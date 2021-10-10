Киев готовил саммит «Крымской платформы» как психологический удар лично по президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и украинская сторона радовалась его «эмоциональной реакции». Об этом 9 октября в интервью «Телевизионной службе новостей» (ТСН, выходит на украинском телеканале «1+1») заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя визит на Украину своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крымская платформа» — это очень сильный удар лично по президенту Путину», — приводит слова главы украинской дипломатии ИА Красная весна.

По словам политика, саммит «Крымская платформа» стал одной из важных тем на переговорах. В том числе и то, какой эффект произвел саммит на российского президента.

«Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело… Турция не только останется одним из самых активных участников «Крымской платформы», но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации «Крымской платформы», чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство», — сказал он.

Burgert Behr Анкара. Турция

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «Шарий.net», а также на YouTube-канале издания «Сегодня». Многие критически отнеслись к заявлению Кулебы.

«Осеннее обострение политических идиотов», — отреагировала Natalya K.

«Оно в самом деле так считает или это сказки для тех недоумков, что верят ему?» — поинтересовался Валерий Р.

«Да Кремль ваще в панике теперь», — иронизирует Lisandro Sans.

«Чихал он на вашу «Крымскую платформу», — смеется Олеся Ш.

«Надоели эти заявления из психушки. Одно и тоже. Без Путина они вообще жизни не представляют», — добавил Владимир Г.

«Крымская платформа» для нормальных людей это ноль, очередная фикция», — отметил Сергей С.

«Идиотизм и русофобия — это необходимое условие для назначения на пост министра иностранных дел», — пишет Олег Н.

«А Путин об этом знает?» — спросил Михаил К.

«Кто-нибудь в мире заметил эту «Крымскую платформу», кроме Верховной рады и Зеленского?» — в свою очередь задался вопросом Юрий М.

Gov.ua Верховная рада Украины

«Уже на Украине нужно ввести новый предмет в школах и вузах — путиноведение. Пусть изучают», — иронизирует Михаил С.

«Что такое вообще эта платформа?! Какой в ней смысл? Не то что Путину, что она Украине дала, кроме денег, которые на нее потратили и распилили?!» — не понимает Анна К.

«По-моему, это удар по самим себе, так как все узнали, что эта тема никого в мире особо не интересует», — добавил Дмитрий Ш.

«А Путин этот удар почувствовал? Это всё равно, что комар «ударил» человека… Весь шабаш под названием «Крымская платформа» в политическом плане полный ноль. Ни один здравомыслящий политик не воспринимает этот цирк всерьез», — отметил Alex E.

«Сколько уж грязи вылили на Путина, а он всё равно — «братский народ»! Другой придёт, цацкаться так не будет!» — пишет Наталья Ф.

«Хотят, чтобы за этой «победой» никто не заметил газ по 30 грн./куб», — добавил Александр К.

ИА REGNUM Крымский мост

«Вы б лучше занялись нормализацией добрососедских отношений, заключением взаимовыгодных контрактов со всеми соседями по границам государства, может быть, и работа появилась, и платёжки снизились, и пенсионерам стали бы выплачивать пенсии не ниже прожиточного минимума… А то Путину они насолили… Мы вас для этого избирали?..» — подытожила Ирина И.

Читайте также: В «завершающий крымский котёл!» — ВСУ способны захватить Крым?