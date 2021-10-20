Информация о том, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет в виде ежемесячных выплат, размер которых будет зависеть от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума ребёнка, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова Деньги

"Так, стоп! По телевизору говорят, что живём хорошо и зарплаты высокие. Если верить телевизору, то помощь семьям не нужна, зарплаты-то высокие, а цены в магазине низкие. Или телевизор врёт?» — задаётся вопросом Павел В.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные меры крайне необходимы в сложившейся ситуации. Без поддержки со стороны государства многие семьи с детьми попросту не справятся со своими проблемами, пишут граждане.

«Очередной раз видно, что государство должным образом помогает нашему народу, делает всякие выплаты для населения. Это очень помогает в жизни тех людей, кто оказался в сложной финансовой ситуации, да ещё и с детьми. Люди нуждаются в поддержке и власти отзываются», — написал Антон Б.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Некоторые комментаторы отмечают, что поддержка для семей с детьми должна быть ещё больше и шире, чтобы демографическая ситуация в стране начала выправляться.

«Надо помогать родителям! Квартиры социального найма молодым семьям надо выдавать и причём бесплатно с правом пожизненного владения, а не втюхивать им ипотечный кредит, обогащая зажравшиеся банки. Надо, чтобы у родителей была работа с достойной зарплатой!» — указывает Коля Н.

Брусника Квартира

Часть людей считает, что подобные выплаты не сделают погоду, поэтому необходимо настроить экономику России таким образом, чтобы нуждающихся в ежемесячных выплатах просто не осталось.

«А зарплату платить не пробовали таким малообеспеченным родителям нормальную? Или это не доходит до тех, кто в Госдуме сидит?» — интересуется Оксана Д.

«Работу дайте людям, а не подачки. Такие выплаты мало что решают, а лишь создают экономические проблемы в других отраслях и секторах Российской Федерации! Из пустого в порожнее. Лучше бы за эти деньги предприятия строили и маршрут муниципальный развивали в провинциях, где его нет», — обращается Валерий М.

Yarregion.ru Семья

Ряд пользователей указывает на то, что рост социальной помощи в России говорит о том, что народ несёт большие убытки и вскоре может оказаться в ситуации схожей с той, какая была в 90-е годы.

«Одними деньгами демографию не поднять! Надо коренным образом менять подход государства, в результате которого идеология общества станет приоритетом! От того, что в Госдуме прибавилось актёров и спортсменов — толку мало! Настроение в обществе накаляется! На страну вновь надвигается ельцинская тень 90-х годов!» — считает Алексей Д.

Напомним, 19 октября на сайте правительства России появилась информация о том, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет в виде ежемесячных выплат, размер которых будет зависеть от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума ребёнка.