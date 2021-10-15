Страсти вокруг поступка телеведущей Ксении Собчак, разделившего общественность на два лагеря, не утихают. На событии, ставшем трагедией для отдельно взятой семьи погибшей в ДТП молодой женщины, уже успели пропиариться многие «гламурные» лица, сделав заявления за и против скандальной журналистки. ИА REGNUM решило рассмотреть фигурантку с другого ракурса — с точки зрения её бизнеса — и обнаружило, что месяц назад в бизнес-портфеле Собчак появился весьма интересный актив. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Напомним, в Краснодарском крае автомобиль Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, 9 октября 2021 года столкнулся с другим автомобилем. В результате этого скончался один человек и пострадали ещё двое. Осуждение со стороны общественности вызвало то, что Собчак после ДТП пересела в другой автомобиль и уехала в аэропорт, куда спешила до этого. Такое поведение телеведущей получило негативную оценку общественности. На сегодня водитель автомобиля Mercedes, признавший свою вину в ДТП, отправлен под домашний арест, а Собчак оправдывает свои действия после ДТП тем, что «не помогла бы там ни руками, ни советами». По мнению некоторых респондентов, тест на человечность ею не пройден и ответить за это придётся репутацией. Первые «плоды» она уже собирает. В эфире НТВ телеведущий Андрей Норкин раскритиковал поведение Собчак после смертельного ДТП и отметил, что та должна была предложить помощь пострадавшим и выразить сочувствие.

Цитата из видео камеры наблюдения Момент столкновения автомобилей, в одном из которых находилась Собчак

Если смотреть не только на моральную сторону вопроса, для Собчак, которая владеет двумя рекламными и pr-компаниями, репутация — это составная часть бизнеса, а этот бизнес, судя по итогам 2020 года, и так не в фаворе. Несмотря на многомиллионную выручку, итоговый показатель — чистый убыток.

Об активах Собчак

В ЕГРЮЛ за Собчак напрямую числятся доли в трёх юрлицах и статус индивидуального предпринимателя. Последний она получила в августе 2007 года. Основной вид работы — деятельность в области исполнительских искусств.

Далее. В сентябре 2019 года Ксения Собчак совместно с Анзором Канкуловым учредили фонд развития моды. Основной вид деятельности юрлица — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

В СМИ Канкулова называют одним из ярких представителей медиабизнеса и светского общества столицы, в 2007 году он был назначен главным редактором женского глянца — журнала с американскими корнями Harper's Bazaar (сейчас должность занимает другой человек).

Помимо этого, Ксения Собчак владелец 51% в рекламных и pr-компаниях — ООО «Лидерс» и «Джун энд Джулай». Совладелец обоих активов — Юлия Прудько.

Скриншот Instagram julprudko Юлия Прудько и Ксения Собчак

В 2020 году компания «Лидерс», созданная в июле 2019 года, указала выручку в размере 18,184 млн рублей, расходы по обычной деятельности на 22,172 млн рублей и чистый убыток — 4,345 млн рублей при прибыли 2019 года — 3,4 млн рублей.

ООО «Джун энд Джулай», созданное в 2013 году, за 2020 год указало выручку 19,406 млн рублей (265,9% к уровню прошлого года), расходы почти на 20 млн рублей и чистый убыток — 778 тыс. рублей.

Любопытный факт: в сентябре 2021 года компания Собчак и Прудько — ООО «Лидерс» — стала владельцем 40% в фирме, учрежденной в мае этого же года, — ООО «Алло таланты».

Основным владельцем фирмы «Алло таланты» является компания из США «Энтертэк Инк». Возглавляет актив, чей основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, Анатолий Голентовский (бывший ИП с основный видом деятельности в IT-сфере).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

В открытых источниках Голентовский фигурирует как главный операционный директор американской компании Dyninno Group, работающей в сфере информационных технологий (основана в 2004 году в Сан-Франциско). В карточке фирмы «Алло таланты» в ЕГРЮЛ e-mail директора указан как «A.GOLENTOVSKY@DYNINNO.COM». Помимо этого, человек с такими же данными (Анатолий Голентовский) в 2019 году был среди победителей конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По данным ТАСС, в 2010—2012 годах телеведущая владела небольшим пакетом акций «Евросети» (владелец сети салонов сотовой связи), а 11 лет назад совместно с компанией Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина открыла ресторан, бар и кафе-кондитерскую в Москве.

Между тем в ЕГРЮЛ ресторанная компания «Бессер», где Собчак имела 10%, прекратила своё существование в июне 2019 года. Совладельцем актива был Алексей Миллер (сегодня владеет долей в ресторанном ООО «Панорама 2012», из которой вышла Тамара Метлушко, имеющая общие ресторанные активы с Ниной Сергеевой и Марком Лапиным).

(сс) Bogomolov.PL Ксения Собчак выступает на митинг 24 декабря на проспекте Сахарова

Год назад — весной 2020 года сообщалось, что Собчак планирует прикупить долю в крупной рыбо‑ и крабодобывающей компании Дальнего Востока — ООО «Монерон», принадлежавшей некогда самому богатому депутату думы Сахалина Дмитрию Пашову. Сделка не состоялась. На сегодня к «Монерону» подан банкротный иск, а сам Пашов — фигурант уголовного дела, связанного с деятельностью «крабового короля» Олега Кана.

Среди потенциальных покупателей доли в той же компании называли и Елену Соглаеву — супругу бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

«Концы в воду» — империя «крабового короля» рассыпается?

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