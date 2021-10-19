Информация о том, что шеф Пентагона Ллойд Остин обсудит во время визита на Украину и в Грузию перспективы вступления в НАТО для этих двух стран, вызвала бурный интерес со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 19 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«Двери-то, может быть, открыты, но при входе необходимо предъявить пропуск. Пропуска, как вы понимаете, на Украине пока что нет», — отмечает Александр Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что США не отказываются от своего желания окружить Россию своими военными сателлитами. Люди убеждены, что такие попытки не позволяют наладить отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Запад старается создать условия нестабильности на границах России, они активно и Армению совращают на протесты с призывами вступить в НАТО», — поделилась своим мнением Марина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украине не видать членства в НАТО, пока она не признает независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, неважно видеть эту страну в составе альянса, пока она пытается «вернуть» себе Крым и Севастополь.

«Это отлично, конечно, но, согласно правилам этой организации, страны, входящие в альянс, не должны иметь военного конфликта ни с одним государством на земле и не иметь территориальных претензий (как и взаимных претензий)! Это значит, что Грузия должна признать независимость Абхазии, а Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР, как и Крым — российской территорией!» — указывает Anatoly V.

(сс) Senior Airman Perry Aston Глава Пентагона Ллойд Остин

Часть людей считает, что власти в Киеве не оставляют надежды оказаться в составе НАТО, хотя со временем Украина находится всё дальше и дальше от желаемой цели.

«Смешная, конечно, новость. Этим НАТО перед Украиной трясут уже лет десять. И всё что-то обещают, всё куда-то зовут, только вот воз и ныне там. Это такая морковка для киевской власти, которая желает сделать всё, чтобы продать страну в лапы Запада. Только вот Запад не такой глупый, он пользуется Украиной по полной программе, но платить за этот праздник не собирается», — написал Дмитрий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённым Штатам совершено не нужна Украина, и уж сражаться за её независимость никто не собирается, ею хотят лишь пользоваться.

«Да ни одно НАТО не пойдёт воевать за страну 404. Это они по телевизору только смелые, а по факту все всё уже видели в Афганистане!» — отмечает Anton D.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Нашлись и те, кто убеждены, что вероятно в скором будущем Украине будет попросту некуда вступать.

«Какое НАТО?! Ха-ха… его уже разгонять постепенно собираются. Ну, может быть, может, из грузин и украинцев его и соберут в новом виде, а так Европа уходит из лап США. Значит и армия у них будет своя. Никакие НАТО тут уже будут не нужны», — считает Яна З.

Напомним, 17 октября Пентагон сообщил о том, что шеф структуры Ллойд Остин обсудит во время визита на Украину и в Грузию перспективы вступления в НАТО для этих двух стран, подчеркнув, что для этого необходимо сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе.