Трехдневный визит министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака в США, где он провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, посетил осваивающих в Оклахоме систему Patriot польских солдат, ознакомился с танками Abrams на заводе в Огайо и выполнил «обязательную» культурную программу, оставил немало вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Дело в том, что диалог между польской правящей коалицией во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) и администрацией президента США Джо Байдена остается замороженным. Точнее, его попросту нет. Как отмечает газета Rzeczpospolita, «возврата к тесным политическим отношениям времен Дональда Трампа не будет. Глава МИД Збигнев Рау ждал приглашения госсекретаря Энтони Блинкена много недель, но пока безрезультатно. Министр канцелярии президента Польши Якуб Кумох дал понять, что его шеф Анджей Дуда не рассчитывает в обозримом будущем посетить Белый дом. С 20 января у США также нет посла в Варшаве». Однако не прекращались и не прекращаются американо-польские контакты по линии безопасности и обороны. Остин ранее выходил на Блащака по телефону, активно работает с польскими коллегами и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который в скором времени в Брюсселе должен встретиться с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом. Так что происходит?

Варшава ждет от Вашингтона того, что администрация Байдена и Пентагон объяснят ей, наконец, «сосредоточатся ли США только на конфронтации с Китаем или часть усилий будет направлена на Россию». Пока сигналы идут вроде бы «обнадеживающие», например, посетивший на днях Польшу посланник Госдепартамента Дерек Хоган заявил, что «Америка хочет играть на обоих фронтах». Это подкрепляет уверенность правящей коалиции в том, что она сможет если не полностью навязать американцам свое видение проблем безопасности так называемого восточного фланга НАТО, то сделать это хотя бы частично. То есть во внешнеполитическом аспекте получить от Вашингтона новые гарантии того, что США будут сдерживать Россию, причем не только с точки зрения традиционной военной силы, но и «гибридных угроз», к которым в Польше сейчас причисляют кризис с беженцами на польско-белорусской границе, обвиняя в его провоцировании как Минск, так и Москву.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

В ответ «Право и Справедливость» готова платить большие по польским меркам деньги, что показывает новый спорный контракт на закупку 250 танков Abrams, финансирование которого пойдет в обход стандартных правил и процедур. Более того, PiS не смущают скандалы, связанные с предыдущими закупками американской военной техники. Буквально сразу по завершении визита в США министра обороны польский портал Onet опубликовал расследование, основанное на вскрытой почте руководителя канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, в котором описана аппаратная борьба между правительственными экспертами и министерством национальной обороны в отношении контракта на поставку в страну на Висле 32 американских истребителей F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов, который в начале 2020 года подписал Блащак. Однако в июне 2019 года критический отзыв на эту сделку дал эксперт департамента оборонного анализа канцелярии премьер-министра Петр Войке, и его сомнения будто бы разделял сам глава правительства Матеуш Моравецкий. Но после премьер все же дал «зеленый свет» контракту и присутствовал при его подписании.

Только внешней политикой такое не объяснишь. Судя по всему, PiS рассчитывает, что сохранение хотя бы военного и военно-технического сотрудничества в отношениях с американцами поможет ей отбиться от Брюсселя, Берлина и Парижа, которые в последние месяцы предпринимают беспрецедентную атаку на позиции правящей партии. Отчего у «Права и Справедливости» есть все основания подозревать институты Европейского союза и такие ведущие страны — члены ЕС, как Германию и Францию, в попытке провести «тихий переворот» по отстранению ее от власти и возвращению на первые позиции проевропейской оппозиции в лице партии «Гражданская платформа» и ее лидера Дональда Туска. Отсюда многие резкие действия PiS, внешне выглядящие как борьба с евробюрократами за примат польской Конституции над законодательством Евросоюза, отстаивание национальных интересов и суверенитета страны, на которые покушаются «враги» из ЕС. Но это то, чего хотят от США сейчас в Варшаве. А чего хочет сам Вашингтон?

Adrian Grycuk Партия Право и Справедливость в Польше

Безусловно, он не откажется от попыток создать альянс из ряда стран Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики, формальный или неформальный, для противодействия Китаю, ограничению его кооперации с Западной Европой, а заодно на всякий случай и получить еще один рычаг воздействия на Россию. Главная цель тут все же Пекин. Например, с этим, считает польский эксперт-международник Витольд Сокала, был связан интерес администрации Трампа к инициативе «Троеморье». Как подчеркивает Сокала, это стало «игрой, направленной на разложение и ослабление ЕС и блокирование сухопутных маршрутов между Китаем и Западной Европой». Вместе с тем Варшава в «большой игре» может получить новое «ответственное задание». Американский портал Stars and Strips сообщает, что в Польше появится штаб командования и управления армии США. Он будет размещен в Познани и послужит усилению военного присутствия в стране, «которая стала центром координации усилий союзников на восточном фланге НАТО». Не исключено, что в перспективе к штабу прибавится дополнительная инфраструктура, позволяющая Вашингтону сделать из Польши тыл для проведения своих операций в Арктике по примеру того, как американские базы в Германии поддерживают операции в Африке и на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре сего года Пентагон организовал региональный центр по исследованиям арктической безопасности. Указано, что он должен будет работать со странами — сателлитами США, чтобы обеспечить Вашингтону и «всем арктическим странам» порядок, «основанный на правилах». Риторика известная, и ясно, что за ней стоит. Вопрос в том, подключат ли американцы к своему арктическому проекту поляков, а если да, то насколько стабильным выйдет это сотрудничество. Ответ будет остоять из сложения различных векторов. С одной стороны, использование Польши в интересах США против России и Китая в Арктике вряд ли понравится ЕС, который в случае смены декораций на польской политической сцене мог бы «уговорить» новое правительство свернуть сотрудничество с Вашингтоном на этом направлении. С другой, администрация Байдена, и так давшая Германии карт-бланш в Европе, может взамен попросить Берлин не мешать ей на арктическом направлении и потому не трогать «Право и Справедливость», закрыв глаза на то, что польская правящая партия не вписывается в европейский мейнстрим.