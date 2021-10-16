Притча, рассказанная с помощью кино, похожа ли она на рассказ-притчу? И да, и нет, ведь в традиционной притче загадка, неочевидность, глубина, большая, чем содержится в самой букве повествования, — обычно очевидны. А вот фильм Ким Ки Дука можно смотреть и как определенную повесть о смене времен года, неизбежной и неотвратимой, и такой же смене сезонов человеческой жизни. В главе «Весна» показана жизнь в горной глуши, посреди прекрасного лесного озера обитателей совсем маленького монастыря, отшельника-буддиста и мальчика, которого он растит и учит. Старый учитель знает искусство сбора и приготовления лекарственных трав, которому учит и своего воспитанника. Эпоху, в которую происходит действие ленты, поначалу даже трудно угадать, настолько традиционны и одежды, и быт двух монахов-травников, старого да малого. Мальчишка, все игры которого в окружающей природе, мучает для забавы животных, привязывая камни к рыбе, лягушке, змее. Старый монах привязывает камень на спину ученику и отправляет ребенка найти жертв игры, чтобы отвязать от камней, предупреждая, что, «если кто-нибудь из них умрет, ты будешь носить камень в своем сердце всю жизнь». Рыбу и змею мальчик находит мертвыми, только лягушку ему удается спасти.

Цитата из к/ф ««Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Реж. Ким Ки Дук. 2003. Южная Корея — ФРГ

Цитата из к/ф ««Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Реж. Ким Ки Дук. 2003. Южная Корея — ФРГ

Проходит время, начинается глава «Лето». Мальчик вырос и превратился в юношу, а к монаху-травнику приходят просители. Мать приводит свою больную дочь, прося исцелить ее. Только здесь становится понятно, что действие ленты разворачивается в современности, об этом говорит одежда посетительниц. Дочь остается в монастыре со старым травником и его учеником, молодые люди влюбляются друг в друга. Условности перестают существовать для них, теперь ученик готов нарушить все правила, только чтобы быть с той, которую он полюбил. Когда старый учитель упрекает молодых в несдержанности, ученик в качестве оправдания заявляет, что «все это произошло согласно природе». Но так ли уж хорошо во всем следовать природе для человека? Когда девушка исцеляется и наступает пора ей уходить, молодой монах чувствует, что не хочет с ней разлучаться, и убегает искать ее в «мире людей».

Цитата из к/ф ««Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Реж. Ким Ки Дук. 2003. Южная Корея — ФРГ

В главе «Осень» первые кадры показывают, как старый учитель возвращается в монастырь с котомкой с покупками. Разворачивая обертку, он видит в газете портрет своего повзрослевшего ученика с подписью «30-летний мужчина убивает свою жену и скрывается». Понимая, куда тот бежит, старый монах подготавливает еще один комплект монашеской одежды. Появляется его воспитанник, полный гнева, проклинающий свою возлюбленную, которая ему изменила. Понимая, что бежать дальше некуда, убийца готовится свести счеты с жизнью, но заметив эти приготовления, старый учитель избивает его и дает задание вырезать на деревянном настиле перед входом иероглифы сутры «Праджняпарамита», это средство должно угасить нестерпимый гнев. Даже полицейские детективы, настигшие убийцу в монастыре, соглашаются подождать до утра, пока он закончит своё послушание. Утром они уводят ученика, успокоившегося и готового принять наказание. А старый учитель совершает самосожжение. Почему он это делает? Потому ли, что он «достиг всего» и теперь, совсем просветленный, может спокойно уйти? Тогда почему он плачет? Или все-таки дело в том, что справедливое наказание за убийство — смерть (о чем современные люди изо вех сил стараются забыть) и учитель из любви к ученику хочет взять на себя его наказание, которое следует за его поступок не от людского закона, но из высшей справедливости?

Цитата из к/ф ««Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Реж. Ким Ки Дук. 2003. Южная Корея — ФРГ

Наступает «Зима». В монастырь возвращается из долгого тюремного заключения тот, кто был маленьким мальчиком «Весной», влюбленным юношей «Летом» и исполненным гнева убийцей «Осенью». Теперь он отшельник, который должен научиться жить среди гор, постигая успокоение души и молитву. В этом вернувшемуся домой обитателю помогут физические упражнения из древнего сборника, найденного в ящичке под алтарем. Кажется, что цель, которую ставит перед собой монах, проста и близка, но однажды вечером в монастырь приходит женщина с закутанным лицом, которая приносит с собой маленького ребенка. Оставив мальчика на попечение монаха, женщина убегает, погибая на обратном пути, провалившись в полынью. Теперь вызов, стоящий перед героем фильма, достигает полноты. Новый отшельник возвращается в ситуацию, повторяющую его собственное детство. Что же, он складывает руки, отдавая все на волю случая или природы? Нет, он заявляет самому себе и всему окружающему, что он готов принять вызов. Привязав к себе тяжелый каменный жернов и взяв в руки большую статую Будды, монах взбирается на высокую гору над озером и устанавливает там изваяние. Символический жест, скажет кто-то, сможет ли он что-нибудь изменить? Но для человека, стремящегося овладеть совершенной волей, символический жест может стать равным священной клятве.

Цитата из к/ф ««Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Реж. Ким Ки Дук. 2003. Южная Корея — ФРГ

«Снова Весна». Маленький воспитанник отшельника подрос и, как и сам его наставник в детстве, мучает животных, выбирая для этого рыбу, лягушку и змею. От этой сцены в финале фильма веет жутью и безнадежностью, неужели всему суждено повториться и несчастья, которые постигли старших, будут преследовать и младших? Но клятва, которую его учитель дал «Зимой», дает надежду, что маленькому послушнику удастся свернуть с гибельного пути. В это хочется верить.

Фильм исполнен символики, многое может оказаться за пределами рассмотрения, стать подсказкой для понимания или, напротив, увести саму мысль зрителя далеко в сторону от судьбы героев. Операторская работа, которая здесь становится самостоятельным художественным высказыванием, красота окружающей природы, элементы сюрреализма в киноповествовании — все это и, конечно же, сопереживание героям ленты могут стать поводом для новых и новых попыток пробиться к сути этой замечательной притчи, рассказанной Ким Ки Дуком.