Алтай и COVID-19: смертность растёт, прививочные пункты – закрываются
Алтайский край вошёл в очередную волну пандемии: ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи. Вновь увеличивается количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания и показатели смертности. Но власти региона не спешат с введением дополнительных карантинных мер. Более того, несмотря на беспрецедентно низкий темп вакцинации от COVID-19, они закрыли прививочные общественные пункты, ранее действовавшие в торговых центрах: мол, зачем врачей отвлекать, раз посещаемость маленькая.
«Недостаточно обращающихся. А врачей отвлекаем от основной работы в поликлиниках. Это нерационально. Если количество желающих вырастет, то снова все откроем», — заявил недавно в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Напомним, в конце августа 2021 года странным заявлением отличилась и главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Небывалое сокращение числа тяжелобольных (более 40 за сутки) она пояснила новой методикой подсчёта.
«Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар», — пояснила она.
Тем временем, по данным оперативного штаба на 14 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5810 человек, причём третий день подряд в сводку заносят данные о новых 29−30 погибших.
Тяжелобольных насчитывается 759 (+9 за сутки), из них 344 подключены к аппаратам ИВЛ (+64 за сутки). Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1105 детей (вновь +30 за сутки).
Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (81 683 человека, +323 за сутки) новый вирус победили 60 198 человек (всего +66 за сутки).
То, что в крае снизились темпы вакцинации, у Дмитрия Попова вызывает особую тревогу. Но при этом практически ничего не делается. Выдвинутое было по лету предложение разыграть квартиру среди вакцинированных — быстро забыли.
И вот по состоянию на 14 октября прививки от коронавируса в Алтайском крае получили только 714 705 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил всего 2018 человек, хотя для достижения коллективного иммунитета требуется ежедневно прививать 7−10 тысяч человек.
Из общего числа привитых 39 866 жителей региона получили первую прививку (только +212 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 667 226 человек (+1583 за сутки). Также известно о 7613 ревакцинированных (+223 за сутки).
Активность по борьбе с коронавирусом на Алтае проявляют, пожалуй, лишь специалисты территориального Роспотребнадзора: они начали проводить проверки трудовых коллективов с целью установления граждан, не прошедших вакцинацию, также усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей.
А что чиновники? В ходе заседания оперативного штаба 7 октября прозвучали предложения активизировать на предприятиях разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Вместе с тем рекомендации Роспотребнадзора о принятии дополнительных ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции так и остались рекомендациями. Речь идет об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, о проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий при условии наполняемости не более 50% от вместимости помещений, но не более 500 человек и др.
Заметим также, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко очень часто сам игнорирует обязательное ношение маски. Даже на заседании оперативного штаба он предпочитает не использовать это средство индивидуальной защиты.
В апреле 2021 года возник скандал: Дмитрия Попова, главу министерства здравоохранения Алтайского края — региона, который не раз ставил рекорды по смертности от COVID-19, — наградили было медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Это событие вызвало широкий общественный резонанс, и чиновник поспешил отказаться от награды.
Так вот и живем — в ожидании, пока «само рассосётся»…
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