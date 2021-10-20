Информация о том, что цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, достигнув в сентябре 80,9 рубля за килограмм, вызвала острый интерес интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии по данному поводу 20 октября в социальной сети Facebook.

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«Это всё подлые английские лорды виноваты, всю нашу овсяночку съели. Какой английский завтрак без фразы: «Овсянка, сэр!» — шутит Наталья Т.

Многие пользователи подтверждают, что цены на овсянку действительно радикально выросли. Граждане отмечают, что поначалу даже не верили, что геркулес может стоить таких неадекватных денег.

«Кстати, хотел купить. Не поверил, что такая цена. Подумал, может магазин выбрал неудачный. А оказывается цена правильная — просто резко скаканула. Вот и получается, что правительство убеждает граждан, все цены в магазинах под контролем, ничего не дорожает, а когда приходишь, видишь своими глазами, то и правда не веришь в такое», — отмечает Егор И.

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Некоторые комментаторы отмечают, что в некоторых торговых точках овсянка и вовсе исчезла, оставив за собой пустые полки. Граждане указывают на то, что народ реагирует крайне нервно из-за постоянных скачков цен.

«Захотела овсянки, а в ближайших магазинах её нет! А все говорят про гречку, а простой овсянки нет! Видимо, люди увидели рост цены и быстро всё смели с полок. Никогда не знаешь, что будет с ценой в нашей стране завтра», — пишет Лидия Г.

Часть людей считает, что выход в данной ситуации один — не можешь позволить себе овсянку — откажись от неё вовсе.

«Интересно, сколько той овсянки нужно одному человеку на месяц? Я вот её вообще не употребляю. Поэтому не вижу никакой беды в том, что растёт на неё цена. Дорого? Тогда не покупайте», — написала Тамара О.

Ряд пользователей указывает на то, что жаловаться на подобный продуктовый беспредел следует никому иному, как президенту России, потому что люди уже не доверяют заверениям правительства о взятии контроля за ситуацией с ценами.

«Надо написать об этом Путину. Пусть он обратит на это внимание нашего правительства, а то они опять уснули. Мониторить некогда им, видимо. Потом цены остановят, конечно, указом, но опускать не будут. Просто отрапортуют о взятии ситуации под контроль. Так что чем быстрее остановят рост, тем лучше», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Нашлись и те, кто убеждены, что капиталисты, производящие и реализующие овсянку, пользуются неповоротливостью российского правительства и устанавливают такие цены, какие хотят. Граждане опасаются, что даже если цены остановятся на актуальной отметке, вниз она может не опуститься.

«Правительство, ау! Коммерсанты решили вас и нас одурачить. Повышают цены сначала на одно, затем на другое, потом на третье, чтобы власти не могли реагировать из-за каждого чиха. Может, уже приструните этих капиталистов? Так уже скоро всё просто подорожает в десять раз и назад вернуть уже никто не даст», — предполагает Ольга Р.

Напомним, 18 октября РБК опубликовал информацию со ссылкой на данные Росстата, согласно которой цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, достигнув в сентябре 80,9 рубля за килограмм.