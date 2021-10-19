В Курганской области для стимуляции вакцинации от коронавируса с 18 октября 2021 года в торговые центры, кафе и рестораны граждане могут попасть лишь при наличии QR-кода либо справки о прививке. Жители региона в социальных сетях крайне негативно, практически в штыки восприняли нововведение, поясняя представителям власти, почему они в данном решении сплоховали.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

Согласно решению оперативного штаба Зауралья, вакцинированных и переболевших пустят в учреждения культуры, физкультуры и спорта, общественного питания, санаторно-курортные, торгово-развлекательные центры, бани, гостиницы. Остальным вход воспрещён.

Кроме того, с 18 октября вместе с QR-кодом посетители обязаны будут на входе показать паспорт, чтобы уполномоченный сотрудник проверил, действительно ли именно этот человек ранее сделал прививку от коронавируса. Дети до 18 лет предъявляют свидетельство о рождении.

В группе одного из торговых центров Кургана в социальной сети «ВКонтакте» арендаторы выступили с заявлением об убийстве местным управлением Роспотребнадзора малого бизнеса на корню.

«Нас карательная медицина с саморегулирующей рукой рынка добивают», — жалуется одна из арендаторш.

У предпринимателей и без новых ограничений дела идут неважно, и только-только они стали выкарабкиваться из ковидного кризиса, а их вновь «лопатой по голове».

«Нечем платить аренду, нечем платить продавцам, отделы в итоге придётся закрывать. И кому вы лучше сделали? У правительства опять осеннее обострение».

«Скоро будет актуальна услуга «Куплю продукты для бескодовых» за вознаграждение».

«А зачем покупки непривитому? Он все равно скоро умрёт от страшного ковида».

«Нам скоро дышать запретят без прививки. Это просто какой-то беспредел!» — пишут курганцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Сейчас школьники просят: «Дядя, купи энергетик/сигареты». Теперь будем мы просить: «Пацаны, купите булку хлеба, картохи немножко, селёдки».

«Дичь эти коды. Власти сами под собой сук рубят».

«Чужой опыт людей не учит. В Москве тоже вход в кафе по кодам вводили. Как ввели, так и отменили. Бизнес оказался важнее. В Кургане, видимо, казна сверх меры переполнена, безработицы нет, у людей самые высокие зарплаты в России», — иронизирует один из предпринимателей.

Многие жители столицы Зауралья считают, что ограничения с QR-кодами придуманы для какой-то отчётной галочки, дескать, «боремся активно с ковидом», а не для блага и безопасности людей. Источниками массового заражения коронавирусом являются отнюдь не фитнес-центры, кафе и ТРЦ, а общественный транспорт, набитый людьми, и дикие очереди в медучреждениях, где не разделены потоки.

«В тесный и душный ПАЗик без прививки можно! Кто и кого от кого и для кого и для чего и зачем спасает запретом?»

«У нас на маршруте автобуса «Тополя — Энергетики» едут по 40−50 и более человек. Кондуктор по салону не ходит: деньги, проездные билеты и платёжные карты передают все пассажиры туда и обратно. При этом нет централизованной обработки салона автобуса, ни разу не чувствовала, чтобы пахло дезсредствами… На это место возможного заражения никто не обращает внимания! А в торговых центрах ограничения вводят! Глупо…»

«Боюсь делать прививку. Родители сделали и страшно болеют ковидом. Молюсь, чтоб выжили. Обязаловка может людей сбить с ног, иммунитет и так осенью страдает».

Что касается обязательного паспорта вместе с QR-кодом, то здесь вопросов у курганцев не возникло — известны случаи, когда люди пытались пройти в ТРЦ по чужом коду, один додумался предъявить код чипсов. Другой вопрос — дети в период школьных каникул, которым разрешено проходить везде и всюду по свидетельству о рождении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

«При входе будут проверять данные, делать запрос куда-то. Только вот желающий посетить ТРЦ будет стоять на улице в это время? А за ним очередь? Или на каждом входе будет по несколько контролеров?», — задаются вопросами курганцы.

«А несовершеннолетние у нас бессмертные, что ли? Они в каникулы из ТРЦ не вылезают. Бродят компаниями».

Некоторые комментаторы полагают, что скоро детей будут вакцинировать от коронавируса, а потом без прививки на порог школы не будут пускать. Другие считают, власти таким образом охраняют курганцев от покупательского инстинкта.

«Да просто люди перестанут ходить по всяким центрам и заведениям. Деньги будут целее. Спасибо правительству Курганской области за его обдуманные действия».