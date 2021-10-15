Информация о том, что число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы второй день подряд — за последние сутки было выявлено 32 196 человек, заразившихся коронавирусом, в 85 регионах страны — спровоцировала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

"Странно это всё, чем больше прививаются, тем больше заболевших. По-моему, не такое развитие событий нам обещали», — отмечает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что та стратегия борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, которую выбрали российские власти, не дала положительных результатов. Иначе как объяснить то, что вакцинация в стране осуществляется быстрыми темпами, но количество заразившихся не снижается, а даже, наоборот, растёт?

«Год назад говорили, что вакцина на два года от коронавируса убережёт. Весной стали говорить, что лишь на полгода. Теперь же оказывается, что вакцинированный только легче перенесёт болезнь, но никак не защищён от заражения. Интересно, что власти будут говорить насчёт прививки в следующем году», — пишет Вася О.

Некоторые комментаторы отмечают, что вакцинация не спасает граждан от COVID-19, что вызывает у людей справедливые вопросы к производителям вакин.

«Да уж, вот вам и реальное воздействие прививки. Оказалось, что это не волшебная таблетка от всех болезней, как нам пытались внушать весь этот год. Тут факты налицо. Когда прививки не было, у людей иммунитет был, и цифры такими не были. Тут же, как только прививка пошла, так и цифры пошли вверх. Может быть, и нет тут никакой связи с ростом, но меньше люди болеть однозначно не стали», — указывает Адам Т.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

Часть людей считает, что российские власти попросту оказались обмануты теми, кому была выгодна кампания по массовой вакцинации населения.

«Если бы власти действительно хотели победить коронавирус, то привлекли бы к решению проблем врачей, вирусологов и других настоящих учёных, а не политиков, Роспотребнадзор и производителей вакцин, кровно заинтересованных в том, чтобы сбывать свой продукт», — поделилась своим мнением Гуля М.

Ряд пользователей указывает на то, что у них существует опасение дальнейшего ужесточения антикоронавирусных мер, потому что руководство страны не собирается отказываться от ранее намеченного курса, несмотря даже на то, что он может в итоге привести в пропасть.

«Опаньки! До какой цифры, интересно, разрешат поднять статистику? И когда, что очень важно, детская ветеринария уже начнётся? Убеждён, что вскоре окажется, по мнению властей, что во всём виноваты непривитые дети, которые заражают взрослых. Т. е. надо всех срочно привить по десятому кругу. Тут логика только в одну сторону работает — на ужесточение», — считает Сергей Я.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Мне уже страшно представить, что там наши власти на сладенькое приготовили. После появления вакцин к населению стали как к скоту относиться. Теперь же, когда выясняется, что люди продолжают умирать, будет, скорее всего, предложено и вовсе всех по домам запереть, и детей начнут прививать. Страшно становится жить», — написала Инга А.

Напомним, 15 октября оперативный штаб опубликовал данные, согласно которым число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы второй день подряд — за последние сутки было выявлено 32 196 человек, заразившихся коронавирусом, в 85 регионах страны.