Известие о достижении Россией нового максимума по числу заражений коронавирусом (более 34 тысяч — прим. С.Ш.) взбудоражило социальные сети. Люди разделились на два лагеря: противники против сторонников обязательной вакцинации. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Тысяча в день, 30 в месяц — довольно крупный райцентр…» — отмечает N.

«Однако есть прогресс! Стали отдельно выделять носителей без клинических проявлений. Теперь бы поголовную оценку количества носителей и заболевших за единицу времени (за 3 суток) хотя бы для отдельных населённых пунктов», — предлагает Алекс.

«Власти делают много для того, чтобы победить корону. Уж поверьте, если бы не меры безопасности, к которым они прибегли, жертв короны было бы еще больше», — считает Вадим Дубов.

«Надо делать прививку. Шансов с прививкой переболеть в легкой форме дома гораздо больше. Однако каждый для себя решает сам, но только рискуя своей личной жизнью», — рассуждает Игорь.

«Хватит бредить! Во всём мире привитые люди не болеют тяжело и в больницы почти не попадают», — соглашается Вячеслав Павлов.

«Никогда не читала чат своего района, а вчера вот зашла. Два человека: первый — ученый, второй — доктор, пытались донести до людей необходимость прививки. Вы знаете, сколько людей на них «напали», оскорбляли.

Я считаю, что нужен закон, все, кто не хочет привиться, должны лечиться платно при заболевании ковидом. Потому что в XXI веке такое мракобесие существовать не должно», — поделилась Анна Малинина.

Minzdrav.gov.ru Палата реанимации для больных COVID-19.

«И какая причина не привиться? Вакцина сделает вам хуже? Или, может, стоит подумать и сделать вывод, что вакцина — единственное средство, доступное для хотя бы какой-то защиты от заразы. Понятно, что многим бесполезно что-то доказывать, необходима обязательная вакцинация в интересах общества», — рассуждает Андрей Z.

«Лучше привиться, с прививкой шансов перенести в легкой форме дома больше, чем без прививки. Конечно, каждый решает сам и сам рискует своей жизнью. Сам и мои знакомые привились и не чихнули даже, и живы все после прививки. Удивляет меня то, что люди многими лекарствами пользуются: и антибиотиками, и йодом с пластырем, даже часто без назначения врача, а прививку люто ругают», — пишет Пётр Т.

«Пандемия, конечно, сильный удар нанесла по нашей стране, но многие выстояли и даже смогли сделать много полезного. «Единая Россия», например, смогла собрать миллионы рублей пожертвований на борьбу с пандемией.

Собранные средства были использованы для покупки аппаратов ИВЛ и прочей важной медицинской техники и специального медицинского оборудования. Я думаю, что это достойно похвалы», — пишет Геннадий Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 октября 2021 года суточный прирост COVID-19 в России установил новый рекорд и достиг 34 303 выявленных случая. Накануне, 16 октября, в России был поставлен рекорд по смертности от COVID-19: 1002 человека.

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