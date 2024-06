В США развивается пандемический конфликт между обществом и государством, вызванный мандатами на вакцинацию. За один день, 19 октября, в Twitter аккаунтах The Washington Post и The New York Times появились новости об американском тренере по футболу, ветеране полиции и консервативном ведущем радио, которые отказались от вакцинации. Именно эти новости больше всего привлекли внимание пользователей социальных сетей, набрав тысячи комментариев за считаные часы.

В конце мая влиятельная радиосеть Westwood One запустила новое ежедневное ток-шоу Дэна Бонгино, бывшего агента секретной службы и полицейского из Нью-Йорка, который приобрел известность в консервативных СМИ во время президентства Дональда Трампа. В течение двух месяцев шоу распространялось более чем на 300 станциях, что компания назвала «впечатляющим ростом». Однако теперь Бонгино угрожает полностью уйти, потому что не согласен с мандатом на вакцинацию. Генеральный директор компании Мэри Бернер дала всем сотрудникам срок до 27 сентября, чтобы сделать прививку от COVID-19 перед возвращением в офис, и написала, что «было бы несправедливо, и у нас нет возможности делать исключения на основании индивидуальных предпочтений».

Полицейского патрульного штата Вашингтон Роберта ЛаМэя попросили уйти в отставку, «потому что он грязный», так как неповиновался требованию штата о вакцинации государственных служащих. В конце своей последней смены 22-летний ветеран достал рацию, чтобы поблагодарить своих коллег и передать несколько слов губернатору: «Это последний раз, когда вы слышите меня в патрульной машине штата. И Джей Инсли может поцеловать меня в задницу». С этими словами он бросил радио. Глядя в камеру, он сказал: «Вот и всё».

Днем ранее, 18 октября, Университет штата Вашингтон уволил футбольного тренера Ника Роловича и четырех его помощников за невыполнение мандата штата о вакцинации, что сделало Роловича одним из самых известных государственных служащих США, потерявших работу из-за отказа прививаться.

Увольнение Роловича поставило точку в многомесячном противостоянии между самым высокооплачиваемым работником штата и самыми влиятельными политиками Вашингтона, что отражает конфронтацию, развивающуюся во всех штатах из-за продолжающейся второй год пандемии COVID-19.

Издание Fox News также сообщило 19 октября, что почти 100 сотрудников Yale New Haven Health, больничной системы здравоохранения Коннектикута, потеряли работу из-за того, что не сделали прививку от COVID-19.

«Я думаю, что больница потеряла 100 замечательных сотрудников, которых будет трудно найти на рынке труда, где никто не хочет работать. Так что теперь в больнице будет не хватать персонала, она будет перегружена работой, и люди будут умирать», — пишет Workingonit.

«Мандат на вакцинацию оказывает негативное влияние на здоровье и безопасность населения. Мандат был обусловлен политикой, а не наукой. Республиканцы теперь предстают как враги общественного здравоохранения, а демократы уже использовали этот ложный нарратив на выборах и будут продолжать использовать его в своих кампаниях. Именно по этой причине увольнение медсестер в интересах общественного здравоохранения имеет смысл для Байдена. Следуйте за деньгами и голосами, чтобы понять, что стоит за всей политикой Байдена», — подсказывает leppaludi.

«Им нужно, чтобы вы думали, что только горстка медсестер и других неосновных сотрудников имеют проблемы с вакцинацией. Есть еще 700 человек, получивших религиозное освобождение», — указывает Primal_Batttle.

«Мне кажется, что в более здравом мире, когда COVID-19 станет менее заметной частью нашего повседневного общения, все люди, потерявшие работу из-за вакцины, получат огромные компенсации от работодателей, которые будут присуждены судами. За незаконное вмешательство в медицинскую тайну пострадавших людей. Это будет рассматриваться как знаменательная победа в защиту частной жизни», — считает ConservativeView.

«Невероятное количество рабочих мест было потеряно из-за мандата Байдена на вакцинацию. К сожалению, эти потери рабочих мест не будут включены в уровень безработицы в США, потому что большинство штатов не предоставляют пособия по безработице работникам, которые отказываются соблюдать мандат на вакцинацию. В следующем месяце основные СМИ будут сообщать о том, как Байден поправляет экономику, и скажут что-то вроде того, что уровень безработицы снижается. Но при той скорости, с которой людей увольняют с работы, реальный уровень безработицы к следующему месяцу легко превысит 30%. Байден и демократы буквально разрушают нашу экономику», — размышляет WillieBrown'sLover.

«Вы сами это придумали. Безработный — есть безработный, независимо от того, как вы им стали. Если вам отказали в пособии по безработице, это не значит, что государство не будет считать вас безработным. Они просто посчитают вас безработным неудачником, который не смог следовать программе», — отвечает Plainstalk.

«Я просто жду, когда все те люди, которых заставляют пройти вакцинацию, чтобы сохранить свои рабочие места, узнают, что случилось со всеми теми людьми, которые приняли «безопасную» вакцину в фильме «Я легенда», и через три года все они превратились в зомби… вот что ждет вакцинированных. Никто не знает наверняка, каковы будут долгосрочные последствия от приема этой экспериментальной вакцины», — уверяет psywar.

«Причина, по которой CDC рекомендовал вакцинированным вернуться к ношению масок, заключается в том, что исследование, проведенное в Массачусетсе, показало, что ¾ людей, подхвативших вирус, были вакцинированы, но все равно распространяли вирус среди других. Я не совсем понимаю, какой смысл увольнять непривитых, когда привитые с такой же, если не с большей, вероятностью распространяют вирус», — негодует Pandora343.

«Идиотский мандат Байдена на вакцины станет причиной серьезных проблем в будущем. Уже несколько тысяч сотрудников больниц были уволены из-за этого мандата. Это должно показать нам, что в этой пандемии главное — политика, а не наука. Что произойдет, если еще одна разновидность вируса поразит США — будет ли у нас достаточно медицинских работников, чтобы снова стать героями? Я не хочу больше слышать о науке от этих элит, потому что наука предполагает, что нам нужны эти люди, верно?» — задает риторический вопрос seansmith.

«Байден ставит под угрозу здоровье всей страны своим необоснованным мандатом», — возмущается lizg01.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.

Отметим, что несмотря на то, что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».