Человеческий ландшафт кампуса Университета Страны Басков (UPV/EHU) в Лехоне изменился за последнее десятилетие. Молодые люди, живущие там, являются хорошим, хотя и не точным, отражением баскского общества, которое более разнообразно, открыто и относится друг к другу в атмосфере большего мирного сосуществования. Студентов также объединяет новизна, которой не наблюдалось с момента строительства этого университетского комплекса: их жизнь не была отмечена насильственной деятельностью террористической сепаратистской организации Euskadi Ta Askatasuna (ETA). То, что они знают о бедствии терроризма, им рассказали родители либо они сами исследовали то время, и эта ситуация наталкивает на размышления о нерешённой теме общественной памяти. Подробнее об этом рассказывает испанская газета La Vanguardia.

(сс) Basotxerri Бильбао. Страна Басков

Пельо Салабуру был ректором этого университета с 1996 года по 2000 год, в чрезвычайно неспокойный период. Сейчас он на пенсии и беседует с La Vanguardia в одном из кафетериев кампуса Лехоны. Он говорит об одной из проблем, которая беспокоит его спустя 10 лет после прекращения деятельности ЭТА.

«Этим девушкам за соседним столом было восемь или девять лет, когда ЭТА исчезла. Молодые люди в целом не знают, чем была ЭТА, и проблема памяти является фундаментальной», — говорит Салабуру.

Эта забота привела его к участию в коллективе Gogoan-Por una memoria digna («Гогоан — За достойную память») — организации, созданной группой граждан, которые когда-то были членами ассоциации Gesto por la Paz de Euskal Herria («Жест за мир в Стране Басков»): «Я очень сильно отождествлял себя с тем, что сделал «Жест за мир», который действительно преуспел в систематическом осуждении насилия, не обращая внимания ни на что другое. Мы требуем, чтобы произошедшее не было забыто. Без памяти никуда, и только принимая во внимание то, что произошло, мы можем достичь точки большего сосуществования».

Лицо Салабуру меняется, когда он вспоминает самые тяжелые годы, хотя он с облегчением видит сегодняшний общественный климат и заметные изменения вокруг — например, в таких местах, как кампус Лехоны: «Произошли позитивные изменения. Мы находимся в той ситуации, о которой так мечтали, когда говорили «мы хотим мира». Ну, это мир, хотя и есть много вопросов, которые не решены, и много вопросов, которые требуют особого подхода».

(сс) Zarateman Университет Страны Басков в Лехоне

«Мир — это жизнь без страха, что в твою машину подложат бомбу, что в тебя выстрелят, что тебя похитят, арестуют и будут пытать… Десять лет назад все это потеряло большую часть силы, а теперь потеряло её полностью. Ещё остались кое-какие вещи. До сих пор, особенно в некоторых районах, есть картины, которые оскорбляют, и до сих пор есть эти ongi etorris («приветствия» — баск. — прим. ИА REGNUM), которые, сколько бы их ни объясняли как шуточные жесты между друзьями, являются чем-то другим, потому что они делаются только для определенных лиц, и, прежде всего, ещё предстоит пройти долгий путь в плане памяти», — добавляет профессор баскской филологии, уроженец долины Базтан в Наварре.

Обращаясь к памяти, Салабуру очень чётко подчёркивает страдания, причиненные ЭТА, «страх, который она вызывала, систематические преследования и смерти, которые она вызывала», хотя он смотрит дальше: «Всё это не может быть забыто. Есть также пытки и другие эпизоды, которые невозможно забыть. И когда говорят, что баскское общество смотрит на это сквозь пальцы, нужно быть очень осторожным».

Журналист Горка Ландабуру очень наглядно объясняет, как изменился баскский общественно-политический ландшафт: «Перемена полная. Мы находимся в Musika Plaza в Сараусе, и, прямо скажем, раньше мы не смогли бы провести этот разговор на этой террасе, под открытым небом. Я был бы с людьми, которые сопровождали бы меня. Киоск был бы забит портретами заключенных, транспарантами между этими фонарными столбами, и на городском празднике об этом лучше было бы даже не вспоминать».

Сын вице-канцлера баскского правительства при Хосе Антонио Агирре, Ландабуру вырос в Париже, затем эмигрировал, принял участие в антифранкистской борьбе и в 1970-х годах поселился в Сараусе, городе семьи своей матери. Не проходит и двух минут, чтобы другие соседи по Сараусе не подошли поприветствовать его или пошутить с ним, хотя его биография наполнена болезненными воспоминаниями, многие из которых связаны с его собственным городом. Угрожающие граффити, нападения на его дом… и в 2001 году нападение с бомбой в посылке, в результате которого он получил серьезные повреждения рук, глаз и одного уха.

(сс) Cristina Cifuentes Горка Ландабуру

После достижения мира и установления режима сосуществования он говорит о том, что нужно смотреть в будущее, хотя и осторожно обращается к вопросу о памяти: «Мы должны смотреть вперед, как при вождении автомобиля, но не забывая о зеркале заднего вида. Не забывая о памяти», — говорит он.

Проехав всего десять километров вдоль побережья, оставив позади Гетарию, вы попадаете в город Сумая. Этот город также когда-то был отмечен эпизодами насилия. В 2000 году представители ЭТА убили пять местных жителей, последним из которых был бизнесмен Хосе Мари Корта. Это также город Хавьера Кальпарсоро, боевика ЭТА, который погиб в 1993 году, упав при странных обстоятельствах из окна здания Национальной полиции в Бильбао. Некоторые организации, такие как Egiari Zor, критикуют тот факт, что официальная история забывает о таком типе эпизодов, и указывают, что «только 88 жертв этого типа, 24% от общего числа, были признаны».

Берчоларист (берчоларица, или берчоларизм — традиционный вид пения в Стране Басков; характерен спонтанным стихотворением со своей структурой и мелодией, а среди басков нередко устраивают соревнования по этому виду пения — прим. ИА REGNUM), певец и писатель из Сумаи Джон Майя называет предстоящие задачи «примирением» и «признанием взаимной боли». Он приглашает изучить путь, пройденный в таких городах, как Рентерия: «Это город, который, возможно, продвинулся дальше всех в плане политики и актов примирения и признания взаимной боли, с представительством всего избирательного спектра — от партии Bildu до партии Partido Popular». Он также считает, что «все, что мы пережили за эти десятилетия» при правильном управлении «может уступить место обществу с очень высоким человеческим качеством».

«Я выступаю за новое баскское общество, в котором у всех будут одинаковые права. У всех нас. И я также убежден, что «благодаря» всему тому, что мы пережили за эти десятилетия, мы совершенно по-особому осознали человеческие ценности, индивидуальные и коллективные права. Солидарность, социальная справедливость, постепенное сочувствие… Это ценности, которые теряются в других местах, и мы обязаны работать над ними здесь, город за городом, на улице или в учреждениях. Мы должны хорошо управлять этим багажом, этой социальной мускулатурой и из худшего делать лучшее», — добавляет он.

(сс) Joxemai Граффити с символом группировки

Толкование шагов, предпринятых националистами, вызывает много сомнений, особенно среди тех, кто наиболее сильно пострадал от терроризма. Альберто Муньягорри был ранен бомбой ЭТА в Рентерии, когда ему было всего 10 лет. Он признал шаги, предпринятые в его муниципалитетах, хотя недавно на одном из мероприятий организации Gogoan он выразил сомнения в искренности этого пути, ссылаясь на отказ Городского совета удалить некоторые обидные граффити.

Со стороны Организации жертв терроризма (Covite) Консуэло Ордоньес, сестра члена Partido Popular Грегорио Ордоньеса, определила совершенно иные приоритеты, чем те, о которых говорил Майя. Она говорит о 300 нераскрытых преступлениях ЭТА, о «пространствах безнаказанности», которые остаются в Стране Басков, и об отсутствии «институциональной стратегии дерадикализации и предотвращения радикализации».

Десятая годовщина окончания терроризма, по крайней мере, способствует тому, что на поверхность выходят совершенно разные взгляды на нерешенные вопросы. На фоне всего этого баскское общество, в котором установился мир, вновь ощущает вызов. И молодежь снова задает вопросы.