Алтайский край вошёл в очередную волну пандемии: ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи. Вновь увеличивается количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания и показатели смертности. Но власти региона не спешат с введением дополнительных карантинных мер. Более того, несмотря на беспрецедентно низкий темп вакцинации от COVID-19, они закрыли прививочные общественные пункты, ранее действовавшие в торговых центрах: мол, зачем врачей отвлекать, раз посещаемость маленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Недостаточно обращающихся. А врачей отвлекаем от основной работы в поликлиниках. Это нерационально. Если количество желающих вырастет, то снова все откроем», — заявил недавно в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Напомним, в конце августа 2021 года странным заявлением отличилась и главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Небывалое сокращение числа тяжелобольных (более 40 за сутки) она пояснила новой методикой подсчёта.

«Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар», — пояснила она.

Пресс-служба правительства Алтайского края Алтайский губернатор Виктор Томенко не любит носить маску, даже на заседании оперативного штаба он без неё

Тем временем, по данным оперативного штаба на 14 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5810 человек, причём третий день подряд в сводку заносят данные о новых 29−30 погибших.

Тяжелобольных насчитывается 759 (+9 за сутки), из них 344 подключены к аппаратам ИВЛ (+64 за сутки). Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1105 детей (вновь +30 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (81 683 человека, +323 за сутки) новый вирус победили 60 198 человек (всего +66 за сутки).

То, что в крае снизились темпы вакцинации, у Дмитрия Попова вызывает особую тревогу. Но при этом практически ничего не делается. Выдвинутое было по лету предложение разыграть квартиру среди вакцинированных — быстро забыли.

И вот по состоянию на 14 октября прививки от коронавируса в Алтайском крае получили только 714 705 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил всего 2018 человек, хотя для достижения коллективного иммунитета требуется ежедневно прививать 7−10 тысяч человек.

Из общего числа привитых 39 866 жителей региона получили первую прививку (только +212 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 667 226 человек (+1583 за сутки). Также известно о 7613 ревакцинированных (+223 за сутки).

Активность по борьбе с коронавирусом на Алтае проявляют, пожалуй, лишь специалисты территориального Роспотребнадзора: они начали проводить проверки трудовых коллективов с целью установления граждан, не прошедших вакцинацию, также усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей.

А что чиновники? В ходе заседания оперативного штаба 7 октября прозвучали предложения активизировать на предприятиях разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Вместе с тем рекомендации Роспотребнадзора о принятии дополнительных ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции так и остались рекомендациями. Речь идет об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, о проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий при условии наполняемости не более 50% от вместимости помещений, но не более 500 человек и др.

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае

Заметим также, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко очень часто сам игнорирует обязательное ношение маски. Даже на заседании оперативного штаба он предпочитает не использовать это средство индивидуальной защиты.

В апреле 2021 года возник скандал: Дмитрия Попова, главу министерства здравоохранения Алтайского края — региона, который не раз ставил рекорды по смертности от COVID-19, — наградили было медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Это событие вызвало широкий общественный резонанс, и чиновник поспешил отказаться от награды.

Так вот и живем — в ожидании, пока «само рассосётся»…

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