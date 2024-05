Советник главы департамента транспорта Москвы Алёна Ерёмина надела маску с намёком на роман Джорджа Оруэлла «1984», сфотографировалась в этом аксессуаре для иллюстрации к новости о запуске биометрического сервиса Face Pay в метро Москвы, а затем, для совсем непонятливых, ещё и дополнительнопрокомментировала свой перформанс.

Большой брат

На чёрной маске красовалась надпись Big brother is opening doors for you («Большой брат открывает для тебя двери» — перевод с англ.). Напомним, что всемогущий «Большой брат» — персонаж утопии Джорджа Оруэлла «1984», способный наблюдать за жизнью каждого человека.

«Многие думали, что моя маска с иронией про «Большого брата», который открывает вам двери, это фотошоп (или всё же происки рептилоидов, которые следят за всеми). Специально фотографируюсь отдельно, пройдя через турникеты по Face Pay. И хочу спросить: может, подать руководству идею в кассах метро такие продавать?» — сказала Ерёмина в комментарии для телеграм-канала дептранса.

Желание сотрудников дептранса и лично Алёны Ерёминой шутить о «Большом брате» и рептилоидах можно объяснить тем, что сами они никаким особенным образом, вне условий сервиса, биометрические данные пассажиров использовать не собираются. И даже не знают о таких намерениях и возможностях у лично знакомых им людей. И убеждены, что системы защиты в случае необходимости сработают и никакого вреда люди не получат.

Алёна Ерёмина в маске

Если такая беззаботность и наивность обычного человека может у окружающих вызвать умиление, то стоит напомнить, что департамент транспорта, прежде всего, орган власти. А сомнения в безопасности биометрии основаны не только на классических произведениях. Об угрозах, настолько они очевидны, может рассказать кто угодно, но предоставим слово специалисту.

«Биометрические данные, в отличие от любых других, использующихся для идентификации, являются неотъемлемой частью человека, они у вас одни на всю жизнь. В отличие от используемых сейчас пароля, номера телефона и даже фамилии, вы не можете при утечке или компрометации данных сменить свое лицо, сетчатку, фигуру, отпечатки пальцев, форму ушей. То есть это сверхчувствительные, но при этом неизменные данные, которые достаточно украсть один раз навсегда», — рассказала в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская.

Она предложила задуматься: чтобы человека идентифицировать, нужно эти данные хранить в соответствующих базах.

«А теперь давайте вспомним, сколько утечек из баз пользовательских данных было за прошлый год. Только в российском банковском сегменте таких случаев было более 200, а утекших записей — персональных и платежных данных — 486 миллионов штук», — заявила Касперская.

Но помимо кражи, никто не отменяет и банальную коррупцию. Биометрические данные, помноженные на сеть камер с функциями распознавания и многие другие технические возможности, позволяют как минимум отслеживать перемещения тех лиц, что попали в фокус внимания. А значит, оказывать на них давление в карьерных или личных интересах. Эффективный заслон такому использованию информации поставить нельзя в принципе. Злоумышленника в высоком кресле, имеющего на руках легальные способы устроить слежку, юридические и технические ограничения не остановят.

В общем, москвичам есть чего опасаться и без рептилоидов. А власти, как выяснилось, над ними ещё и смеются.