Широкое обсуждение в омских пабликах в соцсетях вызвала новость о методах борьбы местных властей с удорожанием продуктов питания.

Дарья Драй ИА REGNUM Продуктовая тележка

Чтобы снизить цены, губернатор Омской области Александр Бурков поручил оптимизировать работу рынков. Некоторые омичи в комментариях подчёркивают, что цены растут как на дрожжах, но едва ли предлагаемые местными властями меры будут эффективными.

Напомним, на совещании 18 октября глава регионального минсельхоза Николай Дрофа доложил Буркову о результатах мониторинга цен на продовольственные товары. По его данным, за неделю существенных изменений не зафиксировано: «Отмечен незначительный рост цен на морковь и сахар».

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Губернатор считает, что исправить ситуацию может «оптимизация работы рынков и ярмарок», где местные производители могут продавать продукты питания по более низким ценам. Администрация Омска разработала программу развития муниципальных рынков до 2025 года. В их развитие планируют вложить почти 58 млн рублей. Минсельхоз должен проанализировать работу ярмарок и рынков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Администрация города Омска

Бурков подчеркнул, что целью проводимой работы также является привлечение как можно большего числа местных производителей за прилавки.

«Предлагаю не «париться» нашему губернатору. Надо просто вместо уменьшения цен на продукты увеличить доходы жителей», — предложил Константин К.

«Добьются снижения цен на 50 копеек на пару месяцев и сделают из этого достижение тысячелетия, с занесением в личные заслуги», — иронизирует Ильяс Т.

«Опять воду в ступе толочь будут…» — комментирует Андрей З.

Дарья Антонова ИА REGNUM В продуктовом магазине

Некоторых подписчиков так впечатлила эта новость, что они начали сочинять стихи. Вот какой комментарий, например, оставила Ирина Т.:

«А еще подешевела совесть,Только это в сферах власти не видать.Как бы вы красиво ни болтали,На людей обычных вам плевать».

«Ясно, ждём повышения, это мы уже проходили. За что бы они ни брались, выходит все наоборот», — считает Андрей И.

Роман Б. посмеялся над фразой «за неделю существенных изменений в ценах не зафиксировано»: «А за последний час вообще всё ровно. Всё под контролем! Премию мне».

"В объёме уменьшили, цены оставили. Конечно, он изменений не видит. Только не килограмм берём, а 700 граммов по цене за килограмм. Ах, ну да, всё идёт по плану», — переживает Екатерина И.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по продуктовым прилавкам

Галина С. считает, что первым делом нужно взяться за сетевиков, а не за местных торговцев.

«За неделю существенных изменений в ценах не зафиксировано??? Да подорожало почти всё! Хлеб, яйца, мясо. Картофель — цены, как раньше — сезонно не менялся, а дорожал. Гречка снова в цене растёт…» — возмущён Константин Т.

«Ну вот теперь жди очередного подорожания, у них же всё как обычно и наоборот будет, как и с бензином, нефть растёт — бензин растёт, нефть падает — бензин растёт», — пишет Владислав А.

«И бензин с газом проанализируйте», — предлагает Maksim S.

«Как бы с этой «оптимизацией работы рынков» не случилось так же, как и с оптимизациями других сфер. Медицину оптимизировали уже. А оптимизация рынков приведёт к полной монополии», — рассуждает Екатерина Р.

«Как снижать цены на морковь при таких ценах на солярку, запчасти, гербициды, семена, технику? Всё дорожает, ничего не дешевеет», — подчеркнул Александр Ж.

«То есть сетевики пусть поднимают, а местные должны даром отдавать?» — спрашивает П. К.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

«Цену ГСМ видели? Страна — богатая углеводородами. А народ стонет от цен на ГСМ, все водители со слезами к заправкам подъезжают», — пишет Светлана М.