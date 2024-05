15 октября певица Марина Капуро отмечает юбилей. Сколько ей исполняется, не скажем. Когда слышишь ее ясный и чистый голос, то кажется, что поет девушка двадцати лет от роду. Пусть так и будет!

Личный архив певицы Марина и Юрий

К своему юбилею Марина Капуро подготовила великолепный подарок себе и своим поклонникам — 8 октября 2021 года в петербургском джаз-клубе JFC прошла презентация ее нового альбома Scandiland. Музыку и тексты всех композиций альбома написал муж и продюсер певицы Юрий Берендюков. Он же исполнил все гитарные партии. В альбоме Юра дал волю своей музыкальной фантазии: в песнях звучат гобой, флейты, валторны, английский рожок и кельтская арфа. А в записи композиции Singing Bird From The Holy Land принял участие Большой симфонический оркестр.

В основе Scandiland лежит скандинавская мелодика. В какой-то степени — это дань песням шведского квартета АВВА, с которого и начался семейный и творческий союз Марины и Юры.

Мечта превращается в сказку

Юрий Берендюков, один из лучших гитаристов питерской рок-сцены, известный по выступлениям в составах андеграундных ансамблей «Ну, погоди!» и «Акварели», уже давно жаждал исполнять народную музыку. Но он мечтал, чтобы она звучала совсем не так, как ее исполняли признанные корифеи отечественного фолк-рока «Скоморохи» Александра Градского и «Ариэль» Валерия Ярушина. Юра хотел сделать что-то радостное и упоительное, похожее на то, как пели американский ансамбль Eagles или шведская группа ABBA. У Юры уже появились музыканты-единомышленники, готовые вместе с ним отправиться в путь по ещё неизведанной фольклорной дороге. Не хватало только певицы, которая смогла бы петь так, как он мечтал, — нежно и чувственно.

Однажды Юра шел по набережной реки Мойки и вдруг услышал ясные девичьи голоса, которые пели один из главных хитов группы ABBA — песню Dancing Queen. Берендюков сначала не среагировал, занятый своими мыслями, и прошел дальше, а когда встрепенулся, обернулся, вбежал в тот двор, откуда, как ему показалось, он услышал пение, — там уже никого не было.

Всю неделю, то днем, то вечером, Юра заглядывал в этот двор на набережной Мойки в надежде отыскать тех девчонок, но безуспешно. Он уже отчаялся, когда знакомый скрипач, который был наслышан, что Юра по всему Питеру ищет одаренных поющих девочек, привел на прослушивание двух сестер — Марину и Таню Капуро. Едва Марина запела, как Юра узнал голос, который он искал столько времени.

Оказалось, что уже много лет Марина и Юра занимаются в одном и том же доме культуры «Маяк». У Берендюкова здесь была репетиционная база его прежнего ансамбля, а Марина со школьных лет пела в девчачьем хоре и даже получала какие-то награды. Возможно, они по нескольку раз в неделю проходили мимо, не замечая друг друга.

Летом 1979 года появилась группа «Яблоко», а 4 ноября 1980 года Марина и Юра поженились.

Личный архив певицы «Яблоко»

Начало было поистине невероятным

Уже в 1980 году фирма «Мелодия» выпустила первый диск группы «Яблоко», который стал также и первым советским квадрофоническим экспериментом. Юра тогда учился в аспирантуре Ленинградского электротехнического института связи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича (ЛЭИС) и занимался разработкой квадрофонических систем. Это была очень модная тема, о квадрофонии грезили филофонисты всего мира, и в первую очередь — в США. Чтобы показать, что наша страна идет в русле современных научных изысканий, Ленинградский институт изыскал средства, чтобы выпустить демонстрационный диск. Теперь Юра вечерами писал диссертацию, а днем вместе с «Яблоком» записывался в студии. Альбом вышел как раз к началу Олимпиады в Москве. Но в этот момент интерес к квадрофонии на Западе резко пошел на спад, и у нас тоже дали отмашку, чтобы закончить все эксперименты с квадрозвуком. Из-за этого первый диск «Яблока» был напечатан очень небольшим тиражом, и сейчас он очень ценен среди коллекционеров виниловых пластинок.

Первым большим хитом Марины Капуро стала песня «Маменька». Певица обязательно исполняет эту песню на концертах, и публика всегда включается в действие, притопывает, прихлопывает и с удовольствием подпевает певице. Затем последовали песни «В горнице», «Деревня», «Летела гагара». Светлый, ясный, солнечный голос Марины летел над страной, и даже для многих иностранцев он сделался символом песенной России.

Россия + Америка

Во второй половине 1980-х мы пытались дружить с Америкой. В 1987 году советские и американские музыканты совершили «Марш мира» по СССР, из Ленинграда в Москву, который завершился грандиозным концертом в Измайлово.

В 1988 году наши артисты совместно с американскими совершили «Круиз мира по Миссисипи». Советская делегация была весьма представительной, а возглавлял ее космонавт Георгий Гречко. В каждом городе, где останавливался пароход с артистами, был большой концерт. Особенно хорошо принимали Марину Капуро, которая исполняла как русские, так и американские народные песни.

В 1990 году Марина Капуро и Юрий Берендюков совершили беспрецедентное концертное турне по США, отыграв 56 сольных концертов в 26 штатах. Наши певцы исполняли русские и американские песни, которые встречались овацией.

Личный архив певицы Марина и Бобби Чарльтон

«Тур организовал американец Тедфорд Льюис, — рассказывает Юрий Берендюков. — Никакого музыкального бизнеса у него никогда не было, он занимался выпуском старинных настольных игр. Но он всерьез взялся за эту идею, купил автобус, и в конце сентября 1990 года мы отправились в круиз по штатам: я, Марина, Евгения Смольянинова и Виктор Потолов. Это была нутряная, белая, рабочая, простая Америка. «Одноэтажная», как ее называют. Мы пели русские песни и американские кантри. Выступали очень успешно. Особый успех имел номер с балалайкой. Мы пели очень популярную песню This Land Is Your Land Пита Сигера. Это был настоящий гимн Америки: «Эта земля — это твоя земля». После второго куплета я брал в руки балалайку и начинал играть на ней соло, как на банджо. Американцы визжали!..»

Фактически наши артисты объединили русский фолк и американское кантри, продемонстрировав, что народная музыка имеет одни и те же корни.

«Мы проехали по таким местам, — вспоминает Юрий, — где бывал не каждый американец. Мы путешествовали в диких прериях, в пустынях, и в заповеднике, где растет гигантская секвойя, и в Гранд-каньоне. Однажды ночью к нам в дом лез медведь! Дикие места!

Мы ехали по пустыне, как вдруг на конях нас догоняют два индейца:

«Вы что тут делаете?! Это — наша территория! Здесь нельзя находиться!»

«Мы — музыканты, — отвечаем. — Мы собираем фольклор».

«Да? Так мы сейчас вам споем наши прекрасные песни!» — обрадовались индейцы. Они слезли с коней и начали петь.

К сожалению, продолжения не получилось. Организовать такой тур непросто. Один раз Тедфорд Льюис это поднял — а больше не смог. Ведь ему уже тогда было 70 лет…»

В 1993 году Марине Капуро было присвоено звание заслуженной артистки России. К сожалению, в те времена отечественное радио и телевидение не слишком жаловало фолк-рок, отдавая предпочтение простенькой эстраде. Но многие иностранцы прекрасно осознавали, что голос Марины — это достояние России. Недаром в 1994 году знаменитый американский продюсер Тед Тёрнер пригласил Марину исполнить гимн Игр доброй воли — спортивного праздника, который объединил советских и американских атлетов.

Возвращение легенды

1990-е годы оказались тяжелым временем даже для популярной певицы. Концертов не было, и чтобы выжить, Марине пришлось на некоторое время стать преподавательницей пения. Но однажды в интернете Марина обнаружила объявление, что в июне 2004 года в Великобритании, в городе Брайтон состоится большой фестиваль, посвященный тридцатилетию победы AВВA на конкурсе «Евровидение». Ни на что особо не надеясь, Марина отправила в оргкомитет фрагменты песен Dancing Queen и Super Trouper в своей интерпретации. Вскоре она получила официальное приглашение выступить на этом фестивале.

В Брайтоне нашу певицу услышал модельер группы ABBA Уве Сандстрём, одевавший «аббовцев» в течение всей их триумфальной артистической карьеры. Его поразило, как Марина исполняет легендарные песни, насыщая их своими личными переживаниями и народными русскими интонациями.

«Я бродил по VIP-зоне, — рассказывал Уве Сандстрём, — и вдруг услышал, как красивый чистый женский голос поет песни ABBA. Я на автопилоте направился к сцене, на которой выступала незнакомая мне певица. Я спросил: «Кто это?» Мне ответили, что это девушка из России…»

Личный архив певицы Марина Капуро и Уве Сандстрём

Марина Капуро и Уве Сандстрём познакомились и подружились. Вскоре Уве сшил для Марины несколько сценических нарядов, образцами для которых послужили фрагменты шоу-платьев Фриды и Агнеты. Вот так и получилось, что Уве Сандстрём, один из лучших европейских дизайнеров сценической одежды, стал шить платья не только для солисток ансамбля ABBA, но и для нашей Марины Капуро.

Благодаря Уве Сандстрёму записи Марины попали к одной из солисток группы АВВА Анни-Фрид Люнгстад. Знаменитой певице понравилось, что Марина, исполняя эти песни, оставалась сама собой, а не просто копировала манеру и интонации шведского квартета.

На гребне успеха Марина и Юра решили воплотить в жизнь свою давнюю и страстную мечту: поставить спектакль по песням группы АВВA, и в 2006 году была осуществлена постановка мюзикла ABBAmania.

Запомнилось, как под первые аккорды песни «Fernando» на сцене появились испанский кабальеро с красавицей-партнершей, которые танцевали изящный пассадобль. Вслед за ними выскочили две барышни в русских сарафанах и кокошниках и удалой молодец в сапогах, синей косоворотке и кепке, надетой набекрень, и принялись отплясывать лихую «барыню». «Испанский» дуэт не хотел сдаваться и тоже предъявил публике несколько отважных танцевальных движений. Русское народное трио отчебучило в ответ чечетку. Кто победил в этом поединке — не столь важно, тем более, что все артисты покидали сцену, обнявшись.

Личный архив певицы Марина и Уве Сандстрём

Публика поднялась со своих мест, когда на сцену вышел военный духовой оркестр, который лихо исполнил песню Money, money, money. Публика ждала этого номера, потому что восторженные овации начались сразу же, едва капельмейстер взмахнул своим жезлом.

Кульминацией спектакля стала песня Voulez-Vous, в это время на сцену поочередно выбегали ансамбли русского народного танца, белорусского, молдавского, украинского, грузинского. Сценарий разрабатывал Юрий Берендюков, который постарался вложить в спектакль идею о том, что ABBA была настоящей русской народной группой.

«Современная мода на песни группы ABBA— это не просто ностальгия, — говорила Марина Капуро автору этого текста. — Это мостик между несколькими поколениями. Эта музыка настолько позитивна, что хочется передать любовь к этим песням новому поколению, как эстафетную палочку».

Личный архив певицы Марина Капуро и Уве Сандстрём

А еще Марина дала несколько концертов с музыкантами оркестра ABBA. Идея этих концертов пришла в голову Леннарту Остланду, управляющему директору студии Polar Music, с которым Марина и Юра познакомились, когда приезжали в Стокгольм на примерку шоу-костюмов. Маститые шведские оркестранты были рады вспомнить песни, с которыми они объехали почти весь мир. Только теперь они аккомпанировали российской певице.

Затем в Петербург пожаловал сам Бенни Андерссон. Марина передала для него диск с записанным шоу ABBAмания, и на следующий вечер они уже встретились лично, познакомились, обнялись, поцеловались. «Улыбка не сходила с моего лица, — вспоминает Марина. — И слезы счастья лились. Бенни тоже был рад, предложил встретиться в Стокгольме…»

Личный архив певицы Марина и Бенни

Геополитика эстрады

Главным итогом поездки на фестиваль в Брайтон стало знакомство с Дэвидом Кортни, номинантом «Грэмми», автором песен и продюсером, который работал с Полом Маккартни, Эриком Клэптоном, Дэвидом Гилмором и Джимми Пэйджем. Именно Дэвид был продюсером фестиваля, посвященного тридцатилетию победы ABBA на «Евровидении», и именно он стал инициатором приезда в Брайтон российской певицы Марины Капуро. Ведь вначале ответ из оргкомитета ABBAfest-2004 пришел неутешительный: «К сожалению, вы написали нам слишком поздно, программа фестиваля уже сверстана». Но Дэвиду стало любопытно послушать певицу из России, и он попросил прислать еще пару треков «для информации».

В 2015 году Дэвид Кортни предложил Марине исполнить его песню и вскоре прислал по интернету 15 демотреков, из которых нужно было выбрать одну композицию и записать ее в студии. Дэвид готовил к изданию альбом-антологию, посвященный 50-летию его творческой деятельности. В альбоме должно было звучать 36 треков, записанных в разные годы знаменитыми английскими и американскими музыкантами, с которыми Кортни работал как композитор и продюсер, но он хотел, чтобы одну из его песен записала Марина. Попасть на равных в один альбом с такими именами, как Эрик Клэптон, Лео Сэйер, Дэвид Гилмор, Пол и Линда Маккартни, для российской певицы было чем-то из области фантастики!

Марина и Юра выбрали песню Дэвида The Easy Way Out и записали ее в стиле «барокко-рок». Отправив готовый трек Дэвиду, они целую неделю (а казалось, что целую вечность!) ждали ответа. И какова же была их радость, когда из Англии пришел ответ: The track sounds great and should be included in the Album («Трек великолепен и будет включен в альбом»).

А затем Дэвид предложил Марине записать целый альбом из его песен. Свой выбор Кортни объяснял тем, что у него, как продюсера, появился новый необычный голос.

Личный архив певицы Марина и Дэвид Кортни

Работа над альбомом длилась целый год. «Это было удивительное время, — вспоминает Марина. — Время находок и сомнений, переживаний и удач. И хотя Дэвид находился за тысячи километров от меня, я как будто чувствовала его присутствие, его тактичное, чисто английское влияние. Мы постоянно советовались с Дэвидом и по аранжировке, и по форме произведений, которая иногда несколько раз менялась после наших взаимных обсуждений. Конечно, мы решили, что в основе всего должен быть гитарный рок, и мы с Юрой с удовольствием играли эту музыку, на время переселившись в удивительный мир песен Дэвида Кортни».

16 сентября 2016 года альбом, названный Matinee (что в переводе на русский означает «Дневное шоу», «Дневной спектакль») вышел в Великобритании. На диске представлены 11 треков в сольном исполнении Марины Капуро, 3 трека — это ее дуэты с автором, один трек записал сам Дэвид, а Марина исполнила бэк-вокальные партии.

«За свою долгую и успешную карьеру в музыке я имел возможность работать со многими великими артистами, и Марина, безусловно, в числе самых лучших, — поделился своими мыслями Дэвид Кортни. — Наша совместная работа на альбоме «Matinee» наглядно продемонстрировала, как музыка может преодолеть политические противоречия между отдельными странами посредством позитивных художественных средств».

Первая презентация нового проекта Дэвида Кортни состоялась в июле 2016 года, когда в Англии отмечалось 50-летие победы национальной сборной по футболу в Кубке мира в 1966 году. Одним из символов этих торжеств стала песня Дэвида Кортни On The Wings Of Destiny («На крыльях судьбы»), которую исполнила Марина Капуро. Британцы недаром позвали на свой праздник певицу из России, ведь известно, что победу сборной Англии принес весьма спорный гол в ворота сборной Германии, засчитанный советским арбитром Тофиком Бахрамовым.

Личный архив певицы Марина и Дэвид Кортни

Подарки от Марины

Пусть это звучит банально, но выход новой оригинальной пластинки — это лучший подарок к юбилею певицы. Слушая Scandiland, люди впитывают в себя красоту мелодий и те положительные эмоции, которыми так богата новая пластинка. Марина отправила альбом Фриде Лингстадт, и певица группы АВВА также откликнулась подарком, прислав Марине свою новую пластинку «Dan Daniell Feat. Frida. 1865» с автографом.

Вся биография Марины Капуро говорит о том, что люди самых разных стран мира благодаря музыке и при помощи музыки способны решить самые разные противоречия. В мире музыки не существует жажды власти или жажды превосходства над кем-то, там нет желания разбогатеть во что бы то ни стало или нажиться неправедным путем, нет вражды, русофобии или антиамериканизма. Музыка — это огромный общий дом, где все рады друг другу и наслаждаются успехам каждого.

И самые последние новости. Марина с Юрой заканчивают новый альбом, в котором все песни написаны на слова Сергея Есенина. Пластинка будет готова к Новому году. А еще Дэвид Кортни прислал Марине семь своих новых песен, он хотел бы, чтобы его новый альбом записала российская певица.