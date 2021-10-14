Принц Уильям, герцог Кембриджский, призвал миллиардеров сосредоточиться на спасении Земли, а не на освоении космоса. Свои замечания он сделал после того, как 90-летний актер Уильям Шетнер стал самым пожилым человеком, совершившим туристический полет к краю космоса на корабле New Shepard компании Blue Origin, которой владеет Джеф Безос. Однако у некоторых американцев, которые любят быть первооткрывателями во всем, данная критика вызвала раздражение.

Иван Шилов ИА REGNUM Жизнь на Земле

«Нам нужны самые лучшие в мире мозги и умы, направленные на ремонт этой планеты, а не на поиск следующего места для жизни», — сказал Уильям, который является вторым в очереди на британский престол.

Напомним, что миллиардеры Илон Маск и Ричард Брэнсон также вкладывают средства в космический туризм.

Пользователи Twitter выразили свое мнение по поводу слов принца под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Вместо того, чтобы говорить о других, почему бы британской королевской семье не вернуть украденные сокровища своим бывшим колониям, а британскому правительству не выплатить компенсацию за весь экономический, социальный и культурный ущерб, который они нанесли бывшим колониям (Индии/Африке)», — пишет @SohilChawla.

«Миллиарды, потраченные впустую на освоение космоса, когда те же миллиарды могли бы быть использованы для спасения матери-земли! Познайте нашу Землю, прежде чем отправляться в космос», — встает на сторону принца @cgshivangi.

«Я думаю, вы путаете это с миллиардами, потраченными на ненужные войны. Бюджет «обороны» раздут по сравнению с любым проектом НАСА; мы исследуем Марс за копейки по сравнению с бюджетом «обороны». Кроме того, миллиардерам все равно. Если бы они заботились, я бы слышал об этом без остановки», — отвечает @CriticFromAfar.

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon-9

«Принц Уильям прав, космические путешествия могут быть захватывающими, но лишь немногие могут позволить себе такую роскошь, у остальных есть только одна планета Земля для жизни. Это дом сотен видов, мы обречены быть оставленными и умереть, если мы не будем действовать в этом направлении. Земля уже показывает признаки того, что мы можем вскоре умереть», — отмечает @DarkSldeoftMoon.

«Если бы он нашел время, чтобы послушать Илона Маска, он, может, чему-то научился бы. Освоение космоса всегда способствует развитию науки и общества», — указывает@nieltheexpat.

«Он не говорил об исследовании космоса. Он говорил о космическом туризме. Эти богатые парни летают в космос, как в парк развлечений. Вот о чем он говорил», — отвечает @thatsczylife.

«Старые деньги злятся, что новые деньги делают то, что они не могут», — подчеркивает @RichardrjMcCoy.

«Аргумент принца предполагает, что Джефф Безос потратил бы деньги на еду, жилье, здравоохранение для бедных и охрану окружающей среды вместо того, чтобы создавать компанию, которая доставляет вещи на околоземную орбиту для НАСА и компаний связи», — комментирует @steveinburnaby.

Daniel Oberhaus Джефф Безос

«Мы знаем, как решить экологические проблемы. Это политика и корыстные интересы мешают их реализации. Проблема в отсутствии консенсуса не среди ученых, а среди политиков. Подобные заявления делают только люди, которые ничего не обдумали», — осуждает @InfiniteCyclus.

«Этот аргумент не станет менее ложным и 60 лет спустя. Неспособность сосредоточиться на «спасении Земли» — это проблема политиков, которые не могут толково распространять важную информацию. Это не вопрос «или-или», — отмечает @Rooster 75 .

«Я думаю, что мы можем сделать и то, и другое. Я думаю, что человечество способно одновременно осваивать космос и заботиться о планете. При всех наших ужасных недостатках иногда мы недооцениваем себя», — указывает @captanne.

«Заботьтесь о человечестве. Земля будет в порядке после нашего исчезновения», — мудро отмечает @bcpfor3.

JD Lasica Илон Маск

Ранее гендиректор компании «Главкосмос» (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов сообщил, что из-за высокой стоимости в течение ближайших 15−20 лет туристические орбитальные полеты, скорее всего, не станут массовым явлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, в команду которого входят только гражданские лица, осуществила американская компания SpaceX.