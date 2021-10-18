Уже августовские данные от Росстата, показавшие сокращение объемов выпуска агропродукции на 10,1% к аналогичном периоду прошлого года, внесли свой вклад в замедление годового роста выпуска базовых отраслей в этом месяце, говорится в докладе. Причина — поздняя посевная кампания и, соответственно, сбор урожая. На 12 октября, по данным Минсельхоза, на которые опирается Банк России, было убрано только 90% площадей зерновых и зернобобовых культур. При этом осталось убрать почти 5 млн га зерновых, что заметно больше, чем в прошлые годы, и позволяет делать выводы о том, что в какой-то степени годовые темпы снижения выпуска сельхозпродукции будут компенсированы. По оценкам Минсельхоза России, урожай зерна составит 127 млн тонн, тогда как по прогнозам большинства российских экспертов, как указывают авторы доклада, этот показатель ожидается на уровне 117,5−122 млн тонн, что меньше не только уровня прошлого года, но и среднего уровня за последние пять лет, на что повлияли погодные условия, отличающиеся от региона к региону. Если уральские аграрии жалуются на засуху, то владимирские, справившиеся с засухой, не смогли, как они указывают, достичь ожидаемой урожайности из-за того, что палящее солнце не дало в полной мере развиться колосу. И только на Юге России ожидают урожай выше прошлогодних уровней. Ожидаемое снижение предложения зерна на внутреннем рынке в совокупности с ростом цен на мировых рынках, как отмечают аналитики, усилит давление на внутренние цены. На это накладывается дефицит фуражного зерна. Сельхозпредприятия большинства регионов прогнозируют с большой долей вероятности рост стоимости кормов и, следовательно, молока и мяса. Более того, рост издержек аграриев — стоимости топлива, удобрений, средств защиты растений, сельхозтехники — спутники повышения цен на зерновые даже в период уборочной кампании. А с учетом того, что предприятия ряда регионов сообщают о формировании запасов продукции в ожидании еще более благоприятной ценовой конъюнктуры, придерживая в закромах часть урожая, то это будет только способствовать дальнейшему росту цен. Вместе с тем, как отмечается в документе, увеличились и доля, и объем продовольственной пшеницы, что, как известно, более выгодно для отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Аналитики обращают внимание и на тот факт, что для сдерживания роста цен на зерно в России введен ряд мер: действует механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, а также возврат денежных средств через инвестиции в сельское хозяйство; хлебопекарным и мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат на приобретение муки и зерна. Кроме того, в регионах действуют и свои программы поддержки: так, в Татарстане федеральные меры дополняются компенсациями производителям социально значимых продуктов (например, хлеба), а в ряде северо-западных регионов предоставляются субсидии на поддержку предпринимателей, осуществляющих доставку продуктов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, что должно сдерживать рост цен на продукты в таких муниципальных образованиях.

ИА REGNUM Хлебный отдел в супермаркете

Что касается масличных культур, пользующихся экспортной популярностью, то, по данным Росстата, посевные площади под них в этом году были расширены относительно прошлого года на 15%, причем 14% из них отведены под подсолнечник. Уборка подсолнечника на 12 октября завершена только на 63%, а его урожайность, по предварительным данным, близка к пятилетнему минимуму. Однако заметного роста урожая этой культуры ожидают опять же производители Юга России и пересматривают свои прогнозы в сторону повышения аграрии центральной части страны. При этом региональные же министерства сельского хозяйства ожидают небольшого превышения объемов урожая данной культуры над уровнем прошлого года и средними показателями за последние пять лет. В начале октября годовой темп роста экспортных цен на российский подсолнечник составил 27%. Для снижения привлекательности экспорта в текущем году, как напоминают авторы доклада, в России действует повышенная пошлина на экспорт семян подсолнечника: с 1 июля ее размер составляет 50%, но не менее 320 долл. США за 1 тонну, что уже позволило значительно сократить объемы экспорта по сравнению с 2020 годом. Рост мировых цен на семена подсолнечника переносится и в цены на подсолнечное масло, для сдерживания которых с сентября этого года действует плавающая пошлина. Тогда как до конца сентября рост потребительских цен на подсолнечное масло сдерживали ограничения розничных цен и субсидии производителям на изготовление и реализацию продукции по установленной цене. Введенные ограничения на экспорт в совокупности с расширением посевных площадей под масличные, как полагают аналитики Центробанка, должны привести к наращиванию предложения на внутреннем рынке, что позволит избежать ситуации с ростом цен, возникшей на рынке годом ранее.

О ситуации по сахару. В сентябре этого года годовой темп роста цен на него составил более 29%. На стабилизацию ситуации были призваны введенные с 15 мая и действовавшие по 1 октября квоты на беспошлинный ввоз сахара для отдельных импортеров. В совокупности с ограничениями цен на сахар, которые действовали до 1 июня, эти меры способствовали стабилизации цен. Но не исключается их новый виток роста. Правда, кратковременного действия. Этому может способствовать, несмотря на расширение во всех регионах, кроме Алтайского края и Волгоградской области, посевных площадей под сахарную свёклу (на 8,3%), отставание сроков её сева, что скажется и на сроках уборочной кампании. На 12 октября уборка сахарной свёклы завершена на 58%, а её урожайность — ниже средних значений за пять лет.

Не меньше проблем погодные условия доставили аграриям, выращивающим картофель, в совокупности хоть и с незначительным, но сокращением посевных площадей под этой культурой. На 12 октября уборочная кампания завершена на 81%, а урожайность, согласно оперативным данным Минсельхоза России, не превосходит значения прошлых лет. В большинстве регионов Центральной части России, Урала и Поволжья отмечалось ухудшение качества картофеля (уменьшение размера клубней). На Юге благодаря обильным осадкам в период созревания урожая его объем ожидается не ниже, чем в 2020 году. Крупные сибирские сельхозпредприятия отмечают, что объем нового урожая овощей и картофеля близок к уровню прошлого года, при этом картофель скупают предприниматели из других регионов России, где урожай хуже прошлогоднего. Между тем прогнозы валового сбора по России еще будут корректироваться, но ожидается, что урожай картофеля всё же будет ниже уровня последних лет. Вдобавок сельхозпредприятия ряда регионов предпочитают придержать картофель до зимы в ожидании повышения цен на него.

Александр Беляев Картофель

Касаемо овощей открытого грунта авторы документа сообщают, что начиная с 2012 года посевные площади под них ежегодно снижаются. Не стал исключением и этот год: по сравнению с прошлым годом посевные площади уменьшились на 0,2%. На 12 октября уборка овощей открытого грунта завершена на 74%, а их урожайность не превышает средних значений за последние пять лет. При этом предприятиям Новгородской области, как они отмечали сами, пришлось из-за жаркой погоды в июне пересеивать еще и тепличные овощи, что привело к росту их себестоимости практически вдвое. В целом прогноз по ценам на российские овощи неутешителен, в том числе и по причине того же роста издержек, которые свойственны для молочного и мясного рынка. Авторы доклада напоминают, что цены на плодоовощную продукцию с поправкой на сезонность в августе — сентябре увеличились на 9,7%. В этот же период цены на мясо и птицу с учетом сезонности выросли на 3,5%.