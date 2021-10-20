Президент Украины Владимир Зеленский был принят министром обороны США Ллойдом Остином и выразил горячую благодарность Вашингтону за помощь для украинских вооруженных сил «с целью противодействия российской агрессии», сообщает 19 октября официальный сайт офиса президента Украины

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

Встреча главы Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином прошла в Киеве.

«Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Шарий.net» и канала «112 Украина». Многие привели примеры стран, для которых США также были «партнером в сфере безопасности». Одним из последних таких примеров комментирующие привели Афганистан.

«США такой же главный партнер Украины в сфере обороны, как и Афганистана… Помни об этом, Киев… Афганистана — тоже», — написал Тарас Т.

«Какие «партнёры», такая и безопасность», — отреагировал Александр Д.

«Афганистан подтвердит!» — добавил Максим В.

«С такими друзьями и врагов не надо», — пишет Алексей Д.

«США ещё какой партнёр, на войну металлолома всегда подкинут…» — отметила Лариса М.

«Когда об Америке говорят, что они друзья, партнёры и т.д. Украины, хочется сказать «чур их, чур» и плюнуть через левое плечо…» — написала Виктория К.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин

«Украина не только партнер по безопасности, — она «защищает» Европу и, если надо, то «защитит» и Америку. Слава США и ее гетману», — шутит Валерий Е.

«Не перестаю ржать… современная версия «галантерейщик и кардинал», — добавил Коля К.

«У Афганистана тоже был партнёр №1!..» — отметил Юрий Семёнович.

«Целый президент лебезит перед министром обороны…» — отреагировал Никола С.

«А можно было бы не иметь врагов… что гораздо безопаснее», — считает Vladyslav T.

«Ошибочка! Вы — майданные, проштатовские, вороватые прихвостни, — не Украина, — вы ее враги!» — отреагировал Андрей З.

«Как он смеет заискивать перед этим Кинг-Конгом (вероятно, речь о министре обороны США — М .Р.)? Он же президент страны! Он что, не понимает, что США нужна война с Россией на нашей территории?» — задалась вопросом Наталья Ч.

«…Заверил в решительной поддержке со стороны Вашингтона… Американцы это говорили Ираку, Ливии, Афгану, — главное верить!» — написала Маргарита Х.

«Они всем хорошо говорят, а потом бомбят, как Югославию, Вьетнам, скидывают атомные бомбы на Японию, а теперь нам мозги компостируют своей любовью», — ответила Маргарите Х. Лена Г.

«Не по рангу президенту встречаться с министром обороны даже США…» — считает Александр Л.

«Где США, там всегда выходит *опа…» — добавил Владимир О.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Афганцы в аэропорту Кабула

«Президент страны на инструктаже у министерства обороны США», — написал Leo V.

«Неужели шут не понимает, что Америка провоцирует войну Украины с Россией? С какой стати они стали взасос любить Украину и накачивать оружием? Янки в Донбассе натворили дел, им мало… Украина, не дергай медведя за усы на свою голову. Янки умоют руки», — подытожил Вацлав Б.

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