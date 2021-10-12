Промышленные активы, выбывшие с баланса государства в период массовой приватизации, похоже, частично начали возвращать на исходную. После удачного шага с акциями «Башкирской содовой компании» Генпрокуратура России занялась ещё одним предприятием. Через суд планируется вернуть РФ акции приватизированного в 90-х завода, который на сегодня контролирует единственного действующего производителя редкоземельных металлов. Подробнее о ситуации вокруг «Соликамского магниевого завода» с 85-летней историей — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Громкий иск прокуратуры

18 ноября 2021 года в арбитраже Пермской области судья Вшивкова начнёт рассматривать иск заместителя генерального прокурора РФ, поданный «в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом». Заседание по делу «об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения», а именно акций ОАО «Соликамский магниевый завод», будет предварительным, но, памятуя опыт с акциями БСК, затягивать спор вряд ли будут. «Пилотный» иск разобрали за пять месяцев.

Ответчиками в споре выступают АО «Регистратор Интрако», небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий» и четыре физлица, которые числились и числятся акционерами завода — Сергей Кирпичев,Игорь Пестриков, миллиардер Петр Кондрашев и Тимур Старостин.

Во избежания смены собственников суд уже наложил обеспечительные меры в виде ареста акций, запретив регистраторам вносить изменения в реестр, в том числе о переходе прав.

Этому спору предшествовало другое дело, в котором истцом выступала ФАС РФ, приглашенная в этот раз третьим лицом.

andreitass Федеральная антимонопольная служба России

Антимонопольное ведомство в октябре 2019 года потребовало лишить на общем собрании акционеров завода права голоса Кирпичева, Кондрашева, Старостина и три кипрские компании — «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД». Помимо этого, оспаривались сделки по передаче акций завода в залог между офшорными компаниями, сделки купли-продажи акций, которые были оформлены в 2016 году Старостиным, Кирпичевым и двумя иностранными компаниями.

Свой иск ФАС мотивировала тем, что является уполномоченным органом, который осуществляет контроль за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Фигурантов же ведомство посчитало нарушившими закон, так как контроль над заводом группой лиц, в которую входят иностранные инвесторы, произошел без предварительного согласования с профильной правительственной комиссией.

Ответчики с позицией не согласились, а вот акционер с долей 25% Игорь Пестриков, который в число соответчиков не попал, позицию ФАС, наоборот, поддержал. В материалах дела указано, что, по мнению Пестрикова, контроль группы лиц над заводом был установлен незаконно.

Дело слушалось год, и в октябре 2020 года суд иск удовлетворил частично, лишив ответчиков права голоса и признав недействительными четыре сделки купли-продажи акций.

В ходе слушаний в материалы дела были предоставлены документы, из которых следовало, что один из офшоров был аффилирован с ответчиком Кондрашевым.

Примечательно: в материалах дела по иску ФАС уточнялось, что «в 2015 году в ФАС России поступил депутатский запрос, содержащий информацию о предполагаемой причастности владельца ОАО «СМЗ» П. И. Кондрашева к банкротству ОАО «Пермский Акционерный Эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк», а также о возможном нарушении требований Закона №57-ФЗ при покупке акций ОАО «СМЗ». После этого дело и закрутилось. А в 2019 году в ФАС снова пришло письмо от депутата Госдумы, которое уже содержало обращение члена совета директоров СМЗ Савина, где описывалась схема приобретения акций завода олигархом Кондрашевым. Любопытно, что в материалах, предоставленных в суд, российский миллиардер фигурировал как налоговый резидент Австрии.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Акции стратегического завода несколько раз кочевали из рук в руки иностранцев. Например, в 2014 году продавцами выступали кипрские фирмы «Калкатерра Холдингс Лимитед», «В.эйч.М. Лтд», «Голд Верегариа Сервисез Лимитед», которые были ликвидированы в том же году, в котором продали свои акции СМЗ.

О заводе и его активах

Соликамский магниевый завод (СМЗ) ведет историю с 1936 года, являясь производителем магния, ниобия, тантала, титановой губки.

На сайте предприятия уточняется, что основной вид редкометалльного сырья для производства соединений редкоземельных элементов, ниобия, тантала и титановой губки — лопарит — поставляется Ловозерским ГОКом (ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат»).

Ловозерский горно-обогатительный комбинат

На конец июня 2021 года акционерами СМЗ были Игорь Пестриков — 25%, Тимур Старостин — 25%, фигурант списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Петр Кондрашев — 24%, член совета директоров Павел Детков — 0,15%.

В отчетности 2020 года уточняется, что у СМЗ есть 68% в ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» (РИТМ), 67,54% в ООО «Март» (производство гашеной, негашеной и гидравлической извести), 50% в ООО «Соликамский завод десульфуратов» (предприятие по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали, с его появлением создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии РФ).

«СМЗ является современным динамично развивающимся предприятием, лидером магниевой и редкометальной промышленности Российской Федерации, на долю которого приходится производство практически 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4−5% титановой губки в стране», — уточняется на сайте предприятия.

Выручка завода за 2020 год составила 7,9 млрд рублей против 8,07 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль прошлого года составила 357,515 млн рублей. При этом в 2020 году доля экспорта в общей выручке предприятия выросла с 31,6% до 46,9%, составив 3,73 млрд рублей.

Сегодня, 12 октября 2021 года, запланировано заседание совета директоров СМЗ, на котором намерены обсудить вопросы повышения эффективности его финансово-хозяйственной деятельности. Вот только стоит ли строить наполеоновские планы в свете претензий Генпрокуратуры.