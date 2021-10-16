Компания «Нафтогаз Украины» готовится к прохождению отопительного сезона в случае запуска газопровода «Северный поток — 2», для чего в компании разрабатывают различные сценарии. Об этом со ссылкой на интервью главы Нафтогаз Украины Юрия Витренко сообщает «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По словам Витренко, худший вариант — это полная остановка транзита российского газа через Украину и запуск СП-2.

«Газа в Европе больше не станет, но при этом у нас возникнут технические проблемы, и вырастет цена газа в Словакии, где мы его покупаем», — отметил чиновник.

Заявление Витренко обсудили на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие указали на необходимость заключения контракта с Газпромом на прямые поставки газа на Украину.

«Ну да, спина треснет Путину поклониться? А придется!» — написала Оксана Ч.

«Зачем кланяться и спину прогибать? Заключить договор на выгодных условиях без незалежных стенаний. Четко и прагматично. Ваш газ — наши деньги и все», — ответила Оксане Ч. Наталья Ф.

Naftogaz.com Нафтогаз

«В панике, потому, что воровать не будет возможности. Привыкли на каждом шагу наживаться…» — добавила Ирина К.

«Чей газ вы, придурки, покупаете в Словакии? Покажите ту трубу, которая идет из Словакии. Вы покупаете тот же российский газ, который идет по трубе в Словакию, только переплачиваете и обманываете народ. Весь мир думает о своей экономике, покупает и заключает договора с Россией напрямую, только украинская власть не думает о народе», — отметила Елена К.

«Мадам, что вы, как дитя малое. Они никому не переплачивают. За счёт так называемого реверса набрасывают маржу на бумаге, чтобы объяснить, почему газ, якобы заходящий из Словакии, якобы дороже, чем реально идущий из России. Разницу себе. В этом и есть весь смысл. А вы предлагаете отказаться от схемы? Смешно», — ответил Елене К. Валерий Ц.

«Только теперь до вас это дошло? Садитесь за стол переговоров с Россией напрямую и не надейтесь на партнеров. Они Украину видят как источник наживы и им до одного места Украина… Они заботятся о своей энергетической безопасности за счет Украины…» — пишет Павел К.

«Дурак такого не придумает. Бабло реверсом перекачивается из вашего кармана в его», — написала Нина С.

«Так кто виноват? Не вы ли кричали, что хотите европейские цены на газ? Не вы ли заявляли, что российский газ «агрессивный» и что будете покупать в Европе? Но там нет газа. Власть «реверсом» гнала российской газ через Европу и нам продавали втридорога. Теперь наживаться не смогут», — отреагировала Любовь О.

Nzeemin Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа

«Газ и реверсом?! По трубе газ физически не может идти в разные стороны. Просто отбирали российский газ как обычно, а платили не в РФ… и европейские «друзья» не стеснялись брать с убогих втридорога!» — поправил Любовь О. Александр В.

«Я что-то не пойму, мы же не покупаем газ в России, при чём тут отопительный сезон? В Европу газ будет поступать, а мы покупаем у Европы! Или всё-таки воруем из транзита?..» — поинтересовалась Natali K.

«Перейдем на кизяки!» — добавила Любовь Б.

«А молодцы все-таки… [выпендривались] двадцать лет, что транзит перекроют в Европу, газ беспощадно воровали, ставили условия… и вдруг оказалось, что вы ноль без российского газа, умоляете, чтобы оставили транзит… Нет, всё правильно —декоммунизировать надо всё, а не только русский язык и памятники, но и ГТС — её тоже коммунисты построили. Декоммунизировать еще надо оставшиеся заводы, атомные станции, плотины — все строили коммунисты. А что построила «незалежная?» — подытожила Ирина А.

Читайте также: «Пакостить всегда проще!» — Киев уверен, что не даёт России запустить СП-2