным пораженчеством». Свои мысли он выразил предельно ясно в письме к Куропаткину, написанном во время Ляоянского сражения, 19 августа (1 сентября) 1904 г. Извещая командующего об убийстве министра внутренних дел, он писал:
Война была проиграна, и Витте теперь мог рассчитывать на неплохие результаты.
Свое понимание благотворной для России политики он изложил 25 марта (7 апреля) 1905 г. в письме к К. П. Победоносцеву:
В потенциале отказа от самодержавия и уступок общественности Витте не сомневался, взгляды его практически не менялись.
8 (21) сентября 1905 г., находясь в Париже на пути в Россию из Америки, он высказался по этому вопросу предельно энергично:
Сочетание неуверенности Николая Николаевича — мл. в войсках и убежденности Витте в умиротворяющем потенциале уступок на фоне единства противников самодержавия привело к манифесту 17 (30) октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», предоставлявшего законодательную власть Государственной думе. После подписания документа императором участники совещания возвратились из Петергофа в Петербург на пароходе. По свидетельству сопровождавшего их князя А. Д. Оболенского, автора текста манифеста, Николай Николаевич был весел и доволен. Обратившись к Витте, он сказал:
На следующий день Витте встретился с представителями русской и иностранной прессы и обратился к ним с призывом о поддержке:
Более того, на приеме делегации «Союза Союзов» 18 (31) октября он заявил: «Отныне самодержавия в России нет и больше быть не может». К удивлению и сильнейшему разочарованию Витте его призыв не привел к поддержке со стороны либерального лагеря, на которую он рассчитывал. Впрочем, то же самое можно сказать и о манифесте. Что касается революционеров, то их активность только возросла.