Информация о том, что к концу 2021 года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары, включая бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

"Достаточно подорожания горюче-смазочных материалов, чтобы дальше началась цепная реакция. Вообще не понятно, почему в стране, которая сама нефть добывает и перерабатывает, постоянно растут цены на топливо? Это же абсурд. Разве не могут наши капиталисты нажраться за счёт экспорта нефти?» — задаётся вопросом Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что рост цен на непродовольственные товары неминуемо приведёт к росту цен и на продовольственные, ведь чтобы произвести тот или иной продукт, производителю необходимо пользоваться, по крайней мере, топливом для работы техники.

«Это не только эти товары подорожают. Рост цен именно на этот перечень приведёт в итоге к росту цен вообще на всё вокруг. Чтобы не оказалось на полке в продуктовом магазине, оно как минимум было доставлено за счёт транспорта на топливе», — отмечает Евгений Ч.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Некоторые комментаторы отмечают, что для такого роста цен есть объективные экономические причины. Государству нет никакого смысла наживаться на собственных же гражданах, пишут граждане.

«Цены не повышались бы, если не растущая инфляция, а с сентября, между прочим, она выросла еще на 0,6 процента. Никому это не выгодно, но есть реальность, в которой мы живём. И государство просто из-за своей прихоти не будет этого делать. Значит, есть необходимость», — поделилась своим мнением Лия Ш.

Часть людей считает, что «беда не приходит одна», а значит, рост цен, обещанный гражданам России, будет не единственным и превратится в каскад ценовых преобразований.

«Подорожает под Новый год. Подорожает в Новый год. И после Нового года в праздники тоже все подорожает. Так было в прошлом году с продуктами. Три раза повышение за короткий период — практически на всё. Не припомню, чтобы такая картина наблюдалась. Всё было более-менее стабильно, начиная с двухтысячных. Что-то с экономикой не то творится», — считает Иван К.

Ряд пользователей указывает на то, что наших граждан можно уже не предупреждать о росте цен, ведь они и так знают, что стоимость товаров будет подниматься вверх вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Спасибо, что предупредили! Вот она — забота о гражданах. Один вопросик только: цены будут повышаться пока мы не вымрем? Это, наверное, такой эксперимент. Власти проверяют, как долго мы сможем продержаться», — подозревает Аслан У.

Нашлись и те, кто убеждены, что в России уже не ждут понижения цен, поэтому наши люди постоянно готовы к самому плохому исходу событий.

«Стабильность нашего государства только в одном — в росте цен! Браво! Всё как всегда стабильно и уверенно!» — пишет Рома Р.

Напомним, 8 октября издание «Известия» опубликовало информацию со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития, согласно которой к концу 2021 года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары, включая бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани.