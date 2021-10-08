Решение Сената США принять законопроект о временном повышении потолка государственного долга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дядя Сэм

"Чудесная страна — США, долг всё больше и больше, а страна всё сильнее и сильнее. Чудесная американская экономика, которой нет аналогов в истории человечества», — пишет Василий А.

Многие пользователи пришли к выводу, что никто и не сомневался в том, что американский сенат примет такое решение, ведь это единственная возможность США поддерживать в рабочем состоянии свою экономику. Кроме того, очень важно и для экономик других государств, чтобы Америка была стабильна, иначе хаос в первую очередь начнётся у них.

«Потом деньги закончатся и снова потолок государственного долга повысят. И так бесконечно. С экономической точки зрения, Америка защищена по всем фронтам и ничто её не может расшатать, потому что за стабильность США борются все остальные страны мира, которые зависят от этого государства», — отмечает Альбина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая наглая экономическая модель в США обусловлена тем, что весь остальной мир позволяет Вашингтону так себя вести.

U.S. Marine Corps Флаг США

«США никогда не будут отдавать государственный долг, это просто не имеет для них никакого смысла. Кстати, если представить, что они объявят дефолт, то от кризиса пострадают прежде всего страны, зависящие от цены на доллар и не имеющие собственного производства. То есть мы, а не Америка», — считает Сергей С.

Часть людей считает, что США вообще не грозит дефолт, потому что такая перспектива не выгодна ни одной стране, включённой в общую западную экономическую модель.

«Всё просто, они никогда не будут отдавать этот долг и им ничего за это не будет. Молодцы, отстроили свою страну за счёт других дурачков. А весь мир крутится вокруг США и никто с этим уже ничего поделать не может. Не грозит им никакой дефолт. Это означает смерть для всех сразу», — указывает Иридий З.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Ряд пользователей указывает на то, что Российская Федерация и Китай имеют возможность пойти по совершенно иному, независимому от США, пути.

«Пока такие страны, как Россия и Китай, полностью не откажутся от использования доллара и не выйдут из-под экономической зависимости от США, ничего Вашингтону не угрожает. Америка — центр мира, единственный гегемон, оставшийся после развала СССР. Именно он диктует всему остальному миру свои интересы», — пишет Геннадий П.

Нашлись и те, кто убеждены, что ни Россия, ни Китай не собираются ничего менять во взаимоотношениях с США и если кому-то необходимо продвинуть свои интересы, то об этом возможно договориться с Вашингтоном.

«Никто пока что и не собирается выходить из системы мира, выстроенной Соединёнными Штатами. Видимо, всех всё устраивает. А если что, можно Байдену дать взятку и всё, можно и своими интересами заняться, но ограниченно», — написал Павел И.

Напомним, 8 октября Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка государственного долга, предотвратив теоретическую возможность дефолта.